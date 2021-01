Der Ticker startet um 6:42 Uhr

17:40 Gesundheitsdirektor Engelberger ist wenig zuversichtlich Morgen Montag fängt wieder der Alltag an. Der oberste Gesundheitsdirektor der Schweiz, Lukas Engelberger, ist aber zurzeit wenig zuversichtlich, wenn es darum geht, die Corona-Massnahmen neu zu beurteilen. Für den Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren ist klar, dass es womöglich bald stärkere Massnahmen braucht, wenn in den kommenden Wochen wieder hohe Zahlen kommen. «Spielraum sehe ich noch im Bereich Homeoffice, im Bereich Einkaufsläden und dann müssten wir bereits über Fernunterricht an den Schulen sprechen», sagt Engelberger. Ziel über allem: so wenig Schaden wie nur möglich bis zur Impfung. Die Strategie sei, menschliche Opfer und wirtschaftliche Schäden möglichst zu minimieren, bis wir dann in der Lage seien, mit der Impfung die Pandemie zu überwinden. «Ein realistisches, aber ehrgeiziges Ziel ist es, bis im Sommer eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung zu erreichen.» 01:02 Video Wenig zuversichtlicher Präsident der Gesundheitsdirektoren Aus News-Clip vom 03.01.2021. abspielen

17:12 Basel-Landschaft macht Massentests beim Heimpersonal Nach massiven Corona-Ausbrüchen in Baselbieter Altersheimen ändert der Kanton seine Test-Strategie und führt Massentests beim Heimpersonal ein. An diesem Wochenende wurden in Baselland 1300 Pflegerinnen und Pfleger auf Corona getestet. Das Verfahren wird nun alle zwei Wochen wiederholt. Der Kanton hat allerdings darauf verzichtet, die Tests für die Altersheime obligatorisch zu machen. Ein Drittel der Baselbieter Altersheime macht darum nicht mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massentest Basel-Landschaft führt Massentests beim Heimpersonal ein 03.01.2021 Mit Audio

16:48 Trump: «Zahl von Todesfällen wird übertrieben» Der amtierende US-Präsident Donald Trump hält das Ausmass der Corona-Pandemie in den USA für deutlich überzogen. Trump schrieb auf Twitter, die Zahl von Infektionen und Todesfällen durch das «China-Virus» werde in den USA «weit übertrieben» durch die «lächerliche» Zählmethode der US-Gesundheitsbehörde CDC, während andere Länder absichtlich falsche niedrigere Zahlen meldeten. Im Zweifel werde etwas einfach als Covid bezeichnet, schrieb er weiter und schloss mit den Worten «Fake News!». Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci hielt dagegen: «Die Todesfälle sind reale Todesfälle», sagte er dem Fernsehsender CNN. Man müsse sich nur die Lage in den Spitälern anschauen, in denen Betten knapp würden und Mitarbeiter erschöpft seien. «Das ist real, das ist nicht fake.» In den USA erreichte die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Fälle am Wochenende einen neuen Höchststand. Am Samstag meldeten die Behörden 299'087 Fälle.

16:10 248 Personen aus England im Aargau in Quarantäne Im Kanton Aargau wurden acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet, die zuvor in Grossbritannien waren. Ob es sich dabei um die neue Virus-Variante handelt, sei bisher noch unklar. Dieser Nachweis stehe noch aus, teilt der Kanton Aargau mit. Zudem sind zurzeit fast 250 Personen in Quarantäne, die ebenfalls aus Grossbritannien eingereist waren. Alle diese Personen habe man getestet, erklärte die Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel gegenüber SRF. Für die Suche dieser Personen war auch die Kantonspolizei im Einsatz.

15:36 UNO-Generalsekretär kritisiert «Impf-Nationalismus» UNO-Generalsekretär Antonio Gutteres hat «Impf-Nationalismus» im Kampf gegen die Corona-Pandemie kritisiert. «Impf-Nationalismus ist nicht nur unfair, er ist selbstzerstörerisch», twittert der UNO-Generalsekretär. «Kein Land wird sicher vor Covid-19 sein, wenn nicht alle Länder sicher sind.» Hintergrund ist das Rennen vieler Regierungen um den Bezug von Impfstoff-Dosen.

14:49 Auch Kanton Waadt muss Sonder-Regime aufheben Der Kanton Waadt hat das Ende der Ausnahmeregelung angekündigt. Am Sonntag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite, dass in der Waadt am 19. Dezember ein R-Wert von 1.07 vorlag. Konkret heisst das, dass im Kanton Waadt die Restaurants und Buvettes auf den Pisten schliessen müssen, nicht aber die Skistationen selber. Auch die Museen, öffentlich zugängliche Lesesäle von Bibliotheken, Fitnesszentren, Sportanlagen werden geschlossen und die Sonntagsverkäufe aufgehoben, sogar in den Bahnhöfen. Ausnahmen werden für Bäckereien und Apotheken gemacht. In seiner Verordnung vom 18. Dezember hatte der Bundesrat festgelegt, dass Kantone die national verschärften Massnahmen aussetzen können, wenn unter anderem der R-Wert in ihrem Hoheitsgebiet während sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 1.0 liegt. Überschreitet die Reproduktionszahl jedoch während dreier Tage die Marke von 1.0 (ab dem 5. Januar von 0.9), so müssen diese Ausnahmen rückgängig gemacht werden. Dies wäre zur Zeit in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Wallis und Uri der Fall.

14:23 R-Wert über 1: Wallis muss Sonderstatus beenden Seit drei aufeinanderfolgenden Tagen hat die Reproduktionszahl im Kanton Wallis den Wert von 1 überschritten. Damit erfüllt der Kanton die vom Bund definierten Bedingungen für gewisse Erleichterungen nicht mehr. Der Staatsrat setzt nun die von der «Covid-19-Verordnung besondere Lage» vorgesehenen Massnahmen um, wie er mitteilt. Die Regierung hebt demzufolge die Ausnahmeregelung für Geschäfte und Märkte im Freien sowie für Geschäfte oder Betriebe, die Dienstleistungen anbieten, auf. Diese unterliegen ab dem 3. Januar um Mitternacht den durch den Bund erlassenen Beschränkungen der Öffnungszeiten und müssen spätestens um 19 Uhr und an Sonntagen schliessen. Einzig für Apotheken und Bäckereien gilt eine Ausnahme.

13:31 Impf-Dilemma in mehreren Ländern Europas In vielen Ländern weltweit wird derzeit mit Hochdruck geimpft – und ebenso wird weltweit Kritik an den nationalen Impf-Strategien laut. So wurde in den USA das Ziel bei weitem verfehlt, 20 Millionen Menschen bis Ende 2020 die erste Impfdosis verabreichen zu können. Bisher waren es nur vier Millionen. Auch in Deutschland geht es vielen zu langsam voran. Neurobiologin Frauke Zipp von der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina wirft der Politik etwa schwere Versäumnisse bei der Impfstoff-Beschaffung vor. Kritik hagelt es auch in den Niederlanden und in Grossbritannien. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag. 01:11 Video Kritik an nationalen Impf-Strategien Aus Tagesschau vom 03.01.2021. abspielen

12:47 England drohen härtere Massnahmen Im Kampf gegen die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Grossbritannien rückt eine Verschärfung des Lockdowns näher – zumindest in einigen Landesteilen. In weiten Teilen des Königreiches gilt bereits die höchste der vier Stufen der Beschränkung des öffentlichen Lebens. Premierminister Boris Johnson wurde beim TV-Sender BBC gefragt, ob dies möglicherweise nicht genügt, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen. Daraufhin antwortete er, es könne leider sein, dass die Beschränkungen verschärft werden müssten. «Es gibt offensichtlich eine Reihe härterer Massnahmen, die wir erwägen müssen. ... Ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, wie diese aussehen könnten.» «Vor uns liegt eine harte Zeit», sagte Johnson weiter. Er rechne aber mit einer Verbesserung im Frühling. Johnson bestimmt die Corona-Massnahmen in England, während in Wales, Schottland und Nordirland die dortigen Regierungen verantwortlich sind. 01:13 Video Lage verschlechtert sich in Grossbritannien und Irland Aus Tagesschau vom 02.01.2021. abspielen

11:59 Kanton Neuenburg beendet Ausnahmeregelungen Der Kanton Neuenburg verschärft seine Coronamassnahmen ab Sonntagabend um 19 Uhr wieder. Museen, Bibliotheken, der Zoo und der Botanische Garten müssen schliessen. Dies gilt auch für Geschäfte (einschliesslich derer in Bahnhöfen), Tankstellenshops und Kiosken an Sonntagen und ab 19 Uhr an den übrigen Wochentagen; ausgenommen sind Bäckereien und Apotheken. Das Gleiche gilt für Hallensportanlagen, die bisher für Jugendliche unter 16 Jahren zugänglich waren. Darüber hinaus ist die Grenze für private Versammlungen ab Montag wieder auf fünf Personen festgelegt. Bisher hatte der Kanton, gestützt auf die epidemiologische Lage, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Ausnahmeregelungen zu erlassen. Die Ausnahmeregelungen waren möglich geworden, da sich der sogenannte R-Wert unter dem Wert von 1 befunden hatte. Nun liegt er jedoch wieder darüber. Der R-Wert beträgt für die letzten drei Tage 1.03, 1.07 beziehungsweise 1.11 , wie der Neuenburger Staatsrat mitteilte. Auch der Kanton Waadt wollte noch am Sonntag das Ende der Ausnahmen ankündigen, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA erfuhr. Konkret heisst das, dass die Restaurants und Buvettes auf den Pisten wohl schliessen müssen, nicht aber die Skistationen selber. Auch die Museen, Bibliotheken, Fitnesszentren, Sportanlagen werden geschlossen und die Sonntagsverkäufe aufgehoben, sogar in den Bahnhöfen. Ausnahmen werden für Bäckereien und Apotheken gemacht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Neuenburg 22.12.2020 Mit Video

10:42 Erneuter Rekordwert in Grossbritannien: 57'700 neue Fälle innerhalb 24 Stunden Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Grossbritannien hat am Samstag erneut einen Rekordwert erreicht. Mehr als 57'700 Fälle wurden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums in dem Land gemeldet, so viele wie noch nie zuvor. Gleichzeitig wurden 445 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt landesweit inzwischen bei knapp 400. Der Wert stammt vom 28. Dezember. Viele der Neuinfektionen werden auf eine neue, womöglich noch ansteckendere Virusvariante zurückgeführt, die besonders in London, sowie dem Südosten und Osten Englands grassiert. Krankenhäuser in London kommen Berichten zufolge an ihre Kapazitätsgrenzen. Patienten werden demnach auf Fluren untergebracht oder müssen stundenlang in Krankenwagen warten, bis ein Bett frei wird. Der Präsident des britischen Ärzteverbands «Royal College of Physicians», Andrew Goddard, riet Kliniken landesweit, sich auf ähnliche Verhältnisse vorzubereiten. «Diese neue Variante ist definitiv ansteckender und breitet sich im ganzen Land aus», sagte er der BBC.

10:30 Spanische Regionen verschärfen auch wegen Rave-Party Corona-Massnahmen Mehrere spanische Regionen haben unter dem Eindruck einer illegalen Massenparty bei Barcelona die Verschärfung von Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angekündigt. «Zunehmende Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Gesundheitsempfehlungen lässt eine Verschlechterung der Lage befürchten. Ein Beispiel dafür ist der illegale Rave», berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE am Sonntag. Kritik gab es auch am späten Eingreifen der Polizei, die die Massenparty in einem Industriegebiet der Kleinstadt Llinars del Vallès bei Barcelona am Samstag erst nach knapp 40 Stunden beendet hatte. Zwei Personen seien festgenommen worden, gegen fünf werde ermittelt und von 214 seien die Personalien aufgenommen worden, schrieb «La Vanguardia». Angesichts steigender Infektionszahlen und den befürchteten Folgen der Feiertage kündigte die Regionalregierung Madrids ab Montag die Abriegelung von 18 Gesundheitsbezirken und fünf umliegenden Gemeinden an. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner dürfen ihr Wohnumfeld dann nur noch aus wichtigen Gründen verlassen, etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Zugleich forderte der regionale Gesundheitsminister Enrique Ruiz Escudero die Behörden auf, die Einhaltung der Massnahmen strenger zu überwachen.

9:43 Reproduktionszahl R vor Weihnachten schweizweit auf 0,96 gestiegen Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, ist in der Schweiz kurz vor Weihnachten auf 0,96 angestiegen. In sieben Kantonen lag der letzte schätzbare Wert über 1. So vermeldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntag auf seiner Webseite, dass in der Waadt am 19. Dezember ein R-Wert von 1,07 vorlag, im Wallis von 1,15, in Neuenburg von 1,11, in Nidwalden von 1,07, in Uri von 1,12, in Appenzell Innerrhoden von 1,21 und im Tessin von 1,02.

8:24 USA: Fast 300'000 neue Fälle an einem Tag In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Fälle einen neuen Höchststand erreicht. Am Samstag meldeten die Behörden 299'087, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Sonntagmorgen (MEZ) hervorging. Der bisherige Rekord war am 18. Dezember mit 249'664 Neuinfektionen registriert worden. Zugleich wurden am Samstag 2398 Tote mit einer bestätigten Corona-Infektion verzeichnet. Der bisherige Höchststand war am 30. Dezember mit 3750 erreicht worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Biden warnt US-Amerikaner vor 250'000 weiteren Toten 03.12.2020 Mit Video

7:59 Indien erteilt Zulassung für Impfstoff von AstraZeneca und Bharat Biotech Die indische Arzneimittelbehörde erteilte eine Notfallgenehmigung für die von der Universität Oxford und dem britischen Arzneimittelhersteller AstraZeneca entwickelten Impfstoffe sowie für einen weiteren, der von der indischen Firma Bharat Biotech entwickelt wurde. Der andere Impfstoff, bekannt als COVAXIN, wird von Bharat Biotech in Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden entwickelt und basiert auf einer inaktivierten Form des Coronavirus. Das Unternehmen hat bisher nur zwei von drei Testphasen abgeschlossen. Die dritte, in der die Wirksamkeit getestet wird, hat Mitte November begonnen. Frühe klinische Studien zeigten, dass der Impfstoff keine ernsthaften Nebenwirkungen hat und Antikörper gegen COVID-19 produziert. Da die zweite Impfung 28 Tage nach der ersten verabreicht werden soll und eine Immunantwort zwei Wochen später ausgelöst wird, ist nicht klar, ob das Unternehmen Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs vorgelegt hat. Legende: Medienvertretende warten vor dem National Institute of Cholera and Enteric Diseases (NICED) auf Informationen zur Covid-19-Impfstoffstudie in Kolkata, Indien. Keystone

7:27 Talkmaster Larry King mit Covid-19 in Klinik Der legendäre amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist einem Medienbericht zufolge an Covid-19 erkrankt und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 87-jährige TV-Star sei schon vor gut einer Woche in die Klinik in Los Angeles gebracht worden, berichtete sein langjähriger Arbeitgeber CNN am Samstag unter Berufung auf das Umfeld der Familie. Seine drei Söhne könnten King wegen der Infektionsschutzregeln derzeit nicht besuchen. Über die Schwere seiner Erkrankung war zunächst nichts bekannt.

4:53 Parmelin: «Haben die Lage unterschätzt» Bundespräsident Guy Parmelin hat Fehler im Umgang mit der Coronavirus-Krise eingestanden. «Zwischen Juli und September haben wir die Lage unterschätzt», sagte er in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Und weiter führte er aus: «Wir dachten, wir könnten das Virus meistern. Gedanklich war es weit weg.» Neben der Politik seien aber auch viele Spezialisten überrascht gewesen, als die Coronavirus-Fälle plötzlich wieder derart schnell gestiegen seien. Zudem sei die Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen nicht perfekt, sagte der 61-Jährige. Die Absprache mit und zwischen den Kantonen sei nicht immer optimal. Und doch: Die Massnahmen und die Schliessungen zerstörten unter Umständen Existenzen und kosteten viel Geld. «Darum spricht der Bundesrat stets mit den Kantonen und mit den Sozialpartnern», so Parmelin weiter. Legende: Der schnelle Anstieg der Corona-Fälle habe nicht nur die Politik überrascht, findet Guy Parmelin. Keystone

1:03 USA: Weniger Impfungen als erwartet Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC hat nach eigener Darstellung landesweit bislang 4,2 Millionen Impfdosen verabreicht und knapp 13,1 Millionen ausgeliefert. Eingesetzt wurden dabei die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Damit hinken die Impf-Zahlen den Erwartungen weit hinterher. Noch vor knapp drei Wochen rechneten die Behörden in den USA damit, dass bis Ende Dezember 20 Millionen Menschen die erste von zwei nötigen Impfungen von einem der beiden Stoffe bekommen könnten. Im Januar sollten demnach weitere 30 Millionen Menschen hinzukommen. Nach den Daten der CDC haben sich in den USA inzwischen mehr als 20 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag vermeldete sie 168'637 weitere Neuinfektionen. Dazu verzeichnet die Behörde schon gegen 350'000 Covid-19-Tote. Die USA haben rund 328 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Legende: In den USA wurden bislang «nur» 4,2 Millionen Impfdosen verabreicht. Keystone

21:16 In Deutschland stehen die Zeichen auf Lockdown-Verlängerung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürwortet, den bundesweiten Lockdown über den 10. Januar hinaus beizubehalten. «Angesichts der immer noch zu hohen Zahlen ist es notwendig, die Massnahmen, die Einschränkungen, zu verlängern», zitiert «RTL Aktuell» den CDU-Politiker. Auf den Intensivstationen habe man gerade einen Höchstwert an Corona-Patienten. Man müsse jetzt unbedingt das Infektionsgeschehen senken und für längere Zeit niedrig halten. «Das ist besser, als zu früh zu lockern und dann möglicherweise in einigen Wochen schon wieder vor möglichen schwierigen Fragen zu stehen.» Spahn hält dem Bericht nach auch eine weitere Schliessung von Schulen und Kitas für richtig. Das Ziel, im Laufe des Januars alle Pflegeheim-Bewohner zu impfen, könne erreicht werden. «Und das wollen und werden wir auch mit den Ländern erreichen», zitiert der Sender Spahn.