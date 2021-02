Der Ticker startet um 7:00 Uhr

9:35 150 Anzeigen nach Corona-Spaziergang in Zürich In Zürich ist es am Samstag erneut zu einer unbewilligten Demonstration von Corona-Skeptikern gekommen. Die Stadtpolizei löste die Kundgebung auf und verzeigte 150 Personen. Die meisten Teilnehmenden seien ohne Schutzmasken unterwegs gewesen, teilt die Stadtpolizei mit. Die Einsatzkräfte hätten sie mit Lautsprecherdurchsagen auf die rechtlichen Bestimmungen aufmerksam gemacht. Eine grössere Gruppe zog kurz nach 13 Uhr durch das Niederdorf, über die Bahnhofbrücke bis ins Bahnhofquai. Dort hatte die Polizei die Strasse abgesperrt und die Teilnehmenden der Demonstration angehalten. Legende: Die meisten Teilnehmer des unbewilligten Spaziergangs durch Zürich unter dem Motto «Grundrechte gelten immer» trugen keine Schutzmasken. Keystone

8:47 Neuer Shutdown für Neuseelands Metropole Auckland Neuseeland verhängt nach den ersten lokal übertragenen Corona-Neuinfektionen seit Ende Januar einen neuen Shutdown über Auckland. Die Menschen in der grössten Stadt des Landes müssten für drei Tage zu Hause bleiben, erklärt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Nur für Ausnahmen wie Einkäufe und die Arbeit dürfen sie raus. Neuseeland hatte zuvor mit drei lokal übertragenen Fällen die ersten Neuinfektionen seit Ende Januar gemeldet. Es wird nun getestet, ob die Infektionen von einer der ansteckenderen Varianten ausgelöst wurden. Vor den Fällen im Januar hatte Neuseeland über Monate keine lokal übertragenen Corona-Infektionen verzeichnet. Legende: Wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs verhängt Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern für Auckland einen neuen dreitägigen Shutdown. Keystone

8:03 Bund soll eine Schweizer Ausstiegsstrategie präsentieren Nächste Woche will der Bundesrat über Lockerungen der Shutdown-Massnahmen diskutieren. Die Forderung nach einer Ausstiegsstrategie wird indes immer lauter – und breiter abgestützt. Neben Wirtschafts- und Gewerbevertretern fordern nun auch Regierungsräte verschiedener Kantone Lockerungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausstieg aus dem Shutdown Der Ruf nach Lockerungen wird lauter 14.02.2021 Mit Video

7:15 Europa schloss seine Grenzen Anfang 2020 zu spät Die Grenzschliessungen in Europa vor rund einem Jahr kamen einer Studie zufolge zu spät, um das Coronavirus nachhaltig aufzuhalten. Bereits am 8. März 2020 habe es in Europa genauso viele lokale Ansteckungen gegeben wie durch Reisende aus dem Ausland eingeschleppt wurden, berichten Forscher um die Biostatistikerin Tanja Stadler von der ETH Zürich im Fachmagazin «PNAS». Die EU schloss die Grenzen erst am 17. März. Die Forscher hatten die Ausbreitung des Erregers anhand sequenzierter Virus-Genome nachvollzogen. «Wenn man die Grenzen mit dem Ziel geschlossen hat, das Virus nicht reinzulassen: Dafür war es zu spät», sagt Stadler der Deutschen Presse-Agentur. Bei Infektionsgeschehen, wie es am 8. März vorhanden war, sei eine Grenzschliessung nur noch verbunden mit einer drastischen Einschränkung der Kontakte sinnvoll. Aus der Aufarbeitung könnten Schlüsse für eine mögliche neue Pandemie gezogen werden, so Stadler. «Hätte man früher anerkannt, welche Gefährlichkeit die Pandemie hat, hätte man den Infektionsherd austrocknen müssen. Aus epidemiologischer Sicht wäre eine frühe Abschottung des Ausgangsortes der Pandemie in der chinesischen Provinz Hubei zentral gewesen.»

4:22 Altersheimbewohner schon alle geimpft In Schweizer Altersheimen ist die Impfkampagne weit fortgeschritten. Inzwischen hätten alle Bewohnerinnen und Bewohner, die dies wollten, eine erste Impfung erhalten, sagte ein Sprecher von Pro Senectute der «SonntagsZeitung». Spätestens Mitte März seien auch die Nachimpfungen in Schweizer Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen.

1:56 USA machen vorwärts mit Impfen Die Corona-Impfungen in den USA haben die Marke von 50 Millionen überschritten. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Insgesamt seien bislang knapp 70 Millionen Dosen ausgeliefert worden. Rund 27 Millionen Menschen haben mindestens eine Dosis erhalten, über 13 Millionen bereits auch die zweite.

0:27 26 Corona-Positive bei Massentests in der Waadt In den Waadtländer Skigebieten Leysin, Villars-sur-Ollon und Les Diablerets sind in den letzten Tagen 2650 Corona-Schnelltests durchgeführt worden. Dabei seien knapp 1 Prozent der Tests positiv ausgefallen, so die kantonalen Behörden: 26 Personen wurden positiv getestet, davon seien ein Viertel asymptomatisch gewesen. Durch die Entdeckung der positiven Fälle habe in diesen Fällen die Kontaktkette erfolgreich unterbrochen werden und so die weitere Verbreitung des Coronavirus unterbunden werden können, hiess es weiter.

21:29 Drohender Verkehrskollaps: Tirol will Lkw-Verkehr aus Italien drosseln Wegen der neuen deutschen Einreiseregeln will das österreichische Bundesland Tirol schon ab Sonntag den Lastwagenverkehr aus Italien drosseln, um einen extremen Rückstau und einen Verkehrskollaps im Inntal zu verhindern. Hintergrund ist die deutsche Vorgabe, dass Lkw-Fahrer vorab bereits online für die Einreise registriert sind, die entsprechenden Dokumente haben und überdies einen negativen Covid-Test mitführen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Österreich seinerseits will nun diese Ausreisevoraussetzungen von Tirol nach Deutschland bereits bei der Einreise von Italien nach Tirol am Brenner überprüfen.

20:27 Westschweizer Kulturschaffende fordern schrittweise Öffnung Etwa 200 Schauspieler, Tänzer, Musiker, Techniker und Zuschauer haben in Genf auf die schwierige Lage der Kulturschaffenden in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Unter dem Slogan «No Culture, no Futur» gab es Aktionen in zehn Westschweizer Städten. In Lausanne beteiligten sich etwa 250 Personen. Mit den Kundgebungen forderten sie, dass die Kultur trotz der Krise präsent und lebendig bleibe. Die Kulturschaffenden sind seit Beginn der Covid-Pandemie aufgrund der Schliessung von Institutionen und des Ausfalls von Vorstellungen in Schwierigkeiten. In einem offenen Brief an die Behörden fordern 31 Westschweizer Dach- und Berufsorganisationen eine schrittweise Öffnung kultureller Institutionen, die seit fast vier Monaten geschlossen sind. Der Brief wird von mehr als 120 Theatern, Museen, Kinos, Festivals und Bibliotheken unterstützt. Die Kulturschaffenden fordern unter anderem ein vereinfachtes administratives Vorgehen, um Entschädigungen zu erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kultur in der Corona-Krise Geht die Kultur in der Schweiz vor die Hunde? 11.11.2020 Mit Audio

19:38 Polizeieinsatz nach Corona-Protest in Zürich In Zürich hat die Stadtpolizei mit einem Grossaufgebot auf einen Spaziergang von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Massnahmen reagiert. Eine grössere Gruppe sei durch die Innenstadt gezogen, schreibt die Polizei. Beim Bahnhofquai hielt die Polizei die Teilnehmenden an. Rund 150 Personen wurden angezeigt – weil sie an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen und die Covid-Verordnung missachtet haben. Legende: Hunderte Menschen protestierten am Samstag gegen die Corona-Massnahmen in Zürich. Keystone

18:51 Vorsorgliche Corona-Massentests in mehreren Kantonen Rund 10 Kantone hätten ihre Konzepte beim Bund eingereicht, zum Beispiel für präventive Massentests an Schulen. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tamedia-Zeitungen. Eine Bewilligung des Bundes brauche es für die Konzepte nicht, heisst es vom BAG. Man nehme sie zur Kenntnis und unterstütze die Kantone bei der Umsetzung. Bei den vorsorglichen Massentests sollen Antigen-Schnelltests sowie Speicheltests eingesetzt werden. Die Kosten für die Tests soll der Bund übernehmen. Legende: In diversen Regionen der Schweiz wurden bereits Massentests durchgeführt. So zum Beispiel in Arosa (GR). Keystone

17:52 USA kritisieren China für Umgang mit WHO-Untersuchung Die USA kritisieren China für dessen Umgang mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Untersuchung zum Ursprung der Pandemie. Die US-Regierung sei tief besorgt über das Verhalten Chinas und bestehe darauf, dass der Untersuchungsbericht unabhängig und ohne Änderungen durch die chinesische Regierung erstellt werde, sagt Jake Sullivan, der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Nach Angaben des australischen Wissenschaftlers Dominic Dwyer, welcher der WHO-Untersuchungskommission angehört, hat China den Wissenschaftlern den Zugang zu bestimmten Daten verwehrt. Darüber hatte zuerst das «Wall Street Journal» berichtet.

16:44 Niederlande proben Gross-Veranstaltungen Ob und wie Grossveranstaltungen trotz Corona funktionieren könnten, soll in den Niederlanden erprobt werden. Am Montag kommen im Beatrix-Theater in Utrecht rund 500 Teilnehmende zu einer Fachtagung zusammen. In der folgenden Woche stehe dort dann eine Kabarettshow mit Publikum auf dem Programm, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Auch Fussballspiele mit jeweils 1500 Zuschauern sowie Shows im Amsterdamer Ziggo Dome und Freiluftveranstaltungen seien vorgesehen – jeweils mit umfangreichen Vorsichtsmassnahmen. Darauf haben sich die Veranstaltungsbranche, das Gesundheitsministerium, weitere Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen der Niederlande verständigt. Ziel sei es, coronasichere und vertrauenswürdige Konzepte für Veranstaltungen mit Publikum zu entwickeln. Alle Beteiligten müssen über einen maximal 48 Stunden alten Corona-Negativtest verfügen. Bei der Ankunft werden sie zu möglichen Symptomen befragt und es wird Fieber gemessen. Legende: Schlittschuhlaufen auf den Grachten in Amsterdam ist aktuell im Trend. Die Stadtverwaltung rief die Amsterdamer auf, möglichst in der eigenen Nachbarschaft Schlittschuhlaufen zu gehen, um Menschenansammlungen und damit die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Keystone

15:50 Corona-Notstand in Tschechien läuft aus In Tschechien bleibt am Wochenende die Unsicherheit gross, wie es mit den Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus weitergeht. In der Nacht zum Montag läuft der Ausnahmezustand aus, dessen Verlängerung das Parlament abgelehnt hatte. An den Corona-Notstand knüpfen sich Teile des Lockdowns wie Geschäftsschliessungen und die nächtliche Ausgangssperre, nicht aber die allgemeine Maskenpflicht. Die Regierung war in Gesprächen mit den Präsidenten der Verwaltungsregionen, die das Kabinett angesichts der hohen Infektionszahlen um einen neuerlichen Notstand ersuchen könnten. Besonders dramatisch bleibt die Situation in den drei Hotspots Cheb (Eger), Sokolov und Trutnov, die von der Aussenwelt weitgehend abgeriegelt wurden. Das Gesundheitsministerium in Prag meldete am Samstag 8782 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn gab es mehr als eine Million bestätigte Infektionen und 18 058 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10.7 Millionen Einwohner. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 13.02.2021 Mit Video

15:09 Von der Leyen grundsätzlich für EU-Bescheinigung einer Corona-Impfung Die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat sich grundsätzlich für die Einführung einer EU-Bescheinigung einer Corona-Impfung ausgesprochen. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert dies seit Wochen, damit Reisen ohne Einschränkungen stattfinden können. «Ich begrüsse die Initiative des griechischen Ministerpräsidenten», sagt von der Leyen der Athener Zeitung «Ta Nea». Was allerdings noch beschlossen werden müsste, sind eine europaweite Regelung und wie die Reisen stattfinden können. Dies wird nach den Worten der EU-Kommissionspräsidentin aber erst dann zur Debatte stehen, wenn grosse Teile der Bevölkerung geimpft seien. In der EU wird kontrovers über eine Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Corona-Impfung diskutiert. Die offizielle Debatte über mit dem «Impfpass» verbundene Vorteile wurde im Januar vertagt. Ungeklärt ist noch, ob von bereits geimpften Menschen weiter eine Ansteckungsgefahr ausgehen kann. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ethikkommission Mehr Freiheiten für Geimpfte: Nur, wenn sie verhältnismässig sind 12.02.2021 Mit Video

14:35 Die Mitte fordert Perspektive in der Pandemie Dem Bundesrat müsse jetzt rasch gelingen, wieder eine Perspektive und Vertrauen zu schaffen in der Corona-Situation. Das liess die Mitte Schweiz an einer Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalparteien verlauten. Man erwarte, dass die Regierung eine kohärente, gut nachvollziehbare Strategie unter Einbezug der Test- und Impfstrategie vorlege. Die weiteren Schritte aus dieser Pandemie heraus müssten evidenzbasiert sein und transparent begründet werden, so die Partei. Das betreffe beispielsweise die 5-Personen-Regel.

14:05 Corona-Regeln in den Ferien: Vermieter kontrollieren selten Die 5-Personen-Regel für Ferienwohnungen sorgt für Verwirrung. Das merkt man auch im lokalen Tourismusbüro an der Promenade von Gstaad. In den letzten Wochen gab es viele Anfragen deswegen, mehrere Gäste haben zu ihrer Ferienwohnung zusätzliche Hotelzimmer gemietet. SRF-Recherchen zeigen, dass es aber durchaus auch Vermieter gibt, die es mit der Fünf-Personen-Regel nicht so genau nehmen. Dass die 5-Personen-Regel auch bei der Miete von Ferienwohnungen gilt, wird kaum überprüft – auch nicht von der Polizei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln in den Ferien 5-Personen-Regel wird im Chalet kaum kontrolliert 13.02.2021 Mit Audio

13:32 Geringe Beteiligung bereitet vor Katalonienwahl Sorgen Kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag in der spanischen Konfliktregion Katalonien wird wegen der Corona-Pandemie eine historisch niedrige Beteiligung befürchtet. Der regionale Ministerpräsident und Spitzenkandidat der linksseparatistischen Partei ERC, Pere Aragonès, rief die Katalaninnen und Katalanen zum Abschluss des Wahlkampfes am späten Freitagabend daher zur regen Teilnahme auf. Kein ERC-Anhänger und kein Befürworter der Unabhängigkeit der Region und der Gründung einer katalanischen Republik dürfe am Wahlsonntag zu Hause bleiben. «Dieses Volk wird den Kampf um die Freiheit fortsetzen», rief der 38-Jährige in Barcelona. Die Regionalregierung hatte die Abstimmung wegen Corona auf den 30. Mai verschoben. Die spanische Justiz hatte diese Entscheidung aber gekippt. Legende: Der regionale Ministerpräsident und Spitzenkandidat der katalanischen linksseparatistischen Partei ERC, Pere Aragonèsere, ruft die Katalaninnen und Katalanen zum Abschluss des Wahlkampfes zur regen Teilnahme auf. Keystone

12:25 Nach Lockerungen: Polens Skigebiete werden überrannt Während andere Länder ihre Corona-Regeln verschärfen, hat Polen probeweise eine Lockerung für den Wintertourismus erlaubt. Prompt meldeten die Skigebiete zu Beginn des Wochenendes einen regelrechten Ansturm auf Lifte und Hotels, vor allem in der Hohen Tatra im Süden des Landes. In Zakopane zum Beispiel seien praktisch alle Unterkünfte ausgebucht, berichtete der Fernsehsender TVP Info unter Berufung auf örtliche Hoteliers. Schon unmittelbar nach der Lockerungs-Ankündigung hätten Hotels eine grosse Zahl von Reservierungen gemeldet, erklärte Agata Wojtowicz, die Regionalchefin der Handelskammer für die Hohe Tatra, dem TV-Sender. Auch aus anderen Wintersportorten wurden hohe Buchungszahlen gemeldet. Die Hotels und Pensionen dürfen zwar seit Freitag wieder Touristen beherbergen, aber gemäss Corona-Beschränkungen nur bis zu einer maximalen Auslastung von 50 Prozent. Legende: Viele Polinnen und Polen zieht es in die Skigebiete – wie etwa hier in der Hohen Tatra im Süden des Landes. Keystone