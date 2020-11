Der Ticker startet um 5:45 Uhr

17:35 Samichlaus an vielen Orten abgesagt Kinder müssen wegen der Corona-Pandemie derzeit auf einiges verzichten. Nachdem bereits der Räbeliechtli-Umzug vielerorts abgesagt wurde, wird es nun in den meisten Aargauer und Solothurner Gemeinden auch keinen Besuch vom Samichlaus geben. Man habe sich schweren Herzens dazu entschieden, heisst es etwa bei der Samichlausgesellschaft Wohlen (AG). Als kleiner Trost schickt der Samichlaus in Wohlen den Kindern jedoch eine Videobotschaft. Es gibt aber auch Gemeinden, die trotz Corona nicht auf Samichlaus-Besuche verzichten. In Balsthal (SO) zum Beispiel, finden solche Besuche trotzdem statt. Der Samichlaus geht aber nicht zu den Kindern nach Hause, sondern trifft sie im Garten oder auf dem Vorplatz des Hauses, mit detailliertem Schutzkonzept.

16:36 Bisher bieten knapp 50 Apotheken Corona-Schnelltests an Erst wenige von den rund 1800 Apotheken in der Schweiz bieten bislang Corona-Schnelltests an. Am Montag waren es 46, wie der Website des Apothekerverbands Pharmasuisse zu entnehmen ist – 21 in der Deutschschweiz und 25 in der Romandie. Pharmasuisse hatte Anfang November geschätzt, dass bis Ende Jahr knapp ein Drittel aller Schweizer Apotheken Schnelltests anbieten werden, also rund 600. Das Bundesamt für Gesundheit hat festgelegt, dass die Schnelltests in zwei Fällen eingesetzt werden: Bei Personen mit Symptomen, die aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, sowie bei Personen ohne Symptome, die eine Nachricht von der Swiss-Covid-App erhalten haben, dass sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Die Schnelltests liefern innert 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis. Audio Aus dem Archiv: Bald mehr Anbieter für Corona-Schnelltests 03:29 min, aus Rendez-vous vom 10.11.2020. abspielen. Laufzeit 03:29 Minuten.

16:03 Ungarn und Polen blockieren EU-Corona-Hilfen Der notwendige Beschluss für die milliardenschweren Corona-Hilfen der EU ist blockiert. Ungarn und Polen haben aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit verhindert, dass der politische Entscheidungsprozess wie geplant fortgesetzt werden kann. Dies teilte die amtierende deutsche EU-Ratspräsidentschaft mit. Betroffen von dem Veto ist neben den geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro auch der langfristige EU-Haushalt. Er umfasst für die nächsten sieben Jahre Mittel in Höhe von knapp 1.1 Billionen Euro. Die EU steckt damit inmitten der Coronakrise erneut in einer schweren politischen Krise. Das von Ungarn und Polen kritisierte Verfahren zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit sieht vor, künftig bei bestimmten Verstössen gegen Grundwerte der EU die Kürzung von EU-Mitteln zu ermöglichen. Legende: Kann das EU-Finanzpaket nicht auf den Weg gebracht werden, könnten die Corona-Hilfen nicht fliessen, die Länder wie Italien und Spanien vor einem wirtschaftlichen Absturz bewahren sollen. Keystone

15:51 Moderna-Impfstoff für Schweiz bereits im 1. Semester 2021 möglich Der potentielle Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna könnte in der ersten Jahreshälfte 2021 in der Schweiz zur Verfügung stehen. Dies sagte Moderna-Manager Dan Staner, Direktor für die Region Europa, Naher Osten und Afrika, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic sowie die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema prüfen den Moderna-Impfstoff nun. Für den Fall, dass Moderna das Rennen macht, wird der Impfstoff im Wallis produziert. Im Visp (VS) wird der Pharmazulieferer Lonza im Auftrag von Moderna den Wirkstoff für die Impfung herstellen. Eine entsprechende Produktionslinie sei im Aufbau. Die Produktion in Visp könnte im Februar 2021 starten. Legende: Eine Produktionslinie in Visp ist im Aufbau, Lonza will mit der Herstellung des Corona-Impfstoffes noch in diesem Jahr beginnen. Keystone

15:25 Viele italienische Unternehmen befürchten Konkurs Zwar erhalten Unternehmer in Italien staatliche Hilfen, doch diese reichten nicht, sagen die Betroffenen. Die Gefahr ist gross, dass in der Pandemie viele, eigentlich gesunde Betriebe, untergehen. Der Arbeitgeberverband Confcommercio rechnet damit, dass in ganz Italien bis zu 300'000 Firmen, davon viele in der Gastronomie und im Tourismus, im nächsten Jahr aufgeben müssen. Ein Buchhändler, ein Hotelier und eine Jungunternehmerin berichten aus den «roten Zonen» Italiens. Audio Viele italienische Unternehmen befürchten das Aus 05:12 min, aus Rendez-vous vom 16.11.2020. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

14:57 Sommaruga in Luzern: «Die Spitäler haben die Situation im Griff» Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sich heute in Luzern über die Arbeit des Spitex Kantonalverbands in Zeiten der Coronapandemie informieren lassen. Das habe ihr gezeigt, dass in diesem Land vieles möglich sei. In Luzern ist die Spitex für Corona-Massentests in den Drive-in-Centren verantwortlich. Zwar sei die Situation trotz etwas weniger neuen Infektionsfällen nach wie vor ernst, sagt Sommaruga vor den Medien. Doch nach dem Austausch mit den Spitex-Verantwortlichen sowie der Kantons- und Stadtregierung in Luzern habe sie festgestellt, dass vieles gut laufe. Die Spitex etwa leiste wichtige Arbeit in der Pandemie. Bundespräsidentin Sommaruga sprach auch die Situation in den Zentralschweizer Spitälern an. Diese hätten die Situation im Griff, man habe viel gelernt aus der ersten Welle.

14:33 Tessin: Kantonspolizei stoppt Verkauf von Schnelltests Die Tessiner Kantonspolizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Geschäfte gestoppt, die illegal Covid-19-Schnelltests verkauft und durchgeführt haben. Dies teilt die Tessiner Kantonspolizei und das Büro des Tessiner Kantonsapothekers mit. Angeboten, verkauft und durchgeführt worden seien die Schnelltests von Firmen, Apotheken, Schönheitssalons und Tankstellen, heisst es im am Montagnachmittag verschickten Communiqué. Gegen eine Handelsgesellschaft und zwei Apotheken im Raum Lugano wurde ein Verfahren eingeleitet wegen Verstoss gegen das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte. Die Behörden erinnern daran, dass der Verkauf von Covid-19-Schnelltests an Private verboten ist.

14:20 Österreich nähert sich der Kapazitätsgrenze in den Spitälern In Österreich spitzt sich wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus die Lage in den Krankenhäusern zu. Während sich die Zahl der Neuinfektionen einen Tag vor dem zweiten vollständigen Lockdown im Land abgeschwächt hat, müssen erstmals mehr als 600 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden. Das sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute Montag. Die Prognose für diese Woche sage im Schnitt 7000 neue Coronafälle pro Tag voraus. «Wenn das so eintritt, wäre das viel zu viel. Wir nähern uns den Kapazitätsgrenzen in den Spitälern», sagte der Minister. Von den Behörden wurden 4657 neue positiv Getestete innert 24 Stunden registriert. Am Vortag waren es noch rund 5600 Fälle. Allerdings fallen die Zahlen in der Regel am Montag geringer aus, da über das Wochenende weniger gemeldet werden. Innerhalb eines Tages starben 58 weitere Infizierte. In stationärer Behandlung sind 4297 Menschen. Im Bundesland Kärnten sind etwa mehr als 80 Prozent der Betten belegt. Das Plateau in den Krankenhäusern erwartet der Gesundheitsminister zwischen dem 20. und 27. November. Wir nähern uns den Kapazitätsgrenzen in den Spitälern.

13:06 Moderna vermeldet hochwirksamen Impfstoff Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer für Europa relevanter Hersteller massgebliche Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der RNA-Impfstoff habe gemäss Zwischenergebnissen eine Wirksamkeit von 94.5 Prozent, heisst es heute in einer Mitteilung von Moderna. Die Schweiz hat mit Moderna einen Vorvertrag über 4.5 Millionen Impfdosen unterzeichnet. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat das Zulassungsgesuch für den Moderna-Impfstoff bereits letzte Woche erhalten und ein rollendes Zulassungsverfahren eingeleitet. Die Phase-III-Studie zum RNA-Impfstoff mRNA-1273 von Moderna umfasst insgesamt 30'000 Probanden. Die Hälfte davon hat den Impfstoff erhalten, die andere Hälfte fungiert als Kontrollgruppe und bekommt ein Placebo-Mittel. Insgesamt erkrankten bislang 95 Studienteilnehmer an der Krankheit Covid-19. Davon entfielen nur 5 Fälle auf die tatsächlich geimpften Probanden, 90 Fälle wurden in der Kontrollgruppe diagnostiziert. Daraus errechnet sich eine Wirksamkeit von 94.5 Prozent. Dabei geht es darum, inwieweit der Impfstoff die Krankheit verhindern kann. Daten, zu welchem Grad mRNA-1273 eine Ansteckung verhindert, gibt es bislang nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: «Vielversprechende Daten» Zweiter Impfstoff soll Wirksamkeit von über 94 Prozent haben 16.11.2020 Mit Video

11:48 Neue Corona-Fälle: Der Trend ist rückläufig Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 12'839 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 5678 . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend bleibt damit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend bleibt damit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 24.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Damit bleibt der kritische Schwellenwert von 5 Prozent bei weitem überschritten. Gemäss WHO bleibt damit das Risiko derzeit gross, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'221 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gesunken .

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Damit bleibt der kritische Schwellenwert von 5 Prozent bei weitem überschritten. Gemäss WHO bleibt damit das Risiko derzeit gross, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Das liegt bei und ist damit . Das BAG meldet 198 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3820 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:13 Zermatt: Gedränge vor den Skiliften – Polizei sorgt für Ordnung «Am Samstag gab es am Morgen bei der Öffnung der Bahnen an der Talstation in Zermatt in der ersten halben Stunde wie üblich ein Gedränge», erklärte Mathias Imoberdorf, Mediensprecher der Zermatt Bergbahnen, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Posts von im Gedränge stehenden Sportlerinnen und Sportlern auf Social Media seien aber lediglich Momentaufnahmen gewesen. Die Zermatt Bergbahnen hätten die Gemeindepolizei um Unterstützung angefragt. Kraft ihrer Autorität habe die Gemeindepolizei in der Folge am Samstag im Tagesverlauf und auch am Sonntag dafür gesorgt, dass die geforderten Abstände eingehalten wurden. Im Tagesverlauf und am Sonntag hätten sich die Wintersportler dann aber sehr gut auf die Pisten und Anlagen verteilt. Keine Probleme gab es hingegen bisher mit der Maskenpflicht. Diese werde von 99.9 Prozent der Skitouristen eingehalten. Legende: Auch beim Wintersport gilt Maskenpflicht - wie hier ein Hinweisschild auf dem Titlis zeigt. Keystone

10:00 Spitäler erwarten für das laufende Jahr Verluste Fast zwei Drittel der 150 grössten Schweizer Spitäler rechnen 2020 mit einem Verlust. Das hat eine Umfrage der Beratungsfirma Roland Berger ergeben. Hauptursache sei demnach, dass viele planbare Eingriffe während der ersten Welle verschoben wurden und somit die Auslastung insgesamt sank. Insbesondere kleine und mittlere Häuser hätten dadurch grosse Einbussen erlitten. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober. Die Auswirkungen der zweiten Welle dürften also noch nicht berücksichtigt sein. Demnach erwarten 65 Prozent der Maximalversorger und Universitätsspitäler für das laufende Jahr ein Defizit. Gar 91 Prozent gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation in den nächsten fünf Jahren weiter verschlechtert. Legende: Ein Pflegender richtet Mehrzweck-Intensivräume der Abteilung Onkologie der Moncucco-Klinik in Lugano so ein, dass hier auch COVID-19 Patienten behandelt werden können. Keystone

9:25 Merkel: Infektionszahlen in Deutschland stabilisieren sich zu langsam Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die Forderung des Bundes nach weiteren Kontaktbeschränkungen mit einer weiterhin zu hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen begründet. Zwar sei durch die seit Anfang November geltenden Einschränkungen eine Stabilisierung erreicht worden, machte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich. Dies sei aber nicht ausreichend. «Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam», wird die Kanzlerin zitiert. Notwendig sei es nun, die Kontakte im privaten Bereich weiter zu reduzieren, sagte Merkel nach diesen Informationen. Über notwendige Massnahmen im Dezember bis Weihnachten und im nächsten Jahr solle am kommenden Montag entschieden werden. Merkel will heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Einschränkungen beraten, um die Infektionswelle in der Pandemie zu brechen.

7:48 Anhaltende Müdigkeit als Langzeitfolge Müdigkeit ist für viele Menschen nach überstandener Covid-19-Erkrankung ein Problem. In einer Studie mit knapp 130 Teilnehmern klagte mehr als die Hälfte der ehemaligen Patienten noch Wochen später über Müdigkeitssymptome. Das berichten irische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «Plos One». Gut 52 Prozent der 128 Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Untersuchung die akute Krankheitsphase überstanden hatten, zeigte sechs Wochen nach der Infektion noch Müdigkeitssymptome, bei vielen war dies noch nach zehn Wochen oder mehr der Fall. Gut 42 Prozent gaben nach dieser Zeit an, sich gesund zu fühlen. Ob jemand schwer erkrankt im Krankenhaus behandelt werden musste, spielt den Forschern zufolge keine wesentliche Rolle für die Müdigkeit. Knapp 56 Prozent der Studienteilnehmer waren stationär behandelt worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Phänomen «Long Covid» Covid-19 überstanden – und dann? 09.11.2020 Mit Video

6:49 Impfstoff-Entwickler plädiert für hohe Impfquote Impfstoff-Entwickler Ugur Sahin glaubt, dass ein Corona-Impfstoff bereits im nächsten Sommer signifikante Wirkung zeigen wird. Sahin geht schon in einem Jahr, im Winter 2021, von einer Rückkehr zur Normalität aus, wie er in einem Interview mit BBC , Link öffnet in einem neuen Fensterbetont. Sahin ist Mitbegründer des Unternehmens Biontech, welches vergangene Woche gemeinsam mit Pfizer erstmals in einer Studie eine Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs bei über 90 Prozent der Probanden verkündet hat. Biontech will in den nächsten Wochen im Westen ein erstes zugelassenes Mittel auf den Markt bringen. Läuft alles wie geplant, soll der Impfstoff «Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres» an erste Länder ausgeliefert werden. Ziel sei es, bis April 2021 weltweit mehr als 300 Millionen Dosen zu verabreichen. Ugur Sahin hofft, dass der Impfstoff die Übertragungsrate des Virus halbiert und zu einem «dramatischen Rückgang der Fälle» führt. Für eine Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021 sei es dringend notwendig, dass vor dem Herbst eine hohe Impfquote gegen Covid-19 erreicht werde, betont der Wissenschaftler im Interview weiter. Legende: In der Studie habe der Impfstoff über 90 Prozent der bislang 43’500 Probanden geschützt, sagt Mitentwickler Ugur Sahin. Keystone

5:58 In Österreich wird das Leben heruntergefahren Ab morgen Dienstag gilt im östlichen Nachbarland ein harter Lockdown wie im Frühjahr. Bis auf Lebensmittelgeschäfte, Banken, Apotheken und Drogerien schliessen sämtliche Läden. Die bereits in den Nachtstunden geltenden Ausgangsbeschränkungen werden auf den ganzen Tag ausgedehnt. Die Massnahmen gelten bis 6. Dezember. Weiter schliessen die Pflichtschulen und stellen auf Distance-Learning um, körpernahe Dienstleister wie Coiffeure oder Kosmetiker müssen ebenfalls schliessen. Betreuungsangebote von Kindern bleiben für Eltern, die Bedarf haben, bestehen. Zugleich empfiehlt die Regierung, wo immer möglich im Homeoffice zu arbeiten. Das Haus darf nur aus bestimmten Gründen verlassen werden. Dazu zählen Grundbedürfnisse, die Arbeit, die Hilfe für Angehörige und die Erholung im Freien. Legende: «Auch wenn sich niemand einen zweiten Lockdown wünscht, so ist der zweite Lockdown das einzige Mittel, von dem wir verlässlich wissen, dass es funktioniert», sagte Sebastian Kurz an einer Medienkonferenz. Keystone