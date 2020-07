Der Ticker startet um 6:33 Uhr

20:13 Notvorräte während der Coronakrise Zu Zeiten des Kalten Krieges war es Gang und Gäbe, sich mit Notvorräten einzudecken. Also mehr als nur das Nötigste zu horten: zum Beispiel Konserven, Reis, Zucker oder Mehl. Zu Beginn der Coronakrise gab es vermehrt Hamsterkäufe: Gewisse Regale in den Supermärkten waren schnell leer, obwohl zu keiner Zeit eine Knappheit an Lebensmitteln bestand. Tausende Notvorratsschachteln mussten zu Beginn der Krise verschickt werden. 02:25 Video Hamsterkäufe während der Coronakrise Aus Tagesschau vom 08.07.2020. abspielen

19:31 Angela Merkel: «Allein kommt niemand durch diese Krise» Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich zum Auftakt ihrer ersten Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli getroffen. «Ich freue mich, dass meine erste Auslandsreise nach Ausbruch der Pandemie mich nach Brüssel und dabei ins Europäische Parlament führt», sagte Merkel zu Beginn der Gespräche. Deutschland sei in seiner am 1. Juli begonnenen EU-Ratspräsidentschaft auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Parlament angewiesen und wolle diese auch pflegen. In ihrer Rede sprach Merkel über das inzwischen schon mehrfach präsentierte Programm für die nächsten sechs Monate – den Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, den Abschluss des Brexits, den Klimaschutz und die Digitalisierung. Merkel rief Europa während ihrer Rede zum Schulterschluss auf, um gestärkt aus der Coronakrise zu kommen. «Allein kommt niemand durch diese Krise. Wir alle sind verwundbar», sagte Merkel im Europäischen Parlament in ihrer Eigenschaft als neue EU-Ratspräsidentin. 00:34 Video Angela Merkel: «Die Aufgaben vor uns sind gewaltig» Aus News-Clip vom 08.07.2020. abspielen

18:40 Trump droht Schulen mit Geldentzug, Rekord bei Neuinfektionen Auf Twitter droht US-Präsident Donald Trump Schulen mit dem Entzug von Finanzmitteln, falls sie im Herbst nicht wieder öffnen. Welche Gelder genau er streichen will, ist allerdings unklar. Nach der US-Verfassung sind die Bundesstaaten für die Schulbildung zuständig, die Zentralregierung in Washington stellt lediglich ergänzende Mittel zur Verfügung. Trump wirft den oppositionellen Demokraten vor, Schulöffnungen zu hintertreiben, um daraus politische Vorteile bei der Präsidentenwahl im November zu ziehen. Gleichzeitig haben die USA gemäss Johns-Hopkins-Universität mit rund 60'000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden einen Höchststand bei den Neu-Ansteckungen erreicht. Den zuvor höchsten Wert verzeichnete Johns-Hopkins mit gut 54'000 Fällen am vergangenen Donnerstag.

18:12 Verschärfte Massnahmen in mehreren Kantonen Verschiedene Kantone haben nach dem Anstieg der Corona-Fälle in den letzten Tagen ihre Massnahmen gegen das Virus verschärft. So gilt zum Beispiel im Kanton Waadt seit Mittwoch, 8 Juli, eine Maskenpflicht in Geschäften. Im Kanton Tessin sind Menschenansammlungen von mehr als 30 Personen verboten. In den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn sind in Restaurants und Bars und an Veranstaltungen nur noch 100 Gäste zugelassen, wenn weder Abstandsregeln eingehalten werden können noch Schutzmassnahmen vorgesehen sind.

17:43 Serbiens Präsident Vucic nimmt Corona-Ausgangssperre zurück Nach massiven Protesten in der Nacht zum Mittwoch hat Serbiens Präsident Aleksandar Vucic eine von ihm angekündigte Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie zurückgenommen. «Es wird sicherlich neue Massnahmen für Belgrad geben, aber keine Polizeistunde», sagt er. Die Einzelheiten werde der Krisenstab der Regierung am Donnerstag bekanntgeben. Vucic hatte am Dienstag angekündigt, dass die Regierung wegen der zuletzt stark gestiegenen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus eine Ausgangssperre verhängen werde. Sie hätte von Freitagabend bis zum Montagmorgen gedauert. Die Ankündigung hatte massive Proteste ausgelöst. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlament in der Belgrader Innenstadt. 00:31 Video Proteste gegen Regierung in Serbien Aus Tagesschau vom 08.07.2020. abspielen

17:21 Brasiliens Präsident Bolsonaro blockiert Corona-Hilfspaket In Brasilien hat Präsident Jair Bolsonaro ein Corona-Hilfspaket gestoppt – als erste Amtshandlung nach seinem positiven Corona-Test. Das Hilfspaket sollte Indigenen und Afro-Brasilianern während der Pandemie helfen – es sollte die Behörden verpflichten, ihnen Zugang zu Trinkwasser, Desinfektionsmitteln und ärztlicher Versorgung zu garantieren. Am Tag zuvor hatte Bolsonaro mitgeteilt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. «Schaut mich an, mir geht es gut», sagte er, als er nach seiner Ansprache vor Journalisten ein paar Schritte zurückging und die Maske abnahm. «Das Leben geht weiter.» Er will in den kommenden Tagen in seiner Residenz in Brasília bleiben und die Regierungsgeschäfte über Videoschalten führen. Für diese Woche geplante Reisen nach Bahia und Minas Gerais sagte Bolsonaro ab. 03:17 Video Coronavirus wütet in Brasilien weiter heftig Aus 10vor10 vom 07.07.2020. abspielen

16:40 Kurzarbeitsentschädigung in der Schweiz bisher klar unter Erwartungen Die Beanspruchung von Kurzarbeitsentschädigung durch die Schweizer Unternehmen während der Coronakrise liegt bisher klar unter den Prognosen der Bundesbehörden. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit. Im Monat April wurden laut dem Seco bisher Kurzarbeitsentschädigungen über rund 2.4 Milliarden Franken ausgerichtet, prognostiziert waren 5 bis 7 Milliarden. «Wir liegen damit deutlich unter den Erwartungen», sagt Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Seco, an einer Telefonkonferenz zu den neuen Arbeitsmarktzahlen vom Monat Juni. Im März 2020 habe der Bund den Unternehmen rund 1 Milliarde Franken für Kurzarbeitsentschädigungen ausgerichtet, was ebenfalls klar unter den Prognosen lag: Die Annahme für März habe bei einer Summe von 2 bis 3 Milliarden Franken gelegen, sagte Zürcher. Laut den neuen Seco-Zahlen waren im April insgesamt 1.08 Millionen Personen in 131'069 Betrieben von Kurzarbeit betroffen. Damit seien nach jetzigem Kenntnisstand im Berichtsmonat 58 Prozent der Gesuche nach Kurzarbeit von den Unternehmen auch tatsächlich genutzt worden: Im März waren es noch 55 Prozent gewesen. 00:56 Video Zahl der Arbeitslosen sinkt leicht Aus Tagesschau vom 08.07.2020. abspielen

15:32 Auf und Ab der Corona-Zahlen Am Dienstag wurden 54 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, heute mit 129 wieder mehr als 100. Die tieferen Fallzahlen der letzten Tage seien zwar eine gute Nachricht, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Doch Grund für eine Entwarnung gebe es keinen. Lesen Sie das Interview zum Auf und Ab der Corona-Zahlen.

15:10 Wegen Coronavirus nur zwei Abstimmungsstandorte in der Stadt Zürich Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat die Stadt Zürich entschieden, bei den nächsten Abstimmungen am 27. September nur zwei Stimmlokale zu öffnen. Im Normalfall sind es 15. Zwar seien die räumlichen Verhältnisse der Stimmlokale unterschiedlich. In den meisten Fällen seien diese Räume aber schlecht geeignet, um klare und einfache Schutzkonzepte anzuwenden, schreibt der Stadtrat am Mittwoch. Oft seien die Stimmlokale eng, hätten keine separaten Ein- und Ausgänge und könnten nur schlecht gelüftet werden. Legende: Die Stadt wird für alle Stadtzürcher Stimmberechtigte nur zwei Lokale öffnen: eines in der Innenstadt im Stadthaus und eines in Zürich-Nord, wobei das Lokal dort noch bestimmt werden muss. Keystone

14:43 Dänemark führt Corona-Pass für Reisende ein Touristen aus Dänemark haben von nun an die Möglichkeit, sich vor der Abreise eine coronafreie Gesundheit bescheinigen zu lassen. Mithilfe eines sogenannten Covid-19-Passes sollen die Dänen für den Fall gewappnet sein, wenn sie auf Reisen ins Ausland einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, um zum Beispiel einer Quarantäne nach der Einreise aus dem Weg zu gehen. Wie das dänische Gesundheitsministerium mitteilte, ist es möglich, sich vor der Abreise aus Dänemark in einem Zentrum testen zu lassen, um eine entsprechende offizielle Dokumentation auf Reisen bei sich haben zu können.

14:02 Kantone erlassen weitere Schutzmassnahmen Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn haben weitere Schutzmassnahmen beschlossen, um die lokale Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich unter Kontrolle zu halten. Die Massnahmen betreffen die Reduktion der Anzahl Gäste von bisher 300 auf neu 100 Personen in Restaurationsbetrieben und an Veranstaltungen, wenn weder Abstandsregeln eingehalten werden können noch Schutzmassnahmen wie Masken oder Abschrankungen vorgesehen sind, sondern lediglich das Erfassen von Kontaktdaten. Diese Massnahmen treten morgen in Kraft und gelten bis zum Jahresende.

13:59 Katalonien verschärft Maskenpflicht Katalonien verschärft die Maskenpflicht und schreibt ihr Tragen generell vor. Demnach ist auch ein Sicherheitsabstand kein Grund, keine Maske zu tragen. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra kündigt an, die Massnahme werde am Donnerstag in Kraft treten. In Spanien ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes drinnen und draussen obligatorisch, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann.

13:23 Rekord an Neuinfektionen in Rumänien Rumänien verzeichnet einen Rekord an Neuinfektionen mit dem Virus Sars-Cov-2. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Zahl der registrierten Infizierten um 555, berichtet der Corona-Krisenstab der Regierung. Zuletzt war ein Höchststand am 11. April registriert worden, mit damals 523 Neu-Infektionen binnen eines Tages. Neue Vorsichtsmassnahmen sind bislang nicht in Sicht. Die Medien werfen der Regierung seit Wochen vor, aus wahlkampftaktischen Gründen verfrüht Mitte Mai die Corona-Vorsichtsmassnahmen gelockert zu haben.

12:50 129 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein gibt es laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 129 neu gemeldete Corona-Fälle gegenüber dem Vortag. Insgesamt beläuft sich die Zahl damit auf 32'498 positiv getestete Personen. Gestorben sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher 1686 Menschen.

12:24 Schutzmasken für Sozialhilfebezüger Die Schutzmasken, die seit Anfang Woche im ÖV getragen werden müssen, gehen ins Geld. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) empfiehlt Städten und Gemeinden deshalb, sie kostenlos an Sozialhilfeempfänger abzugeben. Viele Sozialhilfebezüger fahren zwar nicht jeden Tag zur Arbeit, doch auch sie sind auf den ÖV angewiesen, etwa wenn sie an Integrations-Massnahmen teilnehmen oder wenn ihre Kinder mit dem ÖV zur Schule fahren und älter als zwölf Jahre sind. Im Kanton Zürich gibt es laut dem Präsidenten des Zürcher Gemeindepräsidentenverbandes, Jörg Kündig, bereits Gemeinden, in denen die Sozialhilfeempfänger die Schutzmasken kostenlos abholen könnten. Andere Gemeinden zahlen den Betroffenen den Beitrag für die Masken aus, zusätzlich zum normalen Sozialhilfebetrag. In der Stadt Zürich erhalten die Sozialhilfebezüger den Betrag für den Maskenkauf zurück, wenn sie die Quittung vorweisen.

11:44 Spitalpersonal in St. Gallen soll Corona-App auf Arbeit ausschalten Das St. Galler Kantonsspital empfiehlt seinem Personal die Corona-Warn-App des Bundes für die Dauer der Arbeit auszuschalten. Die Klinik befürchtet zu viele Fehlalarme und damit verbundene Absenzen beim Personal. National existiert bislang keine solche Empfehlung. Zur Vermeidung von Fehlalarmierungen rate die Spitalleitung, während der Arbeit im Spital auf die Aktivierung der Swiss-Covid-App zu verzichten, sagte ein Spitalsprecher dem Radiosender FM1Today. Die Empfehlung gelte nur für das Personal, nicht aber für Besucherinnen und Besucher. Das Spital begrüsse es, wenn möglichst viele Mitarbeitende die App im privaten Alltag nutzen würden. Legende: Die Corona-Warn-App gibt nicht an, wann und wo man sich in unmittelbarer Nähe zu einem Infizierten aufgehalten hat. Keystone

11:24 Corona-Fallzahlen in Bulgarien steigen stark Bulgarien erlebt nach der Lockerung seiner Corona-Einschränkungen nun einen schnelleren Anstieg der nachgewiesenen Neuinfektionen. Mit 188 neuen Corona-Fällen wurde am Mittwoch ein Tagesrekord seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Damit stieg die Zahl der Infektionen in dem ärmsten EU-Land mit einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen Menschen insgesamt auf mehr als 6100. Vor einem Monat lag sie noch bei rund 2700.

10:33 TUI Suisse schliesst acht Filialen Die Corona-Krise kostet in der Schweizer Reisebranche weitere Stellen. Die Tochter des weltweit grössten Touristikkonzerns TUI schliesst hierzulande acht Filialen und baut 70 Arbeitsplätze ab. Das entspricht rund 15 Prozent der Stellen. Die Acht der aktuell 62 TUI-Filialen werden per Ende September 2020 geschlossen. Konkret sind dies die Filialen Zürich Sihlporte, Winterthur Marktgasse, Dietikon, Mall of Switzerland, Cham, Luzern Zürichstrasse, Bern Spitalgasse und Biel. Der Stellenabbau soll durch natürliche Fluktuationen, Pensionierungen, Arbeitspensum-Reduktionen aber auch Entlassungen umgesetzt werden. Legende: TUI beschäftigt eigenen Angaben zufolge aktuell 468 Mitarbeitende in der Schweiz. Keystone

10:24 Lockdown im Westjordanland wegen steigender Corona-Zahlen verlängert Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat angesichts steigender Infektionen mit dem Coronavirus einen Lockdown im Westjordanland um fünf Tage verlängert. Die Massnahme sollte am Mittwochmorgen in Kraft treten und bis Montagmorgen dauern, wie die Behörde mitteilte. Damit gelten in dem Gebiet weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Mit Ausnahme von Supermärkten, Bäckereien und Apotheken müssen Geschäfte geschlossen bleiben. Banken und Fabriken dürfen gemäss der Notfall-Verordnungen ihren Betrieb fortsetzen. Der Lockdown war vergangenen Freitag in Kraft getreten.