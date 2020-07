Der Ticker startet um 6:30 Uhr

14:43 Gate Gourmet streicht bis zu 350 Stellen wegen Coronakrise Gate Gourmet ist von der Krise gebeutelt und plant eine Massenentlassung. Auf Nachfrage von SRF äussert sich das Unternehmen wie folgt: «Die Luftfahrtindustrie und verwandte Unternehmen, darunter Gate Gourmet in Zürich und Genf, sind durch COVID-19 stark beeinträchtigt worden. Infolgedessen sind wir gezwungen, auf die Situation zu reagieren, um die langfristige Nachhaltigkeit unseres Geschäfts zu gewährleisten.» Gate Gourmet Zürich und Genf starteten am 22. Juli 2020 den Konsultationsprozess für eine mögliche Massenentlassung. Die Anzahl betroffener Stellen in den operativen Einheiten in Zürich und Genf liegt bei insgesamt 350. «Wir werden den Prozess mit grosser Rücksicht auf unsere Mitarbeitenden führen, uns um den Erhalt möglichst nachhaltiger Arbeitsplätze bemühen und dort, wo eine Kündigung nicht vermieden werden kann, soziale Unterstützung anbieten», schreibt Gate Group weiter.

14:35 Pressekonferenz beendet Damit ist die Pressekonferenz beendet. Wir halten Sie aber hier weiter über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

14:35 Quarantäne ist für dieses Virus wirklich wichtig Wäre aus Sicht der Task Force eine engmaschigere Kontrolle wünschenswert? «Je höher der Anteil potenziell infizierter Personen in Quarantäne ist, desto besser», so Ackermann. Die Machbarkeit sei aber wirklich ebenso wichtig. Quarantäne sei wirklich wichtig.

14:32 Fokus aufs Ausland «falsch» Man sehe, dass es importierte Fälle gebe, sagt Kuster. Doch der Grossteil der Ansteckungen passiere in der Schweiz. «Der Fokus auf die Quarantäneliste ist darum falsch.» Man müsse das Virus in der Schweiz kontrollieren, um zur Normalität zurückkehren zu können.

14:31 6000 Personen in Quarantäne freiwillig gemeldet 6000 Personen seien zurzeit in Quarantäne, weil sie in Risikoländern waren. «Diese Personen haben sich freiwillig gemeldet», sagt Kuster auf Nachfrage. Die Kantone seien jedoch für die Kontrolle der Quarantäne zuständig und würden dies prüfen.

14:30 Quarantäneliste gilt rückwirkend Kuster präzisiert nochmals, was die neuen Länder auf der Quarantäneliste für die Reisenden bedeuten. Die Verordnung wirke rückwirkend 14 Tage, das heisst, auch wer gestern aus einem Land zurückgekehrt ist, das ab Morgen auf der Quarantäneliste ist, muss sich in Quarantäne begeben.

14:29 Weshalb reichen die elektronischen Passagierlisten nicht für Daten? «Wir haben Zugang zu den elektronischen Passagierlisten der Airlines», sagt Kuster. Dort seien aber nicht alle Informationen vorhanden, die sie gerne hätten und die für eine Beurteilung des Risikos essenziell seien. Deswegen sei es wichtig, zusätzliche Daten im Flugzeug zu erheben. 00:24 Video Kuster: «Wir haben Zugang zu den elektronischen Passagierlisten» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:28 Erfassung von Reisenden funktioniere Der Journalist fragt nach: Hat man sich damit auseinandergesetzt, wie der Strom an Rückreisenden systematisch erfasst werden könne? Diese Erfassung sei schon früher während der Epidemie etabliert gewesen, sagt Kuster. Man habe das System einfach erweitern können.

14:27 Das Virus bestimmt das Tempo Das Virus bestimme das Tempo der Grenzöffnungen und Massnahmen, so Kuster. Die Massnahmen an der Grenze seien besonders speziell. «Die Schweiz ist keine Insel, sondern eingebettet in Europa.» Deswegen hätten sie sich auch für die Quarantänemassnahmen entschieden. 00:33 Video Kuster: «Die Schweiz ist keine Insel» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:23 Aufforderung zum Download der App Eine Frage nach der Covid-App. Salt und Sunrise hätten in den letzten Tagen Aufforderungen zum Download verschickt. Martin Ackermann von der Science Task-Force sagt: «Je mehr Personen die App nutzen, desto besser funktioniert sie.» Jede Initiative, die Verbreitung zu fördern, sei deshalb begrüssenswert.

14:23 Maskenpflicht in Schulen ist eine Variante, die Schutzmassnahmen umzusetzen Die Maskenpflicht in Schulen oder Innenräumen sei eine Massnahme, wie man die Vorgabe zum Schutzkonzept umsetzen könne, so Stefan Kuster auf eine Frage einer Journalistin. Das BAG hätte die Vorgabe zu den Distanz- oder Barrieremassnahmen (wie Masken). Deswegen sei das eine Möglichkeit, wie man damit umgehen könne. «Wenn das die Kantone machen wollen, sehe ich das als Möglichkeit», so Kuster. «Der Konsens ist, dass Masken schützen. Dieser Schutz ist dann wichtig, wenn Distanzen nicht eingehalten werden können und Personen länger in Räumen sind», so der Leiter der Taskforce, Martin Ackermann, über die wissenschaftliche Sicht. 00:29 Video Kuster: «Maskenpflicht ist eine Möglichkeit» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:19 Wie wird Quarantänepflicht umgesetzt? Ein Journalist will wissen, wie die Quarantänepflicht durchgesetzt werden kann, wenn sich die Liste ständig ändert. Stefan Kuster zögert mit einer Antwort und sagt: «Eine flächendeckende Kontrolle ist nicht möglich.» Doch die Leute seien verpflichtet, sich mit der Länderliste auseinanderzusetzen, bevor sie ins Ausland reisen. Das funktioniere. «Letztlich ist – wie bei vielen Dingen – aber ein grosser Teil Eigenverantwortung», sagt Kuster. Zudem habe die Liste auch präventive Funktion; viele Leute würden gar nicht verreisen. 00:46 Video Kuster: «Eine flächendeckende Kontrolle ist nicht möglich» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:18 «Die Dunkelziffer ist nach wie vor dunkel.» Stefan Kuster vom BAG äussert sich auf Nachfrage zur Dunkelziffer an Infizierten. Er könne es nicht einfach so beantworten, ob durch die Übertragung junger Leute, die keine Symptome zeigen, auch die Dunkelziffer steige. «Die Dunkelziffer ist nach wie vor dunkel.», sagt er. «Man hört immer noch Zahlen, dass nur wenige Prozent im zweistelligen Bereich überhaupt erfasst wurden. Wie hoch sie tatsächlich ist, weiss man tatsächlich noch nicht. Ob es einen Unterschied gibt bei der Dunkelziffer zwischen Jung und Alt kann ich nicht sagen. » 00:37 Video Kuster: «Die effektive Dunkelziffer weiss man nicht» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:16 Keine verschärften Grenzkontrollen Martin Ackermann wird nach der Verschärfung von Grenzkontrollen gefragt. Er hat sich dagegen ausgesprochen. «Laut Fachleuten ist es nicht möglich, den Verkehr so zu organisieren, dass man weiss, wer aus welchem Land einreist», erklärt Ackermann. Dass Personen aus Risikoländern in Quarantäne müssten, darüber bestehe aber Konsens. 00:39 Video Ackermann: «Es ist nicht möglich, immer zu wissen, von wo eingereist wird» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:15 Müssen wir uns Sorgen machen wegen den erhöhten Fallzahlen? Die Schweiz müsse sich nicht an einer gewissen Obergrenze messen, sagt Stefan Kuster. «Wir müssen uns nicht an einer Grenze orientieren. Die Herausforderung ist, mit den aktuellen Fallzahlen optimal zu handeln. Wir sind mit den Kantonen daran, auch mit solchen Fallzahlen klar zu kommen und für die Bevölkerung minimale Einschränkungen zu haben.» 00:24 Video Kuster: «Wir hoffen, dass sich das System einspielt» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:12 Quarantäne-Liste kann häufiger angepasst werden Ein Journalist fragt nach der Quarantäne-Liste, die bereits nach zweieinhalb Wochen angepasst werden musste, statt wie angekündigt nach einem Monat. Die Planungssicherheit sei natürlich ein wichtiger Faktor, es gebe aber auch weitere Faktoren, erklärt Stefan Kuster. «Das müssen wir alles berücksichtigen.» Die Liste soll deshalb mindestens monatlich angepasst werden, je nach Situation könne das jedoch auch früher passieren. Darauf müsse man sich einstellen. 00:18 Video Kuster: «Die Liste soll regelmässig aktualisiert werden» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:12 Die Wirtschaft kann sich nur erholen, wenn wir gesund sind Laut Ackermann ist es ein essenzielles Ziel, eine Strategie zu entwickeln für eine Lösung der Coronasituation in der Schweiz. «Wir müssen die Schäden minimieren. Wir müssen keine Wahl treffen zwischen Wirtschaft und Gesundheit», sagt der Leiter der Task Force. «Die Wirtschaft kann sich nur erholen, wenn wir auch gesund sind. Die Strategie ist: Einen grossen Effort zu machen, um die Fallzahlen tief zu halten.» Das bedeute dann nämlich auch, mehr Freiheit für die Menschen und geringerer wirtschaftlicher Schaden. 00:38 Video Ackermann: «Keine Wahl zwischen Wirtschaft und Gesundheit treffen» Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:10 Datenerfassung zentral bei der Eindämmung des Virus Ackermann sagt, ein erstes grosses Ziel sei, ein System zu entwickeln, um die Epidemie kontrollieren zu können. Damit sollen in den richtigen Regionen die richtigen Massnahmen rechtzeitig ergriffen werden können. Ein zweites Ziel sei die Datenerfassung. «Ansteckungen müssen konsequent verfolgt werden können», sagt Ackermann. 00:20 Video Martin Ackermann zur Datenerfassung Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen

14:07 Welche Strategie soll die Schweiz in Zukunft verfolgen? Martin Ackermann hat das Wort. Er ist designierter Leiter National COVID-19 Science Task Force. Zudem ist er Experte für Mikrobiologie an der ETH Zürich und Eawag. Das Ziel der Task Force sei es, eine unabhängige Stelle in der Schweiz zu sein. «Die wichtigste Frage heisst zurzeit: Welche Strategie soll die Schweiz in Zukunft verfolgen?», so Ackermann. 00:27 Video Martin Ackermann zu Rolle der Covid-Task-Force Aus News-Clip vom 22.07.2020. abspielen