Der Ticker startet um 6:42 Uhr

19:48 Erste britische Impf-Patientin erhält zweite Dosis Vor drei Wochen wurde Margaret Keenan als erster Mensch in Grossbritannien gegen das Coronavirus geimpft – nun hat die mittlerweile 91-Jährige die zweite Dosis des Mittels erhalten. Die Frau erhielt die Impfung am Dienstag in der mittelenglischen Stadt Coventry. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen pro Person nötig. «Es ist fantastisch zu sehen, dass Margaret Keenan ihre zweite Dosis der Pfizer-Biontech-Corona-Impfung bekommen hat», twitterte Gesundheitsminister Matt Hancock. «Wir werden es gemeinsam durch diese Pandemie schaffen.»

19:20 SNB-Bericht: Gute Noten für Covid-19-Kreditprogramm Das Corona-Kreditprogramm des Bundes hat seine Ziele erreicht. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Demnach erreichte das Programm die gewünschten Unternehmen, ohne vermehrt sogenannte Zombie-Firmen anzulocken. Zu den Zombiefirmen zählen die SNB-Ökonomen jene Unternehmen, die eine tiefe Profitabilität aufweisen und hoch verschuldet sind, wie sie in einem Arbeitspapier, Link öffnet in einem neuen Fenster schreiben. Helfen Stützungsprogramme des Bundes solchen Firmen zu überleben, kann das unerwünschte Folgen haben: Denn diese Unternehmen binden Ressourcen, die besser für produktivere Aktivitäten genutzt werden können. Die verbürgten Kredite nahmen vor allem Firmen in Anspruch, die erstens vom Lockdown stark getroffen wurden oder in einer Region mit hohen Fallzahlen aktiv sind und zweitens über weniger flüssige Mittel verfügten. Das Programm habe zudem auch junge und kleine Firmen erreicht, die den finanziellen Folgen der Pandemie stärker ausgeliefert waren. Das deute daraufhin, dass das Programm im Hinblick auf seine Ziele erfolgreich gewesen sei, so die SNB-Ökonomen. Es habe Firmen erreicht, für die der Zugang zu externen Finanzierungsmöglichkeiten typischerweise herausfordernder sei – insbesondere in einer Krise.

18:43 Auch Kamala Harris hat sich impfen lassen Nach diversen anderen hochrangigen Politikern hat sich auch die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Harris bekam am Dienstag in der US-Hauptstadt Washington eine erste Dosis des Impfstoffs des Unternehmens Moderna verabreicht. Eine zweite Dosis folgt später. «Ich möchte jeden ermuntern, sich impfen zu lassen», sagte Harris nach der Impfung. «Es ist sicher.» Sie vertraue den Wissenschaftlern. «Es geht hier darum, Leben zu retten», mahnte sie. Es gehe bei den Impfungen um das eigene Leben, aber auch um das Leben der eigenen Familie und der Gemeinde um einen herum. Legende: Reuters

18:06 Britische Gesundheitsbehörde: «Entwicklung ist extrem besorgniserregend» Die Corona-Neuinfektionen in Grossbritannien steigen weiter steil an. Heute verzeichneten die Behörden den Rekordwert von 53'135 neuen Fällen. Erst am Montag hatten sie mit 41'385 Neuinfektionen den höchsten Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Quote je 100'000 Einwohner stieg auf 381.5. Grossbritannien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder in Europa. Bisher haben sich fast 2.4 Millionen Menschen landesweit mit dem Virus infiziert, Zehntausende sind mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Gesundheitsbehörde Public Health England nennt die Entwicklung «extrem besorgniserregend».

17:25 Kanton Waadt startet Impfkampagne am Mittwoch Der Kanton Waadt beginnt die Impfkampagne gegen das Coronavirus bereits an diesem Mittwoch statt wie ursprünglich geplant am 11. Januar. Das teilte die Regierung mit. Mobile Impfteams werden zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie das dortige Personal impfen. In einer zweiten Phase werden besonders gefährdete Personen geimpft, die nicht in Heimen leben, darunter Menschen, die 75 Jahre und älter sind. Für diese Personen werden ab dem 11. Januar im Universitätsspital (Chuv) in Lausanne und im Spital von Morges die ersten Impfzentren eingerichtet. Weitere Impfzentren werden im Januar in zusätzlichen Regionen des Kantons geschaffen.

16:56 Zuger Skilifte dürfen ab 30. Dezember wieder laufen Der Zuger Regierungsrat gibt grünes Licht: Die Skilifte im Kanton dürfen per 30. Dezember ihren Betrieb wieder aufnehmen. Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung ist ein wirksames Schutzkonzept. Ob und wann die einzelnen Skilifte wieder laufen, kann der jeweiligen Website entnommen werden, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Der Regierungsrat hatte am 22. Dezember die Skigebiete geschlossen. Nun hat er die Lage neu beurteilt. Weil die epidemiologische Lage unverändert angespannt ist, appelliert der Gesundheitsdirektor an die Bevölkerung, sich generell und speziell auch auf den Pisten vorsichtig zu verhalten und Schutzkonzepte sowie Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten.

16:33 EU kauft weitere 100 Millionen Pfizer/BioNTech-Impfdosen Die Europäische Union kauft weitere 100 Millionen Impfdosen von Pfizer/BioNTech. «Wir werden damit über 300 Millionen Dosen dieses Impfstoffes verfügen, der als sicher und effektiv eingestuft wurde», schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Wann der zusätzliche Impfstoff zur Verfügung stehen wird, sagt sie zunächst nicht. Die EU kaufte im November zunächst 200 Millionen Dosen mit der Option auf weitere 100 Millionen.

16:09 Die ersten 130 Freiburger sind geimpft Mit einer Impfaktion im Pflegeheim Cottens hat die Impfkampagne im Kanton Freiburg begonnen. 92 Bewohner und rund 40 Angestellte erhielten die erste Impfdosis, wie die Direktion für Gesundheit und Soziales mitteilte. Mobile Einsatzteams werden bis Ende Jahr acht Pflegeheime im gesamten Kanton aufsuchen. Ärzte und Apotheker sollen ebenfalls Impfungen verabreichen, sobald es Art und Zahl der verfügbaren Impfdosen erlauben. Zudem werden ab 18. Januar zwei Impfzentren in Freiburg und Bulle einsatzbereit sein.

15:46 Erste Impfungen in Solothurner Altersheim – vor offiziellem Impfstart Die ersten Impfdosen für die Covid-19-Impfung sind im Kanton eingetroffen. Der Impfstoff sei aber vorerst nur sehr eingeschränkt verfügbar, meldet der Kanton Solothurn. Zuerst wolle man kantonsweit in Alters- und Pflegeheimen Impfungen durchführen. Im Impfzentrum Solothurn werden Personen über 75 und Hochrisikopatienten geimpft. Unter 75-Jährige, die zu einer Hochrisiko-Gruppe gehören, sollen zuerst zum Hausarzt und sich von dem überweisen lassen. Es haben sogar schon vor dem offiziellen Impfstart am 4. Januar erste Impfaktionen stattgefunden: «Der Auftakt der mobilen Teams zur Impfung in Alters- und Pflegeheimen erfolgt bereits am Nachmittag im Alters- und Pflegeheim Passwang in Breitenbach», schreibt die Staatskanzlei.

15:16 Fälle des mutierten Virus in Graubünden In Graubünden ist ein zweiter Fall eines mutierten Virus nachgewiesen worden. Das sagte die Kantonsärztin Marina Jamnicki im Rätoromanischen Radio RTR. Konkret geht es um zwei Personen, von denen die Bündner Gesundheitsbehörden wissen, dass sie dieses mutierte Virus in sich tragen. Die beiden Personen sind verwandt, sind aber aus unterschiedlichen Ländern in die Schweiz und nach Graubünden eingereist. Die Fachleute gehen darum davon aus, dass sie sich nicht am selben Ort angesteckt haben. 01:16 Video Mutation des Corona-Virus Aus SRF News vom 28.12.2020. abspielen

15:10 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Die Medienkonferenz des Bundes ist damit beendet. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und halten Sie in unserem Ticker weiterhin immer auf dem Laufenden.

15:09 Auch ohne Computer zur Impfung anmelden? Was machen Leute, die keinen Computer haben, um sich für die Impfung anzumelden, so die letzte Frage eines Journalisten? Nartey dankt für die wichtige Frage, man sei sich des Problems bewusst. Es sei prioritär, dass ältere Leute Zugang zur Impfung hätten. Daran würden die Kantone arbeiten. Es gebe Hotlines für diese sehr motivierten Personen, die das Anliegen aufnehmen können.

15:08 Offene Skigebiete: Macht das Sinn? Eine Frage zu den Skigebieten. Viele würden mit Verweis auf den R-Wert wieder öffnen. Ackermann sagt, dass die Fallzahlen rasch gesenkt werden müssen. Auf der Piste sei die Ansteckungsgefahr zwar klein, aber sonst gebe es dort eine grosse Ansteckungsgefahr. Mathys ergänzt: «Es ist ein kantonaler Entscheid.» Er wisse nicht, auf welcher Basis die Kantone entschieden hätten, aber er sei überzeugt, dass sich die Kantone das gut überlegt hätten.

15:03 Schnelles Impfen wegen mutiertem Virus möglich? Gibt es Spielraum, um die Impfungen zu beschleunigen, wie es Grossbritannien angesichts der neuen Virusvariante tut? Und wird man noch mehr Sequenzierungen durchführen, um die Virusvariante aufzuspüren? Mathys erklärt, dass eine Erhöhung der Impfungen nur möglich sei, wenn ein weiterer Impfstoff zur Verfügung stehe. «Wir müssen im Moment mit dem haushalten, was wir haben.» Zu den Sequenzierungen: Es werde rund 1 Prozent der positiv getesteten Ergebnisse sequenziert. Dies sei ein sehr aufwändiges Verfahren, das bis zu drei Tage dauere. Aber man wolle das steigern. Wo die Grenzen da liegen, werde sich zeigen. Ackermann ergänzt, dass es wichtig sei, dass die Sequenzen auch mit den Informationen des Krankheitsverlaufes kombiniert werden – um mehr Erkenntnisse zu erhalten. Problematisch sei da der Datenschutz. Ein Journalist will wissen, was man alles über den mutierten Virus weiss. So sollen etwa in Afrika neu mehr junge Leute infiziert sein. Ackermann sagt, dass man noch keine bestätigten Erkenntnisse habe.

14:57 Werden Geimpfte registriert? Eine Frage zur Impfung. «Wie wird das gemacht? Wer hat die Daten?» Linda Nartey betont, dass die administrativen Aufgaben für alle leicht sein sollen. Man soll zum Beispiel online einen Termin abmachen können. Aber der Datenschutz sei sehr wichtig und würde auch ernst genommen.

14:56 Stand beim Contact Tracing? Es brauche immer noch mehr Ressourcen beim Contact Tracing, sagt Kantonsärztin Nartey, Droz ergänzt, dass die Armee nicht dafür vorgesehen sei – aber bei Anfrage sicher Einsatzbereit wäre.

14:53 Kein Impfregister in der Schweiz Eine Journalistin will wissen, ob die Schweiz, ähnlich wie Spanien, ein Register einführen wird, das zeigt, wer geimpft ist und wer nicht. «Nein, das wird es in der Schweiz nicht geben.»

14:52 Verschwundene Briten Mathys kann nicht sagen, wie viele Briten sich in der Schweiz befinden, nur wie viele eingereist sind seit dem 14. Dezember, nämlich rund 8000. Aber Zahlen über aufgefundene Briten oder solche in Quarantäne könne er nicht geben, dafür seien die Kantone zuständig. Zu einer Busse für einen Briten, der auf Social Media mit seiner Flucht aus der Schweiz geprahlt hat, sagt Mathys, dass es schwierig sei, diese durchzusetzen.

14:51 R-Wert unter 0.8 bringen Eine Frage an Herrn Ackermann. Der R-Wert solle unter 0.8 fallen. «Reichen die aktuellen Massnahmen aus?» Er sagt, dass das nicht einfach zu beantworten sei. Aber die Westschweiz habe gezeigt, dass es mit diesen Massnahmen möglich sei, den Wert zu verkleinern. 00:27 Video Ackermann: Westschweiz als Orientierungshilfe bei Massnahmen Aus News-Clip vom 29.12.2020. abspielen