Im Grossraum Paris gebe es derzeit elf bestätigte Fälle der Mutation, sagte der Chef der örtlichen Gesundheitsbehörde, Aurélien Rousseau, dem Sender BFM TV. Es gebe rund 40 weitere Verdachtsfälle. Zuletzt waren in Frankreich immer wieder Fälle der mutierten Variante des Virus aufgetreten – so etwa am Wochenende in Marseille.

Frankreichs Gesundheitsbehörden warnen vor der Gefahr der in Grossbritannien verstärkt aufgetretenen mutierten Form des Coronavirus. «Ich bin sehr besorgt», sagte der Leiter des wissenschaftlichen Rats, Jean-François Delfraissy, dem Sender Franceinfo. Es sei bereits zu spät, die Verbreitung aufzuhalten. Es ginge darum, zu versuchen, sie durch eine Reihe von Massnahmen zu verlangsamen, so Delfraissy. Es handle sich um einen Wettlauf.

Der Kanton Schwyz öffnet am Freitag drei Impfzentren in den Spitälern Schwyz, Einsiedeln und Lachen. Wer sich in einem der Zentren impfen lassen will, muss sich über eine zentrale Online-Plattform anmelden. Dies ist ab Donnerstag, 9 Uhr, möglich. Da derzeit nur eine beschränkte Zahl von Impfdosen zur Verfügung stehe, können sich vorerst nur über 75-Jährige registrieren und impfen lassen.

165 Praxen wurden bereits darüber informiert, dass sie bei der Kantonsapotheke je 100 Impfdosen bestellen können. Die Ärztegesellschaft wählte dazu Praxen aus, die mehr als 200 Risikopatienten behandeln, also Patienten über 75 Jahre oder mit schweren Vorerkrankungen. Die Gesundheitsdirektion bestätigte einen entsprechenden Artikel in der «NZZ».

Die Zürcher Hausärzte können in der kommenden Woche mit der Impfung gegen das Coronavirus beginnen. Der Kanton Zürich wird in einem ersten Schritt voraussichtlich 33'500 Dosen des neu zugelassenen Moderna-Impfstoffes erhalten.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang rund 22.8 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 380'000 Menschen starben an den Folgen. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 4327 Tote, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität von heute hervorging. Der bisherige Höchstwert war mit 4194 Toten am 7. Januar registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen war am selben Tag mit 215'805 vergleichsweise niedrig. Der bisherige Tagesrekord wurde am 2. Januar mit 302'506 neuen Fällen verzeichnet.

Gegründet als Biotech-Startup in den USA, jetzt ein Milliardenunternehmen. Dank ihres mRNA-Impfstoffes wurde Moderna zu einem wichtigen Player in der Pharmaindustrie.

Insgesamt sind in Deutschland nun über 1.953 Millionen Ansteckungen bestätigt und 42'637 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten über 1.596 Millionen Menschen.

Das Robert-Koch-Institut meldet 19'600 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 1600 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil es rund um den Jahreswechsel laut RKI zu Verzögerungen beiden Tests und den Datenübermittlungen gekommen sein dürfte. 1060 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte.

Für Flüge in die USA ist künftig vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests nötig. Diese Regelung werde ab dem 26. Januar gelten und dabei helfen, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC. Falls ein Passagier kein negatives Testergebnis oder eine überstandene Covid-Infektion nachweisen könne, «muss die Fluggesellschaft das Boarding verweigern», hiess es. Der sogenannte PCR-Test, mit dem das Virus nachgewiesen werden soll, muss demnach in den drei Tagen vor der Abreise erfolgt sein.

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft schafft es auf Abwegen doch noch an die WM (13. bis 31. Januar) in Ägypten. Nach dem Rückzug des US-Teams, das wegen zahlreicher Coronavirus-Fälle Forfait geben musste, kommt die Schweiz im Teilnehmerfeld der 32 Mannschaften zum Handkuss. Vor den Amerikanern hatte bereits das tschechische Nationalteam wegen Coronavirus-Infektionen seinen Rückzug bekannt gegeben und das Feld den ebenfalls nachrückenden Nordmazedoniern überlassen.

Die alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) wird ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Das gab der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie bekannt. «Der wissenschaftliche Beirat der Regierung sieht die Beteiligung von Zuschauern als zu riskant an», liess sich Spadafora in einer Mitteilung zitieren.

Der Onlinehändler Digitec Galaxus hat im Pandemiejahr 2020 den Umsatz und die Zahl der Kunden klar gesteigert. Den grössten Zuwachs verzeichnete die Migros-Tochter in der lateinischen Schweiz. Konkret erzielte der Onlinehändler im gesamten Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein einen Umsatz von 1.83 Milliarden Franken und damit 59 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Dinge des täglichen Bedarfs sowie alle Produktgruppen, die das Leben in Zeiten von Homeoffice und Lockdown erträglicher gemacht haben.

Kulturschaffende senden offenen Brief an Guy Parmelin.

Die Event- und Unterhaltungsbranche hat in einem offenen Brief Bundespräsident Parmelin, Finanzminister Maurer und die Direktorin des Seco dazu aufgefordert, der Branche unter die Arme zu greifen. Trotz der Dringlichkeit der Situation kämen Hilfe und Entschädigung zu spät. Fast 30'000 Menschen im Kulturbereich seien von den Folgen der Pandemie stark betroffen.

20:32

Die Logistik hinter dem Moderna-Impfstoff

Der neu zugelassene Impfstoff von Moderna wird mehrheitlich in Visp hergestellt. 300 Millionen der bis Ende Jahr geplanten 600 Millionen Impfdosen kommen aus dem Wallis.

Von Visp und dem Produktionsstandort New Hampshire in den USA wird das Vakzin nach Spanien geliefert, wo in der Nähe von Madrid die Abfüllung in pharmazeutische Dosen stattfindet. Die fertigen Dosen gelangen dann in ein Verteilzentrum von Kühne und Nagel in den Benelux-Staaten, das als Ausgangspunkt für die Verteilung in die europäischen Länder dient.

In der Schweiz gelangt der Impfstoff als Erstes an die Armeeapotheke, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Diese verteilt die Impfdosen dann an die Kantone, die diese an die Impfzentren weitergibt. Am 13. Januar wird die Schweiz die ersten 200'000 Moderna-Impfdosen erhalten. Weitere Lieferungen würden in regelmässigen Abständen folgen, schreibt das BAG.