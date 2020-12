Der Ticker startet um 6:42 Uhr

18:02 Takeaway offen – kein Alkohol auf der Piste. Im Kanton Uri dürfen Takeaway-Betriebe in Skigebieten ab Silvester in ihren Aussenbereichen wieder Sitzplätze anbieten. Von einer generellen Öffnung der Gastwirtschaftsbetriebe sieht der Urner Regierungsrat jedoch ab. Er will die Lage am 5. Januar erneut prüfen. In den Aussenbereichen der Takeaways an den Skipisten dürfen pro Tisch maximal vier Personen Platz nehmen, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. Zwischen den Gästegruppen sei ein Abstand von 1.5 Metern vorgeschrieben. Der Zugang zu den Innenräumen bleibt weiterhin tabu. Ausnahmen sind die Toilettenbenutzung sowie das unmittelbare Ein- und Aussteigen aus den Transportanlagen. Die Schutzkonzepte der Gastronomiebranche müssen strikte eingehalten werden. Das Alkoholverbot auf den Skipisten wird gemäss Mitteilung ab Sonntag um Mitternacht wieder aufgehoben. Für eine generelle Öffnung der Gastwirtschaftsbetriebe sei die epidemiologische Lage noch zu angespannt, schreibt der Regierungsrat weiter. Er will am 5. Januar prüfen, ob ein solcher Schritt allenfalls auf das darauffolgende Wochenende erfolgen kann. Legende: Kanton Uri gewährt Takeaways an Skipisten erste Erleichterungen. Keystone

17:23 Grossbritannien verschärft die Massnahmen Die britische Regierung verhängt angesichts einer immer stärkeren Verbreitung der neuen Corona-Variante weitere Lockdowns. Ab Donnerstag gelten auch für den Nordosten, die Midlands, Teile des Nordwestens und Teile des Südwestens die stärksten Beschränkungen, kündigt Gesundheitsminister Matt Hancock an. Auch dort müssen nun die meisten Geschäfte schliessen, Treffen verschiedener Haushalte sind untersagt. «Leider breitet sich diese neue Variante nun in fast ganz England aus und die Fälle verdoppeln sich schnell», sagt Hancock. Die Krankenhäuser behandelten mehr als 21'000 Corona-infizierte Patienten. Nach einer Rekordzahl von 53'135 Corona-Infektionen am Dienstag zählte Grossbritannien am Mittwoch 50'023 neue Fälle und 981Tote binnen 24 Stunden.

17:07 Todesfall nach Impfung: Entwarnung von Swissmedic Laut Swissmedic hat der Todesfall einer 91-jährigen Person keinen kausalen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung. Dies hätten Abklärungen der kantonalen Gesundheitsbehörde und von Swissmedic ergeben. Aufgrund der Krankengeschichte und des Krankheitsverlaufs sei ein Zusammenhang zwischen dem Tod der Person und der Covid-19-Impfung höchst unwahrscheinlich, teilte Swissmedic am Mittwoch mit. Gemäss der Heilmittelbehörde sei die Person, die an mehreren schweren Vorerkrankungen litt, einige Tage nach einer Covid-19-Impfung in einem Alters- und Pflegeheim verstorben. «Weder die Krankengeschichte noch der akute Krankheitsverlauf legen einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und dem Tod nahe», schrieb Swissmedic weiter. Die zur Verfügung stehenden, umfassenden Angaben würden auf die vorbestehenden Erkrankungen als natürliche Todesursache hinweisen. Die Luzerner Gesundheitsdirektion hatte den Fall Swissmedic gemeldet, das den verabreichten Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen hatte, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA hiess. Zuvor hatte zeitpunkt.ch über die verstorbene Person berichtet. Legende: Keystone

16:31 Schleppender Impfstart in Frankreich Medien zufolge wurden seit Beginn der Impfkampagne in den ersten Tagen nur etwas mehr als 100 Menschen geimpft. «Zunächst impfen wir vor allem ältere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, denn sie sind bei weitem am anfälligsten, am verletzlichsten und auch am stärksten exponiert», sagte der für die Impfkampagne zuständige Immunologe Alain Fischer am Mittwoch dem Sender Franceinfo. Das habe zur Folge, dass man langsamer vorankomme, da der schwer zu transportierende Impfstoff in die Einrichtungen gebracht werden müsse. Die Kritik am langsamen Start der Impfkampagne wird derweil stärker. «Die französische Verzögerung bei der Impfung ist real und beeindruckend», kritisierte Rachid Temal von den Sozialisten auf Twitter. «Gestern fehlten Masken und Tests, heute fehlt es an Impfstoffen», monierte Eric Ciotti von den Republikanern.

16:06 Impfstart im Kanton Waadt Fast zwei Wochen früher als geplant ist die Impfkampagne im Kanton Waadt angelaufen. Mobile Impfteams werden zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen sowie das dortige Personal impfen. In einer zweiten Phase werden besonders gefährdete Personen geimpft, die nicht in Heimen leben, darunter Menschen, die 75 Jahre und älter sind. Für diese Personen werden ab dem 11. Januar im Universitätsspital (CHUV) in Lausanne und im Spital von Morges die ersten Impfzentren eingerichtet. Weitere Impfzentren werden im Januar in zusätzlichen Regionen des Kantons geschaffen.

15:37 Fallzahlen erneut über 5000 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5'424 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

15:04 Anmeldung für Covid-19-Impfung im Kanton Zürich beginnt Personen, die 75 Jahre oder älter sind, können sich ab heute auf der Website coronazentrum.uzh.ch einen Impftermin buchen. Wer im Umgang mit dem Internet nicht geübt ist, sollte sich von Angehörigen oder Bekannten bei der Anmeldung helfen lassen. Falls dies nicht möglich ist, kann die Terminbuchung auch über das Ärztefon (Telefonnummer 0800 33 66 55) erfolgen. Weiter können sich Erwachsene mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko unabhängig vom Alter impfen lassen. Dazu gehören Personen mit speziellen und schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche. Diese Patientinnen und Patienten müssen, sofern sie unter 75 Jahre alt sind, über ihre behandelnden Ärztinnen oder Ärzte angemeldet werden. Hochrisikopatienten ohne behandelnden Arzt können sich beim Ärztefon melden.

14:33 Impfrekord in Israel Gesundheitsminister Juli Edelstein teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 152'000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Seit Beginn der Impfkampagne am 19. Dezember seien es bereits 650'000. In keinem anderen Land wird nach Informationen von Oxford-Forschern so schnell gegen Corona geimpft wie in Israel. Gleichzeitig ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf dem höchsten Stand seit Oktober. Die Zahl der neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden lag nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums bei 5585.

14:06 Aufwärmen im Bergrestaurant? Im Waadtland möglich Skifahren und sich zwischendurch im Restaurant aufwärmen – das geht derzeit nur im Kanton Waadt. Mit einer Sonderregelung hat der Westschweizer Kanton beschlossen, dass die Berg-Restaurants offen bleiben dürfen. Für diese Ausnahme sind – gerade bei eisigen Temperaturen – viele Wintersportler dankbar. Das zeigt eine RTS-Reportage aus Leysin. 01:55 Video Bergrestaurants im Kanton Waadt sind geöffnet Aus Tagesschau vom 30.12.2020. abspielen

13:38 Behörden prüfen Todesfall nach Covid-Impfung Das Gesundheitsdepartement des Kantons Luzern hat Berichte bestätigt, wonach es nach einer Impfung gegen das Coronavirus zu einem Todesfall gekommen ist. Ob der Todesfall in einem Zusammenhang mit der Impfung steht, ist allerdings unklar. Dies wird nun von den Behörden und dem Heilmittelinstitut Swissmedic geprüft. «Über den aktuellen Fall ist so wenig bekannt, dass eine Einschätzung nicht möglich ist», sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. «Weil jetzt viele Menschen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft werden, ist es aus statistischen Gründen wahrscheinlich, dass einige Menschen nach der Impfung krank werden oder gar sterben – ohne, dass dies einen Zusammenhang mit der Impfung hat. Gerade auch, weil nun vor allem alte Menschen geimpft werden.» Weltweit seien bereits über eine Million Menschen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft worden, ohne dass schwere Nebenwirkungen oder Todesfälle aufgetreten wären. «Bekannt sind ein halbes Dutzend allergische Reaktionen, die alle gut behandelt werden konnten.»

13:07 Tessin startet Impfaktion in Alters- und Pflegeheimen Im Kanton Tessin beginnt die Impfkampagne für den Schutz vor Covid-19 am 4. Januar. Geimpft wird zunächst in den Alters- und Pflegeheimen. Impfen lassen können sich sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Angestellte. Der Kanton erwartet im Januar die Lieferung von 17'000 Impfdosen. Vom 12. Januar an können sich dann auch über 85-Jährige, die zuhause leben, im ersten bereitgestellten Impfzentrum des Kantons in Rivera impfen lassen. Für sie stünden zunächst rund 2500 Dosen zur Verfügung, sagte Kantonsapotheker Giovan Maria Zanini. Später sollen weitere Impfzentren dazukommen.

12:14 Bundesrat verzichtet auf weitere Massnahmen Der Bundesrat verschärft die Massnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus nicht. Er ist nach einer Analyse der epidemiologischen Lage zum Schluss gekommen, dass die für eine Verschärfung festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind. Die am 18. Dezember getroffenen Massnahmen seien angemessen, hielt der Bundesrat in seiner Mitteilung fest. Damals wurden Restaurations-, Kultur-, Sport- und Freizeitbetriebe geschlossen. Die Öffnung der Skipisten ist von kantonalen Bewilligungen abhängig. Skifahren ist deshalb nicht überall in der Schweiz möglich. Die epidemiologische Lage in der Schweiz stuft der Bundesrat allerdings als besorgniserregend ein, wegen des hohen Ansteckungsniveaus und wegen zwei neuen Virusvarianten aus Grossbritannien und Südafrika. Diese sind nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender als die bisher bekannte Virusform. Es gebe aber keine wissenschaftliche Bestätigung, dass die Mutationen schwerere Erkrankungen hervorrufen würden oder dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen Covid-19 nicht wirken würden, hält der Bundesrat fest. Er will die Lage am 6. Januar erneut beurteilen.

11:59 Polizei mit positiver Zwischenbilanz: Nur wenige Verzeigungen im Wallis Die Walliser Kantonspolizei zieht eine positive Zwischenbilanz über die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln. Seit dem 18. Dezember hat die Polizei im gesamten Kanton gemäss Mitteilung lediglich neun Anzeigen eingereicht. Dabei handle es sich um Widerhandlungen betreffend der Vorschrift über die Schliessung öffentlicher Einrichtungen, der Veranstaltung privater Feiern oder die Missachtung der Schliessung von Freizeitzentren. Ausserdem kontrollierte die Polizei stichprobenweise die Einhaltung der Quarantänemassnahmen bei den britischen Feriengästen. Von den 150 kontrollierten Personen hielten 138 Gäste die Quarantäne ein. In zwölf Fälle hatten die Touristen den Kanton bereits verlassen; in diesen Fällen liefen nun die Ermittlungen.

11:11 Schweizer Finanzanalysten trotz Pandemie optimistisch Trotz Pandemie und Einstufung der Schweiz als Währungsmanipulatorin durch die USA: Die Schweizer Finanzanalysten sind zuversichtlich. Eine Umfrage unter 47 Experten und Expertinnen zwischen dem 16. und 21. Dezember zeigt: Das Stimmungsbarometer zur Konjunkturentwicklung steigt von 30.0 Punkten im Vormonat auf 46.8 und steht damit nur wenig unter dem Höchstwert vom Juni mit 48.7 Punkte. Grund zur Hoffnung seien der weltweite Aufschwung in der Industrie, welcher die Einschränkungen im Dienstleistungssektor zu kompensieren scheint, bessere Arbeitsmarktaussichten und grosses Vertrauen in die Aktienmärkte. Ganz aktuell ist der Stimmungsbarometer allerdings nicht: Die Mehrheit der Experten hatte ihre Antworten auf die Umfrage bereits eingereicht, als die Mutation des Virus in Grossbritannien und Südafrika und die Impfstoffzulassung in der Schweiz bekannt wurde.

10:40 St. Gallen öffnet Skigebiete Das Gesundheitsdepartement kommt nach Prüfung der aktuellen epidemiologischen Situation zum Schluss, dass die Skigebiete im Kanton St.Gallen ab dem 31. Dezember 2020 wieder geöffnet werden können.

10:39 Gute Nachfrage: Flugzeugbauer Pilatus sucht neue Mitarbeiter Der Flugzeugbauer Pilatus blickt trotz Corona-Pandemie auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück und die Aussichten auf 2021 seien gut. Fast alle Flugzeuge, die nächstes Jahr produziert werden können, seien schon verkauft. Das erklärte Oscar Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugwerke, in einem Interview mit der «Luzerner Zeitung». Eigene Flugzeuge für Firmen und Private lägen im Trend, sagt Oscar Schwenk. Sie ermöglichten den Firmen Planungssicherheit, und immer mehr Leute wollten aus Angst vor Ansteckung nicht mehr in Grossraumflugzeugen fliegen. Am Anfang der Pandemie waren 30 Angestellte der Firma von Frühpensionierungen oder Zusammenlegung von Teilzeitstellen betroffen. Damals rechnete man noch mit weniger Arbeit. Weil aber 2021 mehr Flugzeuge produziert werden als noch 2020, brauche das Unternehmen jetzt wieder mehr Angestellte, so Oscar Schwenk.

10:14 Bündner Skigebiete bleiben offen Die epidemiologische Lage lasse zu, dass die Skigebiete weiter offenbleiben. Dies teilte die Bündner Regierung am Mittwoch an einer Medienkonferenz mit. Die Restaurants müssen zwar auch über Silvester geschlossen bleiben. Dafür wird den Takeaway-Betrieben auf den Skipisten eine Erleichterung gewährt: Sie dürfen ab dem 31. Dezember Terrassen und Aussensitzplätze wieder öffnen. Zudem wird das Alkoholverbot auf den Skipisten ab dem 3. Januar aufgehoben.

10:06 Die umstrittene sechste Impfdosis Das deutsche Spiegel-Magazin berichtet heute, dass Impfdosen des Pfizer/Biontech-Vakzins verworfen werden müssen. Der Grund: Die Ampullen von Pfizer/Biontech enthalten Überschuss. Dieser soll sicherstellen, dass aus der Ampulle garantiert fünf Impfdosen gewonnen werden können. Dank dem Überschuss kann aber häufig eine sechste Impfdosis entnommen werden – laut Biontech, wenn speziellen Spritzen und Nadeln verwendet werden. Die EU-Arzneimittelbehörde untersagte die Verwendung dieser sechsten Dosis. Nach Italien hat nun aber auch Tschechien die Verwendung der sechsten Dosis aus Ampullen von Pfizer/Biontech genehmigt. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hatte die EU-Kommission Anfang der Woche gebeten, die Verwendung der zusätzlichen Menge zu erlauben

9:45 Baldiger Impfstart im Kanton Aargau Besonders gefährdete Personen und über 75-Jährige können sich ab dem kommenden Montag für eine Covid-19-Impfung in den Impfzentren der Kantonsspitäler Aarau und Baden anmelden. Am Dienstag starten im Kanton Aargau dann die Impfungen. In einer ersten Tranche stehen rund 8000 Impfdosen zur Verfügung. Die Anmeldung zur Impfung erfolgt online auf den Webseiten des Kantonsspitals Aarau, des Kantonsspitals Baden oder des Kantons. Neben den beiden Impfzentren stehen auch mobile Impfteams in Heimen und mit Hausbesuchen bei nicht transportfähigen Risikopatientinnen und -patienten im Einsatz, wie das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilte.