Die Digitalisierung ist ein fester Begriff und nicht mehr aufzuhalten. Der digitale Wandel beschäftigt Jung und Alt in immer unterschiedlicheren Lebensbereichen.

Täglich hinterlassen wir zu Hause, am Computer oder unterwegs auf unseren Smartphones Datenspuren. Ein Phänomen, das fast die Hälfte der Schweizer beunruhigt.

Trotzdem verwenden die Allermeisten beim Einkaufen eine Treuekarte und kaum jemand liest bei einer Neuinstallation einer App die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Über drei Viertel der Smartphone Benutzer haben zudem die Geolokalisierung zumindest teilweise deaktiviert.

Rund 40 Prozent stehen den Datenspuren kritisch gegenüber, während gut ein Drittel der Befragten die Situation neutral betrachtet.

Auffällig sind die sprachregionalen Unterschiede. So sind die Westschweizer skeptischer, wenn es um unsere Datenspur geht. 45 Prozent sind beunruhigt über die Datenspuren. In der Deutschschweiz, sowie in der italienischen und der rätoromanischen Schweiz nimmt man das gelassener.

Katrin Kluser, Studienautorin des LINK Instituts, sieht die Ergebnisse der Studie als nicht überraschend: «Die meisten Befragten wissen nicht, was mit ihren Daten passiert», sagt Kluser. Dies sei auch der Grund für die Beunruhigung.

Kann man sich überhaupt davor schützen? SRF-Digitalredaktor Guido Berger ist überzeugt, dass dies möglich ist: «Aber man muss schon sehen, dass die grossen internationalen Konzerne am längeren Hebel sind. Auch Staaten sind am längeren Hebel.» Man könne sich schlecht vollständig dagegen wehren.

Für Kluser ist aber klar, sobald es konkret wird, verschwindet die Beunruhigun: «Wenn ein praktischer Nutzen besteht, ist man viel eher bereit, seine Daten herzugeben.» Also, wenn man zum Beispiel eine Cumulus-Karte oder Supercard benützt oder im Internet nach Angeboten sucht und diese Produkte kauft.

Massgeschneiderte Werbung

Die Datenspuren im Netz werden von vielen Unternehmen verwendet, um Nutzern passende Werbung und Angebote anzuzeigen. Vier von zehn Personen bewerten dies in der Studie als eher positiv. Zudem sind sechs von zehn Personen nicht abgeneigt, massgeschneiderte Ferien- und Reise-Angebote zu erhalten, basierend auf Daten zu persönlichem Geschmack und Kaufkraft.