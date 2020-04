In den letzten Wochen haben SRF zahlreiche Publikumsfragen erreicht, die sich um die Zahlen rund um die Coronakrise drehen: Wie steht die Schweiz da im Vergleich zum Ausland? Haben die Tests zugenommen? Und ist die Kurve nun abgeflacht? Wir nehmen diese Fragen hier gerne auf und liefern Antworten:

Überall liest und hört man von anderen Zahlen. Kann man da noch den Überblick behalten?

In der Tat gibt es verschiedenste Datenquellen, auch in der Schweiz. Sie unterscheiden sich in der Regel aber höchstens im kleinen zweistelligen Bereich. Diese Unsicherheiten und Abweichungen vermögen den Blick aufs Ganze kaum zu vernebeln – wichtig ist die Betrachtung der Muster und Bewegungen über die täglichen Zahlen hinaus.

Die obenstehende Kurve zeigt so ein Muster. Am Anfang entwickelte sich die Anzahl der bestätigten Fälle noch exponentiell. Das heisst, sie wuchs jeden Tag schneller. Seit etwa Mitte März wächst sie «nur» noch linear – das Wachstum bleibt mehr oder weniger konstant, in den letzten paar Tagen hat es sich zudem immer mehr verlangsamt. Heisst: Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt mehr oder weniger täglich ab. Am Mittwoch schrieb auch die ETH, Link öffnet in einem neuen Fenster, die sogenannte Reproduktionszahl habe sich von zwischenzeitlich drei auf unter eins reduziert. Damit gemeint ist die Anzahl Personen, die eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Dies sei mittlerweile in allen Kantonen so. Fällt der Wert unter eins, kann sich das Virus kaum mehr ausbreiten.

Haben wir somit den Peak erreicht und das Schlimmste hinter uns?

Diese Einschätzung sei den Epidemiologinnen und Infektiologen und schliesslich den Behörden überlassen – auch hinsichtlich den zu treffenden Massnahmen. Die Daten selber zeigen ein deutliches Bild: Die Neuinfektionen werden tendenziell täglich weniger.

Gleichzeitig flachen auch die Hospitalisierungen seit etwa einer Woche stark ab – seit ein paar Tagen ist sogar ein Rückgang zu verzeichnen. Und auch die Anzahl Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen haben seit rund einer Woche nicht mehr zugenommen. Diese beiden Kennzahlen zeigen – im Gegensatz zu den Neuinfektionen – noch unmittelbarer, wie stark das Gesundheitssystem an seine Kapazitätsgrenzen stösst.

Wie sich die Fallzahlen künftig entwickeln, und ob die Spitäler doch noch an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, hängt primär davon ab, wie stark die Ausbreitung nach der ersten Welle in Schach gehalten werden kann. Welche konkreten Massnahmen der Bundesrat hierfür vorsieht, wird erst nach Ostern klar sein.

Was ist mit den Genesenen? Wieso werden die in der Schweiz nicht gezählt?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermeldet keine Zahlen zu Genesenen, die meisten Kantone tun dies ebenfalls nicht. Das mag verschiedene Gründe haben, oft wohl, weil es dafür keine Meldepflicht gibt und die Erfassung zu aufwendig wäre. In wenigen Kantonen werden jedoch aktiv Genesene erfragt und statistisch erhoben. Dies sind die Kantone Basel-Stadt, Schwyz, Uri und Zug. Im Kanton Basel-Landschaft wird zudem mit einem öffentlich einsehbaren Modell, Link öffnet in einem neuen Fenster berechnet, wie viele bereits genesen sein könnten. In den fünf Kantonen fanden bisher etwa fünf bis zehn Prozent aller Infektionen in der Schweiz statt. Zählt man diese Fälle zusammen, ergibt sich folgende Kurve:

In diesen Kantonen haben die Genesenen die aktiv Infizierten also bereits «überholt». Ob man diese Aussage für die ganze Schweiz machen kann, ist fraglich. Gemäss eigenen Berechnungen des Tages-Anzeigers, Link öffnet in einem neuen Fenster ist noch nicht ganz so weit.

Was ist mit der Dunkelziffer? Gibt es nicht viel mehr Infizierte als solche, die positiv getestet wurden?

Davon ist zumindest auszugehen. Gestern veröffentlichte Zwischenergebnisse, Link öffnet in einem neuen Fenster einer Studie, die der renommierte Virologe Hendrik Streeck in der deutschen Gemeinde Gangelt durchgeführt hat, lassen aufhorchen: Mit einer repräsentativen Test-Strategie konnte sein Team ermitteln, dass rund 15 Prozent der Bevölkerung von Gangelt (12’500 EinwohnerInnen) aktiv infiziert oder aber bereits immun sind.

Zum Vergleich: Bisher wurden in der Schweiz rund 0.25 bis 0.3 Prozent der Gesamtbevölkerung positiv getestet. So oder so: Verlässliche Aussagen wird man erst machen können, wenn man flächendeckende Antikörper-Tests durchgeführt hat. Gemäss der Rundschau vom Mittwoch stecken diese hierzulande noch in den Kinderschuhen. Es wird also noch eine Weile dauern, bis das Geheimnis der Dunkelziffer in der Schweiz gelüftet sein wird – und es auch dazu verlässliche Daten gibt.

Apropos Testen – spielt es keine Rolle, wie viel man testet?

Doch. Wer weniger testet, erkennt tendenziell auch weniger Fälle. Ganz so einfach ist es aber nicht: Das «wie» spielt auch eine Rolle. In der Schweiz ist das Testregime seit dem 9. März gemäss Angaben des BAG nicht gross geändert worden. Getestet werden seither in der Regel nur Personen mit schwereren Symptomen, Risikopersonen und solche, die mit Risikopersonen in Kontakt stehen könnten.

Ein Blick auf Zahlen, die SRF auf Anfrage vom BAG erhalten hat, zeigt zudem: Das Testvolumen ist in den letzten Wochen ziemlich konstant geblieben. Im Schnitt wurden seit dem Wochenende vom 7. März täglich etwa 5500 Tests durchgeführt, vorher waren es rund 500. Der Höhepunkt wurde in der Woche vom 16. März, als der «Lockdown» verhängt wurde, erreicht. Seither nehmen die täglichen Tests tendenziell leicht ab. Der Blick auf die Daten zeigt auch: Am Wochenende wird viel weniger getestet.

Das Verhältnis der positiv getesteten Personen lag in diesem Zeitraum mehr oder weniger bei 15 Prozent und nahm in den letzten zwei Wochen leicht zu – auf fast 20 Prozent. Basierend auf diesen Kennzahlen lässt sich also sagen: Ja, die Entwicklung der Fallzahlen (oberste Grafik) ist aussagekräftig und wurde in der Schweiz nicht merklich von ändernden Testregimes beeinflusst. Dieselbe Aussage hat auch Daniel Koch an der Medienkonferenz vom 4. April gemacht. Er ist Covid-Delegierter des Bundes und ehemaliger Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG.

Andere Länder, andere Sitten, auch in Bezug auf Testregimes. Hinken internationale Vergleiche also sowieso?

Jein. Vergleiche zwischen anderen Ländern sind tatsächlich schwierig, denn nicht überall wird gleich getestet – und gleich transparent mit Zahlen umgegangen. Auch eine sogenannte Normalisierung mit der Bevölkerungszahl (Anzahl Infizierte / Verstorbene pro EinwohnerInnen) macht den Vergleich nicht leichter. Denn: Einerseits können regionale Infektionsherde die nationalen Werte stark verzerren – beispielsweise war das Virus in Italien zunächst fast ausschliesslich auf die Lombardei und hierzulande aufs Tessin beschränkt.

Andererseits müsste man dann auch die Bevölkerungsdichte mit einbeziehen: In dicht besiedelten Gebieten wie in der Schweiz verbreitet sich das Virus wahrscheinlich schneller als in ländlichen Regionen, beispielsweise im mittleren Westen der USA. Letztlich würde auch die Mortalität, also die Anzahl Verstorbener pro EinwohnerInnen, nur ein ungenügendes oder sogar verfälschtes Bild der Realität geben. Dies wegen der mutmasslich hohen Dunkelziffer. Fazit: Die Normalisierung macht eine sowieso schon suboptimale Datenlage höchstens unverständlicher, aber nicht unbedingt besser.

Deswegen haben wir relativ früh beschlossen, die 15 Länder, die gemäss offiziellen Zahlen am stärksten betroffen sind, ohne Normalisierung zu zeigen. Die Zahlen sind – wie Sie nun wissen – ohnehin nur mit einer Prise Salz zu geniessen. Gleichzeitig sollen sie aber auch nur einen groben Überblick geben.

Was sich unter der Annahme, dass die Testregimes in den einzelnen Ländern gleich wie in der Schweiz einigermassen konstant bleiben, besser vergleichen lässt: die kumulierte Anzahl Fälle über die Zeit, dargestellt auf einer logarithmischen Skala (mehr dazu unten). Hier zeigt sich, welche Länder wie weit fortgeschritten in der Bekämpfung des Virus sind, und wie stark dessen Ausbreitung abgedämpft werden konnte. Hierzu haben wir Ihnen eine interaktive Grafik gebaut, wo Sie eine Auswahl an Ländern untereinander vergleichen können:

Beachten Sie dabei die logarithmische Skala. Je grösser die Zahlen auf der vertikalen Achse, desto kleiner die Abstände dazwischen. Die Grafik erlaubt es, kleine mit grossen Zahlen zu vergleichen – und das Wachstum der Virusausbreitung einfacher abzuschätzen. Die abflachende Kurve soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass fast überall noch immer täglich tausende von Infizierten und hunderte Tote dazukommen.

Wieso publiziert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fast immer tiefere Zahlen – stimmen diese überhaupt?

Ja, sie stimmen, sie haben lediglich einen Rückstand von ein bis zwei Tagen. Diese Differenz zu den Zahlen der Kantone, die wir hier und in den Fernsehformaten von SRF verwenden, ergibt sich durch Verzögerungen im Meldewesen und durch tiefergehende Prüfungen durch das BAG.

Auch die Zahlen der Kantone, vom Statistischen Amt des Kantons Zürich zusammengetragen und maschinenlesbar veröffentlicht, können im Nachhinein korrigiert werden – und das werden sie manchmal auch. Grundsätzlich gilt: Zahlen, die bereits ein paar Tage alt sind, sind etwas verlässlicher als hochaktuelle. Das soll aber nicht heissen, dass die aktuellsten Zahlen «falsch» sind. Wie eingangs erwähnt spielen für die Betrachtung der langfristigen Entwicklung einzelne Korrekturen und Abweichungen ohnehin keine Rolle.

Falls Sie weitere Fragen haben – zögern Sie nicht und benutzen Sie dafür die Kommentarfunktion. Wir versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen.

Lesen Sie auch die wichtigsten (inhaltlichen) Fragen zum Coronavirus. Die aktuellsten Zahlen zum Coronavirus in der Schweiz und weltweit finden Sie in unserer automatisch aktualisierten Übersicht.