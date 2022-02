Bundesrat Alain Berset habe in den letzten Tagen seinen Fahrplan für Lockerungen bekannt gegeben, so SRF-Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter. Schon am Mittwoch, dem 2. Februar, könnte die Homeoffice-Pflicht und die Quarantäne fallen. Zu diesen beiden Themen habe der Bundesrat die Kantone bereits konsultiert, die Rückmeldungen seien mehrheitlich positiv gewesen.

Ebenfalls am Mittwoch könnte der Bundesrat weitere Lockerungen in die Vernehmlassung geben – etwa die Abschaffung der Zertifikatspflicht oder die Abschaffung der Obergrenze für private Treffen. «Es könnten dann auch weitere Massnahmen ein Thema werden, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen. Hier gibt es aber noch weniger Druck.»