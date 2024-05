Der Wille zur Aufklärung war gross, als SRF vor einem Jahr die Existenz eines Nazi-Denkmals in Chur publik machte. Heute ist die Bilanz zwiespältig. Historiker und einzelne Mitglieder des Churer Parlaments kritisieren die historische Aufarbeitung der Stadt Chur: sie sei lückenhaft und nicht unabhängig.

Streitpunkt ist der Inhalt einer Informationstafel, die Chur auf dem Friedhof Daleu neben dem Nazi-Denkmal aufstellen will, wie ausführlich der SRF-Podcast «Zeitblende» berichtet.

Mitte-Politiker und Historiker Tino Schneider sagte Mitte April im Churer Stadtparlament: «Die Informationstafel geht praktisch allen kritischen Fragen aus dem Weg». Es fehle nicht nur ein Kapitel zum Nationalsozialismus in Chur, die Tafel schweige auch bei der zentralen Frage: «Was wussten die damaligen Churer Behörden, wie verhielten sie sich gegenüber den Nationalsozialisten?».

SRF hat den Text der Informationstafel Historiker Martin Bucher vorgelegt, der zur Geschichte des Nationalsozialismus in der Schweiz forscht. Bucher bestätigt, der Text bleibe in vielen Punkten vage: «Das erweckt den Eindruck, dass die Stadt Chur den Bezug des Denkmals zum Nationalsozialismus bagatellisieren will».

Ende Januar 2023 deckte SRF die Hintergründe dieses Monuments auf , was medial und in der Bevölkerung hohe Wellen schlug. Das Monument war laut den SRF-Recherchen Teil eines Heldenkults, mit dem Hitler den Krieg legitimierte. Es wurde 1938 errichtet vom damals stramm nationalsozialistischen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Am Schluss folgt ein Gedenken an die «Opfer, welche die Kriege des 20. Jahrhunderts gefordert haben».

Die Informationstafel soll künftig auf dem Friedhof Daleu in Chur neben dem Denkmal stehen. Die Botschaft der Churer Stadtregierung enthält den gesamten Text. Unter dem Wappen der Stadt Chur und des Kantons Graubünden folgen der Titel «Das deutsche Grabdenkmal», eine Einleitung sowie drei Spalten.

In der Einleitung sei beispielsweise eine namenlose deutsche Institution erwähnt, die das Denkmal erbauen liess. Historiker Bucher kritisiert, erst am Schluss des langen Textes werde klar ersichtlich, dass der Auftraggeber – der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – eine stramm nationalsozialistische Organisation war.

ETH, Archiv für Zeitgeschichte, Deutsche Zeitung in der Schweiz

Theodor Ludwig leitete unter anderem die NSDAP in Chur und war Präsident der Ortsgruppe Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Legende: Chur, 9. November 1941: Feier im «Deutschen Heim» Theodor Ludwig leitete unter anderem die NSDAP in Chur und war Präsident der Ortsgruppe Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. ETH, Archiv für Zeitgeschichte, Deutsche Zeitung in der Schweiz

Ausgeklammert sei auch die Rolle der damaligen Behörden sowie die Nutzung des Denkmals an Feiertagen des Dritten Reichs. Wie SRF vor einem Jahr berichtete, wurden 1938 auf dem Friedhof Grabkränze mit Hakenkreuzen niedergelegt.

Im Churer Stadtparlament blieben die kritischen Voten Mitte April ohne Wirkung. FDP-Stadtpräsident Urs Marti lehnte jede Änderung der Informationstafel ab. Die Begründung: Es sei nicht an der Politik, die damalige Zeitgeschichte zu beurteilen. Dies sei Aufgabe der Historiker: «Die Stadtregierung wird die Tafel nicht korrigieren». Das Parlament folgte ihm und stimmte der Informationstafel in unveränderter Form zu.

Auf Nachfrage sagt der Stadtpräsident, verfasst habe den Text im Auftrag der Regierung der ehemalige Stadtarchivar Ulf Wendler. Der Inhalt sei vom Bündner Staatsarchivar Reto Weiss und von Andrea Kauer, der früheren Direktorin des Rätischen Museums überprüft und gutgeheissen worden.

Dieses Vorgehen kritisiert Sacha Zala, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte: «Eine solche interne Abklärung erfüllt die Kriterien einer faktenbasierten und unabhängigen historischen Forschung nicht».

Dabei spiele keine Rolle, wie gut diese Forschung sei: «Der Verdacht steht immer im Raum, dass neben wissenschaftlichen Kriterien auch politische Überlegungen eine Rolle gespielt haben». Wie bei strittigen juristischen Fragen, sei es auch bei historischen Aufarbeitungen zentral, dass eine unabhängige externe Forschung in Auftrag gegeben werde. Eine Überprüfung durch eine weitere Behörde reiche nicht.

Das Vorgehen der Stadt Chur schützt davor, dass die Politik in der Geschichtsschreibung eine aktive Rolle einnimmt.

Das Vorgehen der Stadt Chur schützt davor, dass die Politik in der Geschichtsschreibung eine aktive Rolle einnimmt.

Er vertraue auf das Fachwissen seiner Angestellten, entgegnet Stadtpräsident Urs Marti. Mit der Überprüfung durch den Kanton habe man das Vieraugen-Prinzip eingehalten. Das Vorgehen der Stadt Chur berge zwar eine gewisse Gefahr, dass manche Aspekte weniger beleuchtet würden, «umgekehrt schützt das Vorgehen der Stadt davor, dass die Politik in der Geschichtsschreibung eine aktive Rolle einnimmt».

Vor einem Jahr hatten Churer Regierung und Parlament sich gegen weitere historische Forschungen entschieden. Die Geschichte des Denkmals sei bereits «umfassend» aufgearbeitet, hielt die Stadtregierung in einem Bericht fest: «Weitere Forschungsarbeiten würden voraussichtlich keine neuen Erkenntnisse zur Geschichte des Nationalsozialismus in Chur liefern».

Jetzt stiess Historiker Martin Bucher bei seinen Abklärungen auf ein pikantes Detail: Im Denkmal ist auch ein junger Nationalsozialist begraben. Der 19-jährige Hans Joachim Bunzel starb 1946, wurde auf dem Friedhof Daleu begraben und später gemäss Infotext in das Denkmal umgebettet. Laut einem Bericht des Bundesrats von 1946 war Bunzel NSDAP-Mitglied, Hitlerjugendführer und «gefährlich durch seinen Nazi-Fanatismus». Das fehlt auf der Informationstafel.