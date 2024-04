Die Tafel wird in vier Themenbereiche gegliedert. Ein einleitender Text informiert über die Errichtung deutscher Grabanlagen und Denkmäler nach dem Ersten Weltkrieg und beschreibt konkret das Churer Denkmal. Nachfolgend wird im Abschnitt «Das Grabdenkmal auf Daleu» dessen Chronologie aufgearbeitet. Beginnend im Jahr 1934 mit der Anfrage des Deutschen Hilfsvereins Chur, welcher als Beauftragter des Volksbunds bei der Stadt für ein Doppelgrab vorsprach. 1938 traf der in München bearbeitete Stein in Chur ein und wurde anschliessend auf dem Friedhof Daleu aufgerichtet. Über eine offizielle Einweihung ist nichts bekannt. 1995 ging die Verantwortung für den Erhalt des Grabdenkmals auf die Stadt Chur über. Auf der Informationstafel wird auch auf die dort begrabenen deutschen Internierten verwiesen. Ihre Namen, welche auf der Längsseite des Denkmals aufgeführt sind, werden mit Todestag und Bestattungsort auf der Tafel aufgeführt. Ein weiterer chronologischer Teil der Tafel widmet sich dem Volksbund, welcher sich seit 1919 um deutsche Soldatengräber kümmert und sich 1933 eng mit dem nationalsozialistischen Regime verband. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge existiert noch heute.