Die Daten stammen aus der Umzugsstatistik des Bundesamtes für Statistik. Sie bezieht sich auf die ständige Wohnbevölkerung, die als Privathaushalt in einem Gebäude mit Wohnnutzung lebt. Die Analyse erfolgte durch SRF Data. Analysiert wurden Daten aus den Jahren 2013 bis und mit 2024. Wo nicht anders angegeben beziehen sich die Zahlen auf die Durchschnittswerte. Bei der Zahl Umzüge wurden die Daten auf ganze Personen gerundet. Auf Grund der Rundungen kann es zwischen einzelnen Darstellungen zu Abweichungen kommen.

Die Darstellungen der Zu- und Wegzüge beruhen auf einem Datensatz mit Umzügen, der nach dem folgenden Schema erstellt wurde:

Bei Gemeinden mit weniger als 5'000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die 5 beliebtesten Zu- und Wegzugsgemeinden in den Datensatz aufgenommen.

Zwischen Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden alle Umzüge aufgenommen, die mehr als 5 Personen betreffen.

Für die Darstellung werden die Werte werden auf Jahresdurchschnitte heruntergerechnet und auf ganze Zahlen gerundet. Deshalb erscheinen nur Umzugs-Verbindungen, die in den 12 untersuchten Jahren mindestens 6 Personen betreffen. In gewissen Darstellungen sind nicht alle Punkte sichtbar.

Besonders kleine Gemeinden haben teilweise nicht genügend Umzüge, um Informationen darstellen zu können. Deshalb sind sie von der Auswahl ausgeschlossen.



Gemeinden, die im Beobachtungszeitraum fusioniert haben, wurden in den Daten für alle Jahre zusammengeführt. Verwendet wurde der Gemeindestand vom 31.12.2024.