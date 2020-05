Der Ticker startet um 4:30 Uhr

18:44 Pädophile treiben vermehrt ihr Unwesen Die internationale Polilzeibehörde Europol verzeichnet seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie eine zunehmende Aktivität von Pädophilen im Internet. Auch entsprechende Notfall-Telefone werden demnach vermehrt angerufen. Direktorin Catherine De Bolle gab bei einer Anhörung im EU-Parlament zudem der Sorge Ausdruck, dass noch mehr Fälle ans Licht kommen könnten, wenn die Kinder in ihre Schulen zurückkehren und sich dort an ihre Lehrer wenden. Was am meisten Sorge bereitet, ist der Anstieg der Online-Aktivitäten von solchen, die Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern suchen.

18:38 US-Gesundheitsminister: «Schulöffnungen im Herbst» Die amerikanischen Schulen sollen im Herbst wieder geöffnet werden. «Ich bin recht zuversichtlich», sagte Gesundheitsminister Alex Azar dem konservativen Nachrichtensender Fox News. Man müsse aber erstmal sehen, wie sich die Pandemie über den Sommer weiterentwickle.

18:16 Italien: so wenig Corona-Tote wie seit Beginn des Lockdowns nicht In Italien melden die Behörden für die vergangenen 24 Stunden 99 Todesopfer im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Dies ist der tiefste Wert seit dem Lockdown in dem besonders stark von von der Pandemie betroffenen Land. Die Zahl der Neuansteckungen ist mit 451 gar so tief wie seit dem 2. März nicht mehr.

18:07 WHO kündigt Untersuchung des Corona-Vorgehens an Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant eine unabhängige Überprüfung des Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie. Eine solche Untersuchung solle zum frühest möglichen Zeitpunkt starten, kündigte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Auftakt der virtuellen Jahresversammlung Organisation an. Zuvor hatte die EU in einer Resuolution eine entsprechende Untersuchung gefordert. Dieser waren 116 der 194 Mitlgiedsstaaten gefolgt. Wir alle können Lehren aus dieser Pandemie ziehen. Jedes Land und jede Organisation muss seine Reaktionen überprüfen und aus den Erfahrungen lernen.

17:40 Merkel und Macron schlagen 500-Milliarden-Euro-Programm vor Deutschland und Frankreich haben ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Coronakrise vorgeschlagen. Das gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron nach einer Videokonferenz bekannt. «Das ist eine bedeutende Etappe», sagte Macron in Paris. Es sollten dabei Branchen und Regionen unterstützt werden, die am schwersten betroffen seien. Berlin und Paris würden den übrigen EU-Partnern erstmals eine gemeinsame Schuldenaufnahme auf den Finanzmärkten vorschlagen. Der deutsch-französische Vorstoss für einen europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise soll nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel den Zusammenhalt in der EU sichern. «Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt», sagte Merkel in Berlin. Da das Coronavirus sich in den europäischen Ländern unterschiedlich stark auswirke, sei der Zusammenhalt in der Union gefährdet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsst den deutsch-französischen Plan, wie sie in einem Statement schreibt: «Dies geht in die Richtung des Vorschlags, an dem die Kommission arbeitet», erklärte von der Leyen. Audio EU-Korrespondent Liebherr: «Merkel hat bezüglich Umverteilung Zugeständnisse gemacht» 04:12 min, aus Echo der Zeit vom 18.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:12 Minuten.

17:14 Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben besonders gelitten Seit einer Woche sind die Schulen wieder offen. Besonders wichtig ist das für diejenigen Kinder, die in den vergangenen zwei Monaten zuhause nur wenig Unterstützung bekamen, da deren Eltern schlecht Deutsch sprechen oder weil sie in schwierigen Verhältnissen leben. In der Primarschule Kleinhüningen im Kleinbasel betrifft das besonders viele Kinder. Die zwei Monate Fernunterricht haben bei ihnen darum deutliche Spuren hinterlassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach 2 Monaten Fernunterricht Massive Wissenslücken durch die Corona-Krise 18.05.2020 Mit Audio

17:10 400 österreichische Soldaten sortieren Päckli Wegen einer Häufung von Coronavirus-Infektionen helfen rund 400 Soldaten derzeit in einem Logistikzentrum der österreichischen Post aus. Das teilte Österreichs Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit. Am Wochenende sei das Areal im Bundesland Niederösterreich desinfiziert worden, in der Nacht hätten die Soldaten und Zivilbediensteten dann mit der Arbeit begonnen. Sie ersetzten dabei die gesamte Mannschaft der Post in der Logistikhalle in Hagenbrunn. Der Einsatz sei vorerst auf zwei Wochen befristet. Die Post hat nach eigenen Angaben zudem für ein weiteres Zentrum um Unterstützung gebeten. Die Häufung der Fälle in den beiden Zentren dürfte auf Leiharbeitsfirmen zurückgehen, deren Mitarbeiter bei der Post eingesetzt werden. Auch Fälle in einer Wiener Flüchtlingsunterkunft sollen damit in Verbindung stehen, da einige der Bewohner bei den Leiharbeitsfirmen beschäftigt waren.

16:59 WHO-Jahrestagung: Taiwans Teilnahme vorerst wieder vom Tisch Die Spannungen in der WHO zwischen China und den USA, die China Vertuschung zu Beginn des Ausbruchs vorwerfen, kamen zum Auftakt der WHO-Jahrestagung in Genf nicht zur Sprache. Auch nicht die scharfe Kritik der USA an der WHO, sie habe am Anfang der Epidemie unter Druck Chinas nicht rigoros genug die Alarmglocken geläutet. Die USA überliessen das Feld in der Auftaktsitzung den anderen, niemand aus Washington stand mit einem Redebeitrag zur Verfügung. Chinas Präsident Xi Jinping nutzte die Chance, China im besten Licht darzustellen und kündigte zwei Milliarden Dollar Corona-Hilfe zur Unterstützung ärmerer Länder an. Die kontroverse Frage einer Teilnahme Taiwans, die die USA vor der Tagung zu einer Machtprobe hochstilisiert hatten, war ebenfalls vom Tisch. China lehnt die Teilnahme ab. Es betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Weil keine Einladung eingetroffen war, sagte Taiwans Aussenminister, sein Land werde das Thema erst später im Jahr wieder aufgreifen. Eine Resolution zur Teilnahme Taiwans wurde ohne Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.

16:37 Belgische Befragung zeigt: Für alleinerziehende Mütter ist das Homeoffice eine Zerreissprobe Viele arbeiten derzeit von daheim aus. Die Freie Universität Brüssel fragte: Welchen Einfluss hat das auf den Alltag? Hunderte Menschen führten in den letzten Wochen mit einer App auf ihrem Handy ein Tagebuch. Sie erfassten, wann sie aufstanden, wie sie arbeiteten und wie sie mit Arbeitskolleginnen und -kollegen kommunizierten. Über 3000 Protokolle liegen schon vor. Dabei zeigte sich, wie alleinstehende Mütter die Zerreissprobe meistern, den Haushalt schmeissen, die Kinder unterrichten und arbeiten – alles gleichzeitig. Und wie Männer mit Vollzeitpensen sich weiterhin wenig um Kinderbetreuung kümmern. Die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern geben an, in den letzten Wochen deutlich weniger gearbeitet zu haben. Der Rückgang der Arbeitszeit bei alleinstehenden Frauen mit Kindern ist besonders signifikant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Untersuchung zu Homeoffice Alleinerziehende leisten weniger Arbeitsstunden 18.05.2020 Mit Audio

16:10 Frankreich muss Überwachungs-Drohnen vom Himmel holen Die Pariser Polizei muss im Kampf gegen Corona die Überwachung der Menschen mit Drohnen vorerst einstellen. Der Einsatz verstosse gegen Datenschutzrichtlinien und müsse unverzüglich beendet werden, urteilte das oberste Verwaltungsgericht. Zwar sei der Einsatz grundsätzlich legitim, doch die Identifizierbarkeit einzelner Personen nicht rechtens. Legende: Die Pariser Polizei setzte die Drohnen ein, um verbotene Versammlungen mit zu vielen Menschen ausfindig zu machen und die Ausgangssperre zu überwachen. Keystone

15:58 Bangen in der Reisecar-Branche Kaum Destinationen, teils verängstigte Kundschaft, Aufwand bei Hygienekonzepten: Die Schweizer Reisecar-Branche leidet. Und mindestens so lange die Grenzen geschlossen bleiben, bleiben auch die Aussichten für viele Transportunternehmer düster. Zumal viele von ihnen in normalen Zeiten primär ältere Kunden haben. Lesen Sie hier mehr dazu: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bangen in der Reisecar-Branche Wer übersteht die Coronakrise? 18.05.2020 Mit Video

15:51 Zürcher Kantonsärztin: «Man nimmt es etwas auf die leichte Schulter» Dass am Wochenende in manchen Schweizer Städten grössere Ansammlungen zu sehen waren, bereitet Fachleuten Sorge. Der BAG-Delegierte Daniel Koch warnte davor, dass dies im Falle einer einzigen Infektion sowohl für Gastronomen als auch alle Anwesenden sehr unangenehme Folgen haben könne, da im Zuge der Umsetzung der Eindämmungsstrategie nach allen Beteiligten gesucht werden müsste. Die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier konstatiert, der höchst erfreuliche Verlauf der Fallzahlen habe wohl dazu geführt, dass «man es im Moment etwas auf die leichte Schulter nimmt.» Aus demselben Grund lanciert die SBB eine Kampagne für das Maskentragen in vollen Zügen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Feiern, bis der Arzt kommt Sehenden Auges in die zweite Welle? 18.05.2020 Mit Audio

15:39 Sommaruga sichert der WHO die volle Unterstützung zu Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat in Genf die Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO eröffnet. Sie versicherte dabei die volle Unterstützung und Kooperation der Schweiz in der Eindämmung der Corona-Pandemie.

15:34 Bayern prostet wieder auf die Gemütlichkeit Die Bayern kehren in ihre Biergärten zurück. Seit 10 Uhr dürfen diese wie die übrigen Restaurants unter freiem Himmel wieder Gäste empfangen. Jedoch gelten auch da strenge Hygienevorschriften. Zudem müssen die Gäste ihre Kontaktdaten angeben. 00:38 Video Strikte Vorschriften gelten weiterhin Aus News-Clip vom 18.05.2020. abspielen

15:16 Weiterhin gebührenfreies Umbuchen bei der Swiss Um Unsicherheiten bei Reisebuchungen zu verhindern, verlängert die Swiss das kostenlose Umbuchen von Flügen. Demnach können Fluggäste, die ihr Reisedatum ändern möchten, einmalig eine gebührenfreie Umbuchung für dieselbe Strecke und dieselbe Reiseklasse vornehmen. Dabei kann die Reise auch in die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben werden. Diese Regelung gilt für Tickets, die bis 30. Juni gebucht wurden und ein bestätigtes Reisedatum bis zum 30. April 2021 haben. Die Umbuchung muss dabei vor dem ursprünglich geplanten Reiseantritt vorgenommen werden.

15:08 Die Medienkonferenz ist beendet Das war die Medienkonferenz mit Experten des Bundes zur aktuellen Corona-Situation. Demonstrationen von fünf Personen sind ab sofort unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erlaubt.

15:07 Aussetzung der Schuldenbremse für die AHV? Für die AHV wird derzeit wegen der Coronakrise von einem Bedarf von zusätzlichen 14 Milliarden Franken gesprochen. Wie ihre Funktionsfähigkeit der AHV gewährleistet bleiben könne, wird Ineichen-Fleisch gefragt. Damit werde sich der Bundesrat befassen, antwortet diese. Das gelte auch für die Frage einer Aussetzung der Schuldenbremse.

15:03 Haben sich die Lockerungen bewährt, Herr Koch? «Es braucht sicher noch zwei, drei Wochen, um zu sehen, ob sich der jetzige Trend konsolidiert», sagt Daniel Koch. Es gebe derzeit jedoch keinen Hinweis, dass dies nicht so sein sollte.

15:01 Sind Verzeigungen disziplinierter Demonstranten sinnvoll? Klima-Demonstrierende seien verzeigt worden, weil sie in grossem Abstand zu etwa zehn Personen in Bern demonstriert hätten, berichtet ein Journalist. Ob das aus epidemiologischer Sicht tatsächlich nötig sei, fragt er Daniel Koch. Tatsächlich sei dieser Fall kein eigentlich epidemiologisch zu beurteilender, antwortet dieser. Es gehe hier um die juristische Gleichbehandlung. Aber der Bundesrat sei sich der Wichtigkeit der Wiederherstellung der verfassungsmässigen Rechte wie der Versammlungsfreiheit bewusst und werde sich damit befassen.