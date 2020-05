Algordanza - Schweizer Wurzeln:

Die Firma hat ihr Domizil in Domat/Ems in Graubünden, wo sie auch alle Diamanten produziert. Algordanza besteht seit 2004, hat inzwischen 90 Angestellte und ist weltweit in 30 Ländern vertreten. Algordanza hat Tochterfirmen in den USA, im österreichischen Dornbirn und im deutschen Lindau. Die Firma produziert jährlich geschätzte 1000 Diamanten aus Kremationsasche.

Lonité - Schwindeln mit Swissness:

Lonité hat Filialen in der ganzen Welt, wirbt auf der Homepage aber auffällig mit dem Schweizerkreuz und Swissness-Slogans wie «Schweizer Ursprung» oder «Schweizer Geschichte von Präzision und Qualität». Der Hauptsitz sei in Zürich an der prestige-trächtigen Bahnhofstrasse. Gemäss Recherchen des «Kassensturz» bucht Lonité hier nur sporadisch ein Sitzungszimmer für Kundengespräche. Kein Wunder, gibt es an der Adresse weder ein Firmenschild noch eine Klingel.

Noch seltsamer: Der Schweizer Vertreter von Lonité behauptete gegenüber «Kassensturz» am Telefon, die Diamanten würden in Zug produziert. Doch im Haus an der Zuger Bahnhofstrasse hat Lonité lediglich einen Briefkasten, zusammen mit rund 300 anderen Briefkastenfirmen.

Das Management von Lonité schreibt «Kassensturz»: Der Kundenberater sei nicht berechtigt gewesen, Auskunft zu geben. Zug sei nicht der Produktionsort. «Kassensturz» weiss: Die Swissness-Werbung von Lonité ist ein Schwindel. Lonité produziert keine Diamanten in der Schweiz.