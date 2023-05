«Es kommt immer wieder vor, dass Arztpraxen Liquiditätsengpässe haben. Als Gründe dafür haben wir in den vergangenen Monaten auch die Covid-Pandemie und den Fachkräftemangel wahrgenommen. (...) Inwiefern wir in einer solchen Lage Zahlungsaufschub gewähren, richtet sich jeweils nach den Sicherheiten, dem Geschäftsmodell und der Grösse des Kunden. Bei der Praxisgruppe von Herrn Haehner handelt es sich um einen grossen Kunden, was sich in der Höhe der Ausstände niederschlägt. Wir sind uns der Höhe des Ausstandes bewusst und verfolgen den vorliegenden Fall engmaschig, um unsere Interessen zu wahren und das potenzielle Verlustrisiko zu minimieren. Bei der Beurteilung solcher Situationen müssen wir immer auch berücksichtigen, dass unsere Lieferungen ein wichtiges Glied in der medizinischen Versorgung sind. Entsprechend gewichten wir immer auch die Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten, bevor wir Lieferungen aussetzen. Das verlangt besonders bei Hausarztpraxen in ärztlich unterversorgten Gebieten besonderes Augenmerk.»