Einschätzung von Bundeshausredaktorin Christa Gall: «Das EJPD ist im Augenblick das unbeliebteste Departement in Bern. Die Zahlen der Asylsuchenden sind aufgrund der geopolitischen Lage zurzeit hoch und Elisabeth Baume-Schneider wurde von der SVP für die Lage verantwortlich gemacht. Hinzu kommt, dass Baume-Schneider im Kanton Jura der Direktion für Bildung, Kultur und Sport vorstand und sie war auch Direktorin der Hochschule für soziale Arbeit und Gesundheit in Lausanne. Insofern passt also das Innendepartement zu ihren früheren Tätigkeiten.

Für Beat Jans passt das EJPD zumindest teilweise. Beat Jans lebt in Basel-Stadt, also einer Grenzstadt. Er kennt also das Thema Asylsuchende nur aus der Theorie. Helfen könnte ihm hier zudem das Jans auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war. Bisher wenig am Hut hatte Beat Jans mit dem Thema Justiz und hier muss er sich wohl oder übel einarbeiten.»