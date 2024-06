Abstimmen mit wenigen Klicks – so könnte man sich E-Voting vorstellen. Doch ganz so einfach ist es nicht. In einigen Kantonen und Gemeinden kann bereits online abgestimmt werden. Die Zahl der Gemeinden steigt, derzeit laufen Versuche in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen, Thurgau und Graubünden. SRF-Regionalredaktor Marc Hanimann hat sich in seiner Wohngemeinde für E-Voting angemeldet.

Marc Hanimann SRF-Regionalredaktor Ostschweiz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marc Hanimann ist Redaktor beim Regionaljournal Ostschweiz. Der gebürtige St. Galler arbeite seit Sommer 2023 bei Radio SRF. Neben seiner Tätigkeit bei SRF schliesst Hanimann 2024 seinen Bachelor of Science in Media Engineering an der Fachhochschule Graubünden ab.

Können alle Stimmberechtigten elektronisch abstimmen?

Es laufen verschiedene Versuche in verschiedenen Kantonen. Die Kantone entscheiden selbst, ob sie E-Voting testen wollen. Zusätzlich muss der Kanton auch entscheiden, welche Stimmberechtigten er dafür zulässt. Bei einem E-Voting-Versuch dürfen maximal 30 Prozent der Stimmberechtigten mitmachen, schweizweit sind es 10 Prozent. Diese Quoten werden laut Bund derzeit längst nicht ausgeschöpft. Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer nutzen E-Voting.

Wie kompliziert ist die Registrierung?

Für Spontane ist es nichts. Man muss sich acht Wochen im Voraus anmelden. Dafür braucht es die AHV-Nummer oder das Geburtsdatum, aber keine E-Mail-Adresse. Der Vorteil: Auch Leute ohne E-Mail können elektronisch abstimmen. Der Nachteil: Die Anmeldebestätigung kommt ein paar Tage später per Post. Vier Wochen vor der Abstimmung landen die Unterlagen im Briefkasten.

Wie funktioniert der Abstimmungsprozess beim E-Voting?

Neben den «normalen» Stimmzetteln liegt ein Erklärungsblatt bei; auf dem Stimmausweis finden sich diverse Codes. Dann beginnt ein stetiger Wechsel zwischen Papier und Bildschirm. Ein 24-stelliger Initialisierungscode aus Zahlen und Buchstaben muss abgetippt werden. Dann können die Kreuze bei Ja oder Nein gesetzt werden. Zur Überprüfung gibt es Prüfcodes auf der Rückseite des Stimmausweises. Stimmen diese mit den Codes auf dem Bildschirm überein, muss ein neunstelliger Bestätigungscode eingegeben werden. Zum Absenden der Stimmen gibt es erneut einen Überprüfungscode.

Wie war die Erfahrung mit dem Anmeldeprozess für E-Voting?

Schnell und digital sieht ein wenig anders aus. Zwar sind Authentifizierungen bereits von E-Banking und Co. bekannt. Der ständige Wechsel allerdings zwischen Papier und Bildschirm benötigt Zeit. Die Verlockung, weiterhin dennoch brieflich abzustimmen, ist gross, weil die analogen Stimmunterlagen auch mitgeschickt werden.