Legende: KEYSTONE/Christian Beutler

Mit dem Programm DigiSanté will der Bund den Rückstand der Schweiz in der Digitalisierung des Gesundheitswesens aufholen. Zu diesem Zweck will er in den nächsten zehn Jahren fast 400 Millionen Franken investieren.

Laut dem Bund arbeiten bereits heute viele Stellen im Gesundheitswesen weitgehend digital. Doch die unterschiedlichen Systeme und Prozesse seien zu wenig aufeinander abgestimmt und nicht interoperabel. Das heisst, Daten können heute nicht nahtlos von einem System zum anderen übertragen werden. Nun sollen einheitliche Standards geschaffen werden, die die Übertragung von Daten vereinfachen. Das Gesundheitswesen solle effizienter und digitaler werden.