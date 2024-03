Im Ukraine-Krieg findet eine militärtechnische Revolution statt: Kleine und günstige Drohnen ersetzen zunehmend teure Waffensysteme. Diese Entwicklung will Armeechef Thomas Süssli nicht verpassen. Bis zu 800 Millionen Franken will er für die Erprobung neuer Waffensysteme ausgeben.

In Thun hat Armeechef Thomas Süssli vorgestellt, was die Schweizer Armee in den kommenden vier Jahren beschaffen möchte. Trotz angespannter finanzieller Lage beantragt das VBS 4.9 Milliarden Franken für neue Waffensysteme – darunter eine neue Panzerabwehrlenkwaffe.

Bis zu 800 Millionen Franken sollen aber auch in die Erprobung neuer Waffen gehen. Armeechef Thomas Süssli will konkret in die Drohnentechnologie investieren. «Drohnen machen das Gefechtsfeld in der Ukraine gläsern», erklärt Süssli. «Es fährt heute kein Panzer mehr aus der Deckung, bevor nicht eine Drohne das Feld aufgeklärt hat.»

Süssli will Kamikaze-Drohnen

Süssli will aber nicht nur neue Drohnen für die Überwachung und Aufklärung beschaffen. Der Armeechef kann sich auch bewaffnete Systeme vorstellen, sogenannte Kamikaze-Drohnen. Die Ukraine setzt solche Drohnen seit Wochen mit einigem Erfolg gegen russische Treibstofflager ein, hunderte Kilometer vom ukrainischen Boden entfernt.

«Diese Drohnen sind sehr präzise und verursachen weniger Kollateralschäden», findet Armeechef Süssli. «Sie sind günstig und für ein Hochtechnologieland wie die Schweiz sehr geeignet.»

Urs Loher, Chef des Bundesamtes für Rüstung, will die Drohnentechnologie auch zusammen mit den Schweizer Hochschulen weiterentwickeln. Im zivilen Drohnenbereich gehöre die Schweiz zu den führenden Nationen, jedoch nicht im militärischen Sektor. «Der Schritt vom zivilen in den militärischen Bereich ist nicht so gross, dass wir den nicht bewältigen können», meint Loher. «Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Schritt zusammen mit der Schweizer Industrie schaffen werden.»

Zustimmung aus der Politik

Die Drohnenpläne der Armee stossen in der Politik auf wenig Widerstand. SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf, Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, meint, die Armee setze hier die richtigen Prioritäten. Allerdings würden bewaffnete Drohnen auch grosse Gefahren bergen. «Wenn man weiss, dass Mini-Drohnen mit Gesichtserkennung herumfliegen, macht das schon Angst», sagt Seiler Graf. Und mit zunehmend autonomen Waffensystemen würde einiges auf die Gesellschaft zukommen.

Konkrete Beschaffungspläne für neue Drohnensysteme hat Thomas Süssli noch nicht. Die Technologie würde sich so rasant entwickeln, dass die Armee ihre Pläne laufend anpassen müsse, so der Armeechef.

