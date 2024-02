Das Bergrestaurant Pischa im gleichnamigen Davoser Skigebiet vermietet keine Schneesportgeräte mehr an jüdische Gäste.

Man habe schlechte Erfahrungen gemacht, heisst es am Wochenende in einem Aushang.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund hat rechtliche Schritte angekündigt, nun ermittelt auch die Bündner Kantonspolizei.

Das Restaurant bei der Bergstation Pischa vermietet keine Schlitten, Airboards und Schneeschuhe mehr an jüdische Gäste. Diese werden in einem vor Ort aufgehängten Schreiben in hebräischer Sprache darüber informiert, wie der Zürcher Gemeinderat Jehuda Spielman am Wochenende auf X postete.

Legende: Zwei Kufen, drei Holzlatten und eine Schnur, um ihn zu ziehen: Der Davoser Schlitten ist laut Tourismus- und Sportzentrum Davos Klosters der meistbenutzte Schlitten auf der Welt. KEYSTONE/Christian Beutler

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) bestätigte Keystone-SDA den Sachverhalt. «Wir werden rechtliche Schritte beziehungsweise eine Anzeige nach Verstoss gegen die Rassismusstrafnorm einreichen», so Generalsekretär Jonathan Kreutner.

Nicht zum ersten Mal Thema in Davos Box aufklappen Box zuklappen Für den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund ist der Vermietstop kein Einzellfall. In Davos liege einiges im Argen. Es gebe Hotels, Restaurants und Läden, welche die jüdischen Gäste nicht herzlich willkommen heissen würden. «Erst letzten Sommer hat die lokale Tourismusorganisation die Zusammenarbeit mit uns und unserem Dialogprojekt auf Eis gelegt», so der SIG-Generalsekretär. Die Tourismusorganisation Davos Kloster war bis Montagmittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am Sonntag wurde die Kantonspolizei von einer Privatperson über den Vorfall informiert, so Mediensprecher Roman Rüegg gegenüber SRF. Da es sich um ein Offizialdelikt handelt, wurden Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe Verdacht auf Diskriminierung und Aufruf zu Hass.