Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat bestätigt, dass eine ehemalige Lehrperson im Fokus der Ermittlungen steht.

Legende: Was geschah an der christlichen Schule Linth in Kaltbrunn/SG? Das ist nun Gegenstand der staatsanwaltlichen Untersuchungen. Keystone/Archiv/GIAN EHRENZELLER