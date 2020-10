Bei Brienz im Albulatal ist der Berg in Bewegung. Einige Häuser sind deshalb bereits beschädigt. Wenn der Berg nicht gestoppt werden kann, bleibt nur eines: Das Dorf muss umziehen. Nun hat die Gemeinde erstmals informiert, wie dies gelingen könnte.

Ungewissheit herrscht

Noch ist zwar alles ganz weit weg, der Berg ist zurzeit stabil. Doch die Ruhe ist trügerisch. Starke Regenfälle könnten den Hang um Brienz wieder instabil machen. Deshalb treibt Daniel Albertin, der Präsident der Gemeinde Albula/Alvra, zu der Brienz gehört, die Eventualplanung der Umsiedlung voran.

«Bei den meisten herrscht vor allem die Ungewissheit. Ein Gefühl, das ihnen Sorgen bereitet», spricht Albertin die spürbare Verunsicherung an. «Wenn man den rutschigen Berg stabilisieren könnte, könnte man das Siedlungsprojekt schubladisieren. Das wäre natürlich der Wunsch von vielen oder gar allen.»

Baulandreserven in der Gemeinde wären vorhanden. Dies haben raumplanerische Abklärungen ergeben. Sie liegen allerdings zum grossen Teil im schattigen Tal. Dorthin möchten die Brienzerinnen und Brienzer lieber nicht. «Wenn man sich gewöhnt ist, an der Sonne zu wohnen und so aufgewachsen ist, ist das verständlich», findet der Gemeindepräsident. Die Kosten einer derartigen Umsiedlung könnten noch nicht beziffert werden. Klar sei, dass es ohne Unterstützung von Bund und Kanton kaum gehe.

Rutschung stabilisieren

Noch ist die schweizweit beispiellose Umsiedlung nur ein Planspiel. In erster Linie soll der Berg nicht weiter rutschen, denn unterhalb des Dorfes liegen wichtige Verkehrswege und Stromleitungen. «Da gibt es sehr viele Interessen, dass man die Rutschung stabilisieren kann», bestätigt Albertin. «Einmal bei den direkt betroffenen in Brienz. Aber auch für die Grund-Infrastrutkuren, die durch das Tal verlaufen.»

Die Gemeinde wird die Pläne für eine Umsiedlung weiter vorantreiben. Für den Fall, dass Brienz trotz aller Bemühungen ins Tal rutscht und die Umsiedlung damit nicht mehr zu vermeiden ist.