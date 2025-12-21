Gurtnellen, ein Urner Bergdorf mit rund 500 Einwohnerinnen und Einwohnern, erhält einen Laden, der länger geöffnet hat als alle Kioske an der Zürcher Langstrasse. Das Gurtneller Kauflädeli – abgekürzt «Gürkli» – nimmt in wenigen Wochen seinen Betrieb auf. Das «Gürkli» hat rund um die Uhr geöffnet, die meiste Zeit im Selbstbedienungsbetrieb. Zusätzlich wird der Laden einen Lieferdienst für die älteren Menschen anbieten, die ausserhalb des Dorfkerns wohnen.

Laden gehörte über Jahrzehnte zum Dorf

Entstanden ist die Idee zum 24/7-Lädeli mit Lieferdienst aus der Not. Der traditionelle Dorfladen, der viele Jahrzehnte ein Fixpunkt des Gurtneller Zentrums war, musste überraschend schliessen. Der langjährige Betreiber gab seine Prima-Filiale aus gesundheitlichen Gründen nach fast 40 Jahren auf. Auch er bot einen Lieferdienst an. Eine unmittelbare Nachfolgelösung fand sich nicht.

Legende: Gurtnellen im Jahr 1991: Der Dorfladen war damals schon fester Bestandteil des Zentrums. ETH Bildarchiv / Photoramacolor AG

Dies sei eine sehr schlechte Nachricht gewesen, sagt die Gurtnellerin Petra Sicher. Besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: «Ohne Dorfladen braucht man hier ein Auto, um einkaufen zu können.»

Ausserdem würde Gurtnellen ohne diese Grundversorgung massiv an Attraktivität einbüssen. «Junge würden eher wegziehen und Neue kämen nicht nach», so Sicher. «Das wäre ein Teufelskreis fürs Dorf.»

Es muss schnell gehen

Petra Sicher und andere Leute aus dem Dorf haben sich deshalb zusammengetan, um einen Ersatz für das Dorflädeli zu finden. Innerhalb weniger Monate gründeten sie eine Genossenschaft, suchten nach einem geeigneten Ort und stellten ein Finanzierungs- und Betriebskonzept auf die Beine.

Gefunden haben sie einen zirka 30 Quadratmeter grossen Raum, den Handwerker und Freiwillige nun im Eiltempo zum Selbstbedienungsladen umbauen. Aktuell werden die Regale montiert und die Kühlvitrinen verkabelt.

Legende: Aktuell wird der Raum zum Dorflädeli umfunktioniert. Es braucht Regale und Kühlvitrinen. SRF

Wenn der neue Laden erfolgreich sein solle, müsse es schnell gehen, sagt Petra Sicher. Man hoffe darauf, dass die Stammkundschaft des alten Lädelis zum neuen wechselt. Funktionieren könne dies nur, wenn die Anschlusslösung bald da ist. «Müssen die Leute zu lange auf die Eröffnung des neuen Ladens warten, organisieren sie sich anders.»

Finanzierung noch unsicher

Nebst der Unsicherheit, ob der neue Laden genügend Kundschaft findet, stehen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter vor einer anderen grossen Herausforderung. Jener der Finanzierung: Insgesamt haben sie für den Umbau und den Start etwa eine halbe Million Franken budgetiert.

Zu Beginn leben wir finanziell von der Hand in den Mund.

Rund 200'000 Franken würden durch ehrenamtliche Arbeit abgedeckt, sagt Sicher. Weiteres Geld sei durch den Verkauf von Anteilsscheinen, erste Spenden und ein zinsloses Darlehen der Gemeinde zusammengekommen.

Legende: Petra Sicher ist die Präsidentin der Genossenschaft, die das neue Gurtneller Dorflädeli betreibt. SRF

Übrig bleiben etwas über 200'000 Franken, die aufgetrieben werden müssen. Man habe noch etwas Zeit, sagt Petra Sicher. «Viele Handwerker kommen uns entgegen und warten mit einem Teil ihrer Rechnungen.» So könne man das restliche Geld aufzutreiben. «Wir haben verschiedene Stiftungen, Sponsoren und auch den Kanton bereits angefragt und warten da auf Antwort.»

Sicher ist, dass das neue Gurtneller Dorflädeli am 2. Januar seine Eröffnung feiert und die Finanzierung dann noch nicht stehen wird. «Zu Beginn leben wir von der Hand in den Mund», sagt Petra Sicher. Sie sei jedoch überzeugt, dass das Geld früher oder später zusammenkommt und das «Gürkli» zum neuen konstanten Fixpunkt im Gurtneller Dorfzentrum werden kann.