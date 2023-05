Die Gotthardpassstrasse ist seit Mittwoch, 11 Uhr, nach der Wintersperre wieder für den Verkehr befahrbar – gerade rechtzeitig für das bevorstehende verlängerte Auffahrtswochenende, an dem mit regem Verkehrsaufkommen in Richtung Süden gerechnet wird. Die Auswirkungen des Ferien- und Feiertagsverkehrs würden voraussichtlich auf der A2 und der A1 insbesondere vor dem Gotthard- und San Bernardino-Tunnel spürbar sein, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung.

Am Mittwochvormittag betrug die Staulänge vor dem Gotthard-Nordportal bereits fünf Kilometer – Tendenz steigend. Mit der Passstrasse steht eine Alternative zur Verfügung. Um den Ausweichverkehr durch Wassen UR zu vermindern, wird laut Astra in einem Pilotversuch die Ausfahrt Göschenen bis Wassen verlängert. Dies, damit jene, die über die Gotthardpassstrasse fahren wollen, die Autobahn nicht schon bei Wassen verlassen. An Auffahrt vor einem Jahr stauten sich die Autos vor dem Nordportal am Mittwochabend und Donnerstagnachmittag je bis zu 10 Kilometern. (sda)