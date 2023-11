Für einen Stutz vom Bahnhof ins Büro oder von zu Hause ins Einkaufszentrum: Ab dem Fahrplanwechsel vom 10. Dezember kostet eine Einzelfahrt in und um die Stadt Kreuzlingen 1 Franken statt 3.30 Franken.

Auch andere Tickets werden deutlich günstiger: Die Tageskarte kostet 2 anstatt 6.60 Franken, das Monatsabonnemment 35 statt 72 Franken.

Das 1-Franken-Billett gilt für Stadtbus, Postauto und SBB in Kreuzlingen und der nahen Umgebung. Dazu gehört auch eine Verbindung bis nach Konstanz. Das Angebot gilt aber nur für Personen, welche ihre Tickets in Kreuzlingen oder Tägerwilen lösen.

Dieses Angebot gibt es laut dem zuständigen Stadtrat von Kreuzlingen, Ernst Zülle, so noch nirgends in der Schweiz. «Diverse Städte kennen Vergünstigungen im öffentlichen Verkehr. Wir sind jetzt aber einen grossen Schritt gegangen.»

Bei den vergünstigten Tickets handelt es sich um ein Pilotprojekt, das auf drei Jahre ausgelegt ist. Die Stadt Kreuzlingen möchte auf diese Weise mehr Personen dazu bringen, vermehrt das Auto stehenzulassen und den Bus zu nutzen.

Das solle den Verkehr entlasten und Staus reduzieren, sagt Stadtrat Zülle. «Jeder Autofahrer, der auf den ÖV wechselt, ist ein Auto weniger auf den Strassen.»

Die Idee geht auf einen Vorstoss aus dem Stadtparlament zurück. Gefordert wurde ursprünglich ein Gratis-Stadtbus. Dieser Vorschlag ging einer Mehrheit im Stadtparlament aber zu weit. Das 1-Franken-Billett ist also ein Kompromiss.

Die vergünstigten Tickets für den öffentlichen Verkehr kosten die Stadt Kreuzlingen jährlich fast 400'000 Franken. Über die gesamte Projektdauer liegen die Kosten bei 1.2 Millionen Franken.

Dafür zapft die Stadt keine Steuergelder an, sondern den Topf mit Parkgebühren und Parkbussen. Dieser ist gut gefüllt: 1.5 Millionen Franken nimmt Kreuzlingen jährlich durch Parkgebühren und Parkbussen ein.