Pro Senectute ist zwar froh um die Zulassung der Booster-Impfung. Eine starre Altersgrenze von 65+ sei bei der Auffrischungsimpfung jedoch nicht zielführend, sagt Peter Burri, Sprecher von Pro Senectute. Denn Gesundheit orientiere sich nicht an einer Zahl.

Auch jüngere Leute, zum Beispiel Menschen mit Vorerkrankungen und nachlassendem Impfschutz, könnten die Voraussetzungen für eine dritte Impfung erfüllen, so Burri. So könne dies auch eine 50-jährige Person betreffen. «Solche Fälle sind sehr individuell und sollten mit dem Hausarzt abgeklärt werden können.»