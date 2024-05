In der Schweiz kann man seit einigen Jahren selbst wählen, ob man sich als Frau oder als Mann registrieren lassen will. Zur Auswahl stehen aber weiterhin lediglich Mann und Frau. Die Variante eines dritten Geschlechts gibt es in der Schweiz nicht.

In 20 Ländern ist das aber anders. Ein drittes Geschlecht oder den offiziellen Eintrag «divers» in Reisepässen etc. gibt es in folgenden Ländern auf allen Kontinenten:

Argentinien, Australien, Bangladesch, Chile, Dänemark, Deutschland, Indien, Island, Kanada, Kenia, Kolumbien, Malta, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Pakistan, Spanien, Uruguay, USA.