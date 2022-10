Dr. Christina Marchand hat nach einer Promotion in Chemie über 10 Jahre beim Aufbau des Vergleichsdienstes comparis.ch mit gearbeitet. Danach hat sie myNewEnergy, den ersten Stromvergleich der Schweiz gegründet. Seit 5 Jahren forscht und unterrichtet sie an der ZHAW in den Bereichen Stromprodukte, erneuerbare Energien, Klimawandel, Nachhaltigkeit.