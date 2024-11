Per E-Mail teilen

Im Bündner Bergdorf Brienz ist um 13 Uhr die Frist zur Evakuierung abgelaufen. Bis dahin hatten die Bewohnerinnen und Bewohner Zeit, ihre Häuser und Wohnungen zu räumen. Ab jetzt gilt die Phase Rot – das heisst, niemand darf das Dorf mehr betreten. Und zwar so lange, bis die Gefahr einer grossen Gesteinslawine gebannt ist.

Legende: SRF/Claudio Spescha

Brienz gleicht nun einem Geisterdorf. Die Häuser sind verlassen....

Legende: KEYSTONE/Mayk Wendt

... die Strassen im und um das Dorf leer.

Legende: KEYSTONE/Til Buergy

Die Evakuierung sei nach Plan und ohne Probleme verlaufen, sagte Christian Gartmann, Mitglied des Krisenstabs der Gemeinde Albula gegenüber SRF. «Wir waren sehr gut vorbereitet, weil wir das Ganze leider ja schon einmal machen mussten. Auch für die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz ist es ein Déjà-vu – entsprechend waren diesmal alle besser vorbereitet als beim ersten Mal.»

Legende: KEYSTONE/Mayk Wendt

Einige Menschen hätten Hilfe bei der Suche nach Wohnraum benötigt, berichtete Gartmann. «Wir haben aber für alle eine Lösung gefunden.» Zwei Landwirtschaftsbetriebe mitsamt den Tieren habe man bereits am Samstag evakuieren können, den historisch wertvollen Altar in der Kirche schon am Freitag.

Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Brienz, erlebt die Situation nach der Räumung des Dorfes als angespannt, wie er gegenüber RTS sagte.

Legende: Keystone/GIAN EHRENZELLER

Er selbst sei angespannt, räumte er auf eine Nachfrage hin ein.

Zivilschützer haben die Gefahrenzone rund um Brienz abgesperrt. Betreten streng verboten!

Legende: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Verantwortliche von Militär und Zivilschutz, Polizei und Feuerwehr sind das gesamte Dorf noch einmal abgelaufen, um zu prüfen, ob niemand zurückgeblieben ist. Um das Betretungsverbot durchzusetzen und die Sicherheit im Dorf zu gewährleisten, wird der Ort ab sofort elektronisch überwacht.

Schilder rund um Brienz weisen auf den drohenden Steinschlag hin.

Legende: SRF/Claudio Spescha

Wer sich nicht daran hält und das Sperrgebiet dennoch betritt, kann mit einer Busse von bis zu 5000 Franken bestraft werden.

Legende: SRF/Claudio Spescha

Bereits vor eineinhalb Jahren wurde Brienz evakuiert. Wenige Wochen nach der Evakuierung ging ein Schuttstrom nieder, der das Bündner Dorf nur knapp nicht erreichte.

Legende: Keystone/EPA/GIAN EHRENZELLER

Entsprechend spektakulär ist der Blick vom Brienzer Kirchturm aus auf den Schutthang.

Legende: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Ob und wann der Hang oberhalb von Brienz diesmal abrutschen wird, ist nicht vorauszusagen. Deshalb wird der Berg stets überwacht.

Legende: KEYSTONE/Mayk Wendt

Wie lange es diesmal dauern wird, bis die Bevölkerung wieder ins Dorf zurückkehren kann, ist noch unklar. Die Behörden rechnen damit, dass es bis Frühling dauern könnte.