Noch gibt es keine Einschränkungen für die Skigebiete in der Energiekrise. Dennoch diskutieren die Bergregionen über Sparpotenziale.

Mitten in der Energiekrise beginnt in den nächsten Wochen die Schweizer Skisaison – mit Seilbahnen, Schneekanonen und Gasthäusern. Und auch in den Berggebieten überlegt man sich, wie man Strom sparen kann.

04:25 Video Aus dem Archiv: Drohende Stromlücke beunruhigt Bergbahnen Aus 10 vor 10 vom 22.07.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Gemäss Benedicta Aregger, Vizedirektorin von Seilbahnen Schweiz, hat man verschiedene Ansätze geprüft, wie Strom eingespart werden könnte. Beispielsweise könnten Seilbahnbetriebe die Geschwindigkeit der Anlagen reduzieren, die Betriebszeiten an Tagen mit schlechtem Wetter verkürzen oder Nachtaktivitäten einschränken.

Für allfällige Kontingentierungen wollen wir bereit sein.

Aregger meint weiter: «Für allfällige Kontingentierungen wollen wir bereit sein.» Falls es zum Ernstfall käme und die Seilbahnen beispielsweise zehn Prozent beim Energiebedarf einsparen müssten, will man mögliche Massnahmen in der Hinterhand haben. Welche Massnahmen in welchem Skigebiet aber zum Einsatz kommen würden, bliebe diesen selber überlassen.

Freiwillige Massnahmen der Skigebiete

Da es derzeit keine zwingenden Massnahmen für die Skigebiete gibt, fokussieren diese auf Sparpotenziale auf freiwilliger Basis. Vor allem solche, bei denen die Schneesportlerinnen und Schneesportler nur wenig merken würden. Beispielsweise könnte es laut Aregger sein, dass gewisse Infoscreens nicht laufen würden, die Sitzheizung auf dem Skilift ausgeschaltet sei oder man auf den Toiletten kein Warmwasser vorfinden würde.