Das Bergdorf und die Hänge in Brienz bewegen sich seit Jahrzehnten. Nun könnte ein Bergsturz bevorstehen. Ein Rückblick.

Seit Jahren wird das Bündner Bergdorf Brienz/Brinzauls von einem Bergsturz bedroht. Lange haben Behörden, Bevölkerung und Fachpersonen die Lage beobachtet.

01:23 Video Das Verladen von Kühen in Brienz/Brinzauls Aus News-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Bis es in den vergangenen Tagen schnell ging: Am Freitagmittag hat die zuständige Gemeinde Albula/Alvra die rote Phase ausgerufen. Das bedeutet: Das Dorf Brienz/Brinzauls darf ab Freitagabend um 18 Uhr nicht mehr betreten werden.

Wie es so weit gekommen? Ein Rückblick.

Vor 1877: «Das Dorf Brienz/Brinzauls ist seit Menschengedenken in Bewegung», schreibt die Gemeinde Albula/Alvra. Die gesamte Terrasse rutsche wohl seit der letzten Eiszeit talwärts, in den vergangenen 100 Jahren vermutlich jeweils wenige Zentimeter pro Jahr.

Brienz wird evakuiert

Bild 1 / 10 Legende: Ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern über dem Dorf Brienz (GR) bewegt sich zurzeit sehr stark. REUTERS/Denis Balibouse Bild 2 / 10 Legende: Am Freitagmittag haben die Behörden deshalb die Phase Rot ausgerufen. Ab 18 Uhr ist das Betreten des ganzen gefährdeten Gebietes verboten. SRF Bild 3 / 10 Legende: Roland Bossi und Sohn Leandro helfen den im Dorf wohnhaften Eltern beim Abtransport von Kühlschrank und weiterem Hausrat, aufgenommen am 10. Mai in Brienz/Brinzauls. Die Anwohner muessen ihr Zuhause bis Freitagabend wegen eines drohenden Ereignisses raeumen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Bild 4 / 10 Legende: Auch der Käse muss abtransportiert werden. SRF Bild 5 / 10 Legende: Anna Bergamin und Lebenspartner Walter Veraguth leben auswärts, sind aber in Brienz aufgewachsen. Sie nehmen vom Dorf Abschied. SRF Bild 6 / 10 Legende: Auch sie müssen evakuiert werden: Kühe in Brienz. SRF Bild 7 / 10 Legende: Der Tiertransport steht bereits vor Ort. SRF Bild 8 / 10 Legende: Auch die Polizei und Medienleute sind vor Ort. REUTERS/Denis Balibouse Bild 9 / 10 Legende: Eine Anwohnerin bereitet eine der letzten Mahlzeiten für eine gewisse Zeit im alten Zuhause vor. SRF Bild 10 / 10 Legende: Wann und ob die Bewohner und Bewohnerinnen je wieder in die Häuser zurückkommen können, ist unklar. Keystone/AP Photo/Arnd Wiegmann

1877 bis 1955: Seit über 140 Jahren bewegen sich gemäss den Angaben der Gemeinde auch die Hänge oberhalb des Dorfes. Auslöser waren wohl Abholzungen, die nach dem Brand von Brienz/Brinzauls 1874 erforderlich wurden. Im Jahr 1877 begann nordöstlich des Dorfes eine Felsmasse von rund 13 Millionen Kubikmetern talwärts zu rutschen. Da die Rutschung – heute «Igl Rutsch» genannt – relativ langsam und über mehrere Wochen erfolgte, kamen keine Menschen zu Schaden.

Beim Jahreswechsel zwischen 1878 und 1879 sowie von 1902 bis 1907 war die Bewegung wohl am intensivsten. Offenbar drang der Schuttstrom damals täglich etwa einen Meter vor. Zwischen 1947 und 1955 hat sich die Bewegung wieder beruhigt. Der Grund: Der Bau von Drainagen und Aufforstungen.

Dezember 2008: «Hörst du? Jetzt kommt der Berg.» Diese Worte sagte die Ehefrau von Armin Plüss, einem Augenzeugen aus Brienz/Brinzauls, im Dezember 2008. Damals stürzten schwere Steine in Richtung Bergdorf. Schon damals sagte Robert Müller, Beamter vom Tiefbauamt Graubünden: «Wir befinden uns in einem seit Jahrzehnten sehr aktiven Gebiet. Unsere Leute beurteilen die Lage laufend.»

02:27 Video Archiv: Felssturz bei Brienz/Brinzauls Aus Schweiz aktuell vom 16.12.2008. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

Brienz/Brinzauls selber war vom Felssturz nicht betroffen. Die Strasse nach Chur wurde allerdings gesperrt, auch der öffentliche Verkehr war zwischenzeitlich abgeklemmt.

2017 bis 2019: Die Behörden erklären Brienz/Brinzauls im Mai 2017 zur roten Zone. Nun dürfen keine Neubauten mehr errichtet werden. Da sich auch das Dorf bewegt, kommt es vereinzelt zu Gebäudeschäden. Zwei Jahre später geht aus Messungen hervor: Das Bergdorf rutscht über einen Meter pro Jahr talwärts. Die Bewegungen haben sich intensiviert.

32:26 Video Archiv: Brienz/Brinzauls – ein Dorf am Abgrund Aus Einstein vom 19.09.2019. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 32 Minuten 26 Sekunden.

Im August des gleichen Jahres löst sich ein 100 Tonnen schwerer Felsbrocken, doch die Dorfbevölkerung atmet auf: Es kommt zu keinen Schäden.

2021 bis 2023: Die Behörden reagieren auf stärkere Bewegungen. Unter anderem soll ein über 600 Meter langer Sondierstollen die Situation entschärfen. Das kostet: Der Kanton beteiligt sich mit 9.5 Millionen Franken am Bau, insgesamt liegen die Kosten bei rund 14 Millionen Franken, wie die «Südostschweiz» schreibt. Später soll er zu einem Entwässerungsstollen ausgebaut werden, die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühling 2024. Das Bündner Parlament spricht einen Kredit von 40 Millionen Franken.

Die fünf Phasen Box aufklappen Box zuklappen Grün : Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz/Brinzauls.

: Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz/Brinzauls. Gelb : Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein.

: Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein. Orange : Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen.

: Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen. Rot : Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht vier bis zehn Tage bevor. Die Gemeinde Albula/Alvra schreibt in einer Mitteilung. «Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet», heisst es da. Man solle dem Dorf «auf jeden Fall» fernbleiben, dort sei es nun «nicht mehr sicher».

: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht vier bis zehn Tage bevor. Die Gemeinde Albula/Alvra schreibt in einer Mitteilung. «Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet», heisst es da. Man solle dem Dorf «auf jeden Fall» fernbleiben, dort sei es nun «nicht mehr sicher». Blau: Kurz bevor der Berg kommt, beginnt die Phase Blau. Die Gemeinde schreibt: «Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht unmittelbar bevor.» Dann werden auch die im Tal verlaufende Zuglinie und die Kantonsstrassen von Tiefencastel nach Filisur, und nach Lenzerheide gesperrt. Die Behörden erwarten überregionale Auswirkungen der Strassensperrungen.

Im vergangenen Monat dann die Warnung der Gemeinde Albula/Alvra: Bis im Frühsommer könnte sich ein Bergsturz ereignen. Einige Tage später informiert man über die «sehr beunruhigende» Lage.

00:51 Video Die Menschen räumen ihre Habseligkeiten weg Aus News-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Anfang dieses Monats wird die Gefahrenlage nach und nach erhöht – von «Gelb» am 5. Mai über «Orange» am 9. Mai bis zu «Rot» am 12. Mai. Nun wird das Bergdorf evakuiert. Wann die Bevölkerung zurückkehren kann, ist noch unklar.