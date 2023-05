Die Behörden haben am Dienstagabend über das weitere Vorgehen in Brienz informiert. Die unmittelbare Bedrohung durch den bevorstehenden Bergsturz sorgt für Unwohlsein. Eindrücke des Abends.

Die rund hundert Besucherinnen und Besucher am Infoanlass in Brienz/GR sind ganz Ohr, als ihnen der Chefgeologe die Rutschung am Berg erklärt.

Am Dienstagabend informierten die Behörden die Bevölkerung über das weitere Vorgehen und machen die Dringlichkeit klar: Fast zwei Millionen Kubikmeter Gestein und Geröll bewegen sich in Richtung Brienz, die letzten Tage immer schneller. Darum muss das Dorf bis Freitagabend verlassen werden.

Der Gemeindepräsident zur Evakuierung von Brienz Box aufklappen Box zuklappen Legende: Am Anlass informierte auch Gemeindepräsident Daniel Albertin über die weiteren Schritte. Keystone/Gian Ehrenzeller Seit rund sechs Jahren wussten die Brienzerinnen und Brienzer, dass sie ihr Dorf irgendwann auf unbestimmte Zeit würden verlassen müssen. Jetzt ist klar, dass das bis Freitagabend gechehen muss. Daniel Albertin war all die Jahre Präsident der Gemeinde Albula, zu der auch das Dorf Brienz gehört. Der Entscheid mit dem Termin am Freitag nun sei nicht einfach gewesen, sagt er. «Wir hatten am letzten Freitag die Phase gelb aussprechen müssen und heute bereits Phase orange.» Nur vier Tage liegen seit dem letzten Entscheid zurück. In der Nacht auf nächsten Samstag darf niemand mehr im Dorf übernachten. Ob alle Brienzerinnen und Brienzer eine neue Bleibe finden konnten, konnte Albertin nicht mit Sicherheit sagen. In Brienz gebe es rund 50 Haushalte, die evakuiert werden müssen. «Wir haben heute 38 Wohnungen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. 30 Wohnungen sind in unmittelbarer Nähe», sagt Albertin. Auch weil manche auf privater Basis für eine Ersatzwohnung geschaut haben, geht er daher davon aus, dass alle eine Wohnung oder wenigstens ein Dach über dem Kopf haben werden.

Die für das vom Felssturz bedrohte Dorf zuständige Gemeinde Albula/Alvra hatte am Dienstag die Alarmstufe erhöht. Ausserdem wurde bekannt, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz bis spätestens am Freitag ihre Häuser verlassen haben müssen.

Neue Erkenntnisse machen Angst

Für viele von ihnen ist die Bedrohung jetzt extrem spürbar, wie eine Brienzerin am Rande des Infoanlasses sagt: «Wir wohnen gerade unterhalb des Rutschgebiets. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Im Grunde sind wir uns den Rutsch gewöhnt. Jetzt, wo man die Bilder sieht und die Geologen hört, kriegen wir schon wieder Angst.»

Nur wenige Tage liegt es zurück, als Fachleute noch von einem längeren Zeitrahmen bis zu einem möglichen Felssturz ausgegangen waren. Die Rede war von zwei bis sechs Wochen. Nun müssen jedoch alle weg aus Brienz. Ihnen bleiben nur wenige Tage, um das Nötigste einzupacken.

Checkpoints und Videoüberwachung gegen Plünderungen

Dokumente, ID und auch Kleider will eine andere Bewohnerin des Bergdorfs einpacken, aber nicht nur: «Meine Katze muss ich natürlich mitnehmen und für sie alles packen.» Nach der Evakuierung des Dorfes darf Brienz von Auswärtigen nicht mehr betreten werden. Checkpoints und Videoüberwachung sollen Plünderungen verhindern.

Morgen werfen wir nochmals einige Kleider weg und am Donnerstag gehen wir gleich ganz weg.

Das Krisenmanagement der Behörden wird am Infoanlass mehrheitlich gelobt. «Ich war sehr zufrieden mit der Information», sagt eine Frau, der im Dorf eine Zweitwohnung gehört. Obwohl die Evakuation sie somit weniger stark betreffe, habe sie «grosses Mitleid mit den Leuten, die jetzt fort müssen». Eine schwierige Situation sei es, die sehr überraschend kam, sagt eine andere Frau.

Keine genaue Felssturz-Vorhersage möglich

Wann und wie genau der Berg rutscht, kann niemand genau sagen. Diese Ungewissheit ist für viele schwer zu ertragen. In ihrem Haushalt hätten sie schon vieles entsorgt, sagt eine weitere Frau. «Morgen werfen wir nochmals einige Kleider weg und am Donnerstag gehen wir gleich ganz weg.» Es ist eine Abreise in der Hoffnung, dass der Berg ohne Schäden am Dorf vorbeirutscht.