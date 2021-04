Legende: Keystone

Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) sind in allen Asylregionen, insbesondere in den Bundesasylzentren, Drohungen gegen SEM-Mitarbeitende und Beschädigungen von Einrichtungen festzustellen. Bei Einbrüchen und Vandalismus wurden laut SEM-Angaben unter anderem in den Bundesasylzentren in Giffers FR und Kappelen BE Sachschäden von rund zwei Millionen Franken verursacht.

Zerstörte Baumaschinen

Auch Einrichtungen von privaten Unternehmen, die im Auftrag des SEM arbeiteten, seien immer wieder Ziel politisch motivierter Gewalttaten gewesen. So haben mehrere Anschläge gegen Baufirmen den Neubau des Ausschaffungsgefängnis «Bässlergut» verteuert. Die Erweiterung des Gefängnisses kostete rund 2.5 Millionen Franken mehr – auch wegen Vandalismus.