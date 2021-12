Das BAG empfiehlt Personen unter 30 Jahren vorzugsweise die Auffrischimpfung von Pfizer/Biontech zu nehmen. Denn die Häufigkeit an Myokarditis-Erkrankungen (Herzmuskelentzündung) war gemäss Studien in dieser Altersgruppe bei Moderna zwei- bis dreimal so häufig im Vergleich zu Pfizer/Biontech, aber immer noch auf tiefen Niveau.

Bei über 30-Jährigen ist diese Häufigkeit aber bereits nicht mehr nachweisbar. Trotzdem ist der Schutz mit Moderna für unter 30-Jährige immer noch viel grösser, als sich der Gefahr einer Infektion ohne Impfung auszusetzen.