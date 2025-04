«Max Towers» heissen zwei Hochhäuser, die seit Sommer 2024 in Aesch BL stehen. «Pfeifende Hochhäuser» nennt sie die Bevölkerung. Denn: Sobald es windet, durchdringt ein pfeifendes Geräusch die Gegend.

Das Pfeifen beschäftigt die lokale Politik seit Monaten. Die Firma HRS, die die 12-stöckigen Häuser baute, versucht seither, dem Pfeifen auf die Spur zu kommen. Balkongitter seien es, dachte die Firma zuerst. Doch dem ist nicht so. Vermutungen, wonach Rohre die Ursache für das Pfeifen sein könnten, will HRS nicht kommentieren.

Keine Nachtruhe für die Bevölkerung

Anfang April windete es erneut stark – und es pfiff wieder. Hörbar ist das Geräusch jeweils nicht nur in Aesch, sondern auch in Teilen der Nachbargemeinden Dornach SO und Reinach BL.

«Das laute Pfeifen beschäftigt die Leute in unserer Nachbarschaft sehr», ärgert sich Kim Ilg aus Dornach. «Vor allem, wenn es mal wieder die ganze Nacht gepfiffen hat.»

Es pfiff auch in Zürich und anderen Orten, weil wir einen starken Nordwind hatten.

Die Geräusche seien auch für die HRS ein Problem, sagt ihr Mediensprecher Hans Klaus. «Man muss die Kirche aber im Dorf lassen», beschwichtigt er am Tag nach dem erneuten Pfeifen.

«Gestern pfiff es auch in Zürich und an anderen Orten in der Schweiz, weil wir einen starken Nordwind hatten.» Es sei in urbanen Gegenden keine Seltenheit, dass es bei starkem Wind pfeife, so Klaus.

Legende: Wer in den Max Towers wohnt, hört das Pfeifen manchmal auch, allerdings weniger laut als die Nachbarschaft. zVg

HRS arbeite mit Akustikerinnen und Akustikern zusammen, die mit speziellen Messgeräten herausfinden wollen, woher das Pfeifen kommt. «Das sind Experten auf ihrem Gebiet und die können genau erkunden, wie ein Ton entsteht.» Der Wind von Anfang April sei aber derart stark gewesen, dass die Messungen nicht brauchbar seien.

Trotz wochenlangen Messungen sei man «dem Problem noch nicht auf die Schliche» gekommen, sagt HRS-Sprecher Klaus. Das Problem sei komplex und die Bevölkerung müsse deswegen noch etwas Geduld aufbringen.

Ich habe keine Lust, die nächsten 20 Jahre das Pfeifen zu hören.

Die Geduld geht Kim Ilg nun aber allmählich aus – nach sechs Monaten mit Pfeifgeräuschen. Sie überlegt sich gar, wegen des Pfeifens aus Dornach wegzuziehen. «Ich habe keine Lust, die nächsten 20 Jahre das Pfeifen zu hören.»

Derweil sucht HRS weiter nach dem Ursprung der Pfeifgeräusche. Die Firma hofft auf eine baldige Lösung. Und die Leute in Aesch, Dornach und Reinach hoffen auf windstille Tage – und vor allem windstille Nächte.