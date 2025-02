Der SP-Landrat Jan Kirchmayer wohnt in Aesch und kennt viele, die sich durch das Pfeifen gestört fühlen. Er hat schon rund 15 Zuschriften von Betroffenen erhalten und reichte darum einen Vorstoss im Kantonsparlament ein.

Er will von der Regierung wissen, ob es in Zukunft einen neuen Punkt in den Baubewilligungsgesuchen brauche, einer der überprüft, ob ein Gebäude akustische Folgen verursachen könnte.

Weiter möchte Kirchmayr von der Regierung wissen, ob diese etwas gegen die aktuelle Situation in Aesch unternehmen möchte und welche Rolle der Akustik bei der Planung von neuen Quartieren beigemessen wird.