Die Standesinitiative ist ein politisches Instrument, mit dem Kantone dem Eidgenössischen Parlament ein Anliegen unterbreiten können. Das Instrument ist beliebt. In der vergangenen Legislatur (2019 bis 2023) behandelte das Parlament 124 Standesinitiativen.

Es ist aber auch ein ziemlich erfolgloses Instrument. Nur in den seltensten Fällen werden die Anliegen aufgenommen und mit einem Erlass umgesetzt. Während der letzten Legislatur kam das genau in drei Fällen vor.

Rein statistisch gesehen dürfte also auch die Standesinitiative für den Bau des Durchgangsbahnhofs Luzern einen schweren Stand haben, auch wenn die Initiative von einer grossen Delegation in Bern eingereicht wird.

Zwecklos muss die Aktion trotzdem nicht sein. Sollte das Anliegen im Parlament kein Gehör finden, so kann die Initiative trotzdem eine gewisse Wirkung entfalten. Und sei es nur in Richtung der Bevölkerung der Urheberkantone, in die das Signal «wir machen etwas» gesandt wird.

Stefan Eiholzer, Leiter Inland-Redaktion Radio SRF