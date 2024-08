Alt Bundesrätin Ruth Metzler kandidiert als Präsidentin von Swiss Olympic. Sie wäre die erste Frau an der Spitze des Schweizer Sports. Im «Tagesgespräch» gibt sie ihr erstes Interview zu ihrer Kandidatur.

Ruth Metzler Alt Bundesrätin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ruth Metzler-Arnold war für die damalige CVP von 1999 bis 2003 Mitglied des Bundesrats und führte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. 2003 war sie zudem Vizepräsidentin des Bundesrates. Ihre Abwahl aus dem Bundesrat führte zu heftigen Diskussionen. 1996 war sie als erste Frau in die Kantonsregierung von Appenzell Innerrhoden gewählt worden, wo sie bis zu ihrer Wahl in den Bundesrat dem Finanzdepartement vorstand. Sie ist als Präsidentin und Mitglied mehrerer Verwaltungsräte sowie von Aufsichts-, Stiftungs- und Beratungsgremien tätig. Seit Juli 2018 präsidiert sie die Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan.

SRF News: Swiss Olympic ist der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee. Was reizt Sie an diesem Amt?

Ruth Metzler-Arnold: Es ist eine strategische Führungsfunktion mit einer Vielfalt an Aufgaben und involvierten Verbänden. Man engagiert sich für die ganze Schweiz, für verschiedenste Sportarten. Und wenn man schaut, was ich schon alles gemacht habe in meinem Leben, dann kommt dieses Engagement immer wieder.

Sie sind aber eine Frau aus Politik und Wirtschaft und kommen nicht aus dem Sport wie Ihre beiden Kontrahenten Markus Wolf (ehemaliger Direktor Swiss Ski) und Sergej Aschwanden (ehemaliger Judoka). Wieso sollen die Sportverbände Sie wählen?

Es braucht nicht in erster Linie spezifisches Fachwissen in dieser Position. Das Expertenwissen ist primär in den Fachverbänden, im Exekutivrat oder in der Geschäftsstelle vorhanden. In meiner Beurteilung braucht es für das Präsidium ein Netzwerk in Politik und Wirtschaft, und das bringe ich mit. Es geht darum, Beziehungen zu nutzen, um Projekt voranzutreiben.

Es wurde bisher verpasst, den Sport enger mit der Wirtschaft oder der Wissenschaft zu verknüpfen.

Aber dazu muss man doch die Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler kennen?

Sicher. Ich habe bisher keine Medieninterviews gegeben, weil ich die Zeit nutzen wollte, um die Verbände kennenzulernen. Das ist wichtig. Aber danach braucht es ein Netzwerk, um Dinge umzusetzen. So wurde es bisher zum Beispiel verpasst, den Sport enger mit der Wirtschaft oder der Wissenschaft zu verknüpfen.

Wie entstehen neue Ideen? Indem die Leute miteinander ins Gespräch kommen.

Was heisst das konkret: Wie soll der Sport verstärkt mit der Wirtschaft zusammenarbeiten?

Einerseits geht es darum, wie die Wirtschaft gerade auch bei Grossanlässen mehr Geld als bisher beisteuern kann. Es geht aber auch um den Austausch. Wenn ich an einem Wirtschaftsanlass bin, dann sehe ich nie Exponenten des Sports, das ist ein Fehler. Der Sport ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Wie entstehen neue Ideen? Indem die Leute miteinander ins Gespräch kommen.

Audio Swiss Olympic steht Kampfwahl ums Präsidium bevor 05:21 min, aus Rendez-vous vom 13.08.2024. Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer abspielen. Laufzeit 5 Minuten 21 Sekunden.

Man könnte auch Sportlerinnen und Funktionäre an diese Anlässe einladen, wozu braucht es da Sie?

Ich bin vernetzt in der ganzen Schweiz. Mein Bekanntheitsgrad ist meines Erachtens ein Plus, auch wenn er mir in meinem Privatleben nicht immer passt. Er hilft mir, Menschen zusammenzubringen.

Ich hätte verschiedene schwierigere Phasen in meinem Leben nicht so gut überstanden, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte.

Schauen wir zurück: 2003 wurden Sie nach nur vier Jahren aus dem Bundesrat abgewählt. Ist die Erinnerung daran noch schmerzhaft?

Das ist weit weg. Wenn ich über den Bundesplatz gehe, löst das keine unguten Gefühle aus, auch wenn ich gerne länger Bundesrätin gewesen wäre. Der Sport hat mir damals viel gegeben. Ich hätte verschiedene schwierigere Phasen in meinem Leben nicht so gut überstanden, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte. So habe ich im Jahr nach meiner Abwahl in New York meinen ersten Marathon absolviert.

Das Gespräch führte Simone Hulliger.