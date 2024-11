Der Jurist Mario Gattiker (geb. am 28. September 1956 in Bern) war von 2015 bis 2021 Vorsteher des Staatssekretariats für Migration. 2001 trat er in die Bundesverwaltung ein und wirkte dort unter anderem als Vizedirektor des damaligen Bundesamts für Migration. Zudem war er von 1994 bis 2009 Lehrbeauftragter für Migrationsrecht an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. Vor seiner Tätigkeit beim Bund war Gattiker bei der Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende und Flüchtlinge in Bern tätig und übernahm 1990 die Leitung des Rechtsdienstes von Caritas Schweiz in Luzern.