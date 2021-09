Legende: Keystone

Der Basler Regierungspräsident Beat Jans bedauert den Entscheid sehr. «Der Kanton Basel-Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor der Schweiz und generiert drei Mal mehr Exportvolumen als etwa die ganze Region Zürich», sagt der Sozialdemokrat gegenüber SRF News.

Der Kanton trage damit viel zum Wohlstand der Schweiz bei – im politischen Einfluss spiegle sich das aber nicht angemessen wider. «Dieser ist mit nun zwei Prozent der Nationalratssitze verschwindend klein. Ich hoffe, dass die Schweiz nicht vergisst, was sie an uns hat, und unsere Anliegen trotzdem ernst nimmt», so der ehemalige Nationalrat.



Müssten die Spielregeln für die Verteilung der Nationalratssitze also geändert werden? Der Kanton Basel-Stadt und die Nordwestschweiz hätten verschiedentlich versucht, ihren Einfluss in Bundesbern zu stärken, erklärt Jans. «Bis jetzt sind alle Anläufe gescheitert. Wir müssen die geltenden Regeln also akzeptieren.»

Zwischen den Wirtschaftsstandorten Basel und Zürich besteht bekanntermassen eine Rivalität. Dass der Nationalratssitz nun ausgerechnet nach Zürich geht, spielt für Jans aber keine Rolle: «Wir waren als kleiner Grenzkanton immer schon auf Alliierte in anderen Kantonen angewiesen, um in Bern gehört zu werden.» Und gerade mit Zürcher Volksvertretern habe man solche Allianzen immer wieder schmieden können.