Knall in der Blasmusikszene – Interlaken kippt Musikfest 2026

Interlaken wird das Eidgenössische Musikfest (EMF) 2026 nicht ausrichten.

Das finanzielle Risiko ist für das OK zu hoch.

Nun sucht das EMF fieberhaft einen neuen Austragungsort.

Das EMF, das als das grösste Blasmusikfestival der Welt gilt und alle fünf Jahre vom Schweizer Blasmusikverband (SBV) organisiert wird, sollte ursprünglich vom 14. bis 17. Mai 2026 in Interlaken stattfinden. Gegen 30'000 Musizierende und mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher wurden erwartet.

Daraus wird jetzt nichts. Wie der Schweizer Blasmusikverband und das OK des EMF Interlaken am Freitag mitteilten, verzichtet Interlaken auf die Durchführung des EMF 2026. «Wir bedauern dies sehr. Aber das finanzielle Risiko ist zu gross», sagt OK-Präsident Peter Flück. Flück spricht von einem möglichen Verlust von über 700'000 Franken, den das OK trotz Budgetanpassungen nicht auffangen konnte. Es fehlten Sponsoren und die Kulturförderung. Ebenso konnten die Teilnahmegebühren nicht weiter erhöht werden.

Legende: Der Blasmusik-Verband sucht fieberhaft nach einem neuen Austragungsort für das Musikfest 2026. Keystone/Peter Schneider

Der Schweizer Blasmusikverband sucht nun fieberhaft nach einem neuen Austragungsort: «Unsere Musikvereine brauchen und wollen ein Musikfest», sagt Präsidentin Luana Menoud-Baldi. 400 Vereine hätten sich bereits für das EMF in Interlaken angemeldet. Noch vor Ende Jahr will der Blasmusikverband einen neuen Austragungsort präsentieren.

Die Corona-Pandemie verhinderte bereits 2021 die sichere Durchführung des Festivals in Interlaken. Trotz einer erneuten Bewerbung und der Zusage auf der 160. Delegiertenversammlung des SBV im April 2022 musste das Organisationskomitee (OK) jetzt also das Mandat zurückgeben.