Als meine Grossmutter Marie Vogler-Gasser im Weiler Obsee der Obwaldner Gemeinde Lungern zur Welt kam, waren Pferdegespanne noch das bestimmende Fortbewegungsmittel. Nicht nur auf dem Lande, auch in Schweizer Städten waren Kutschen noch präsent.

Zusammen schauen wir auf 100 Lebensjahre zurück. 100 Jahre, welche sie im Dorf Lungern verbracht hat. Um Wandel soll es gehen, die grossen Veränderungen im kleinen Dorf.

Ich treffe meine Grossmutter, welche alle in der Familie «Mutti» nennen, in ihrem Zuhause. Seit rund zehn Jahren ist es das Alterswohnheim Eyhuis. Als Kind lebte sie in ihrem Elternhaus, später zusammen mit ihrer Familie in einem Haus im Zentrum der kleinen Gemeinde. Drei Wohnungen in 100 Jahren.

Legende: Test, Test – ok, alles parat für die Aufnahme, die Technik funktioniert. ZVG/Xenia Zezzi

«Ich kann mich noch gut daran erinnern, als es in Lungern nur eine handvoll Autos hatte», erzählt Mutti. Und auch an die Namen der frühen Autobesitzer kann sich meine vife 100-jährige Grossmutter noch tipptopp erinnern. Zu ihnen gehörten etwa der Doktor und ein Kleinunternehmer, der Touristinnen und Touristen über den Brünig transportierte.

Bauernfamilien vermieteten ihre Häuser – und wohnten selber im Keller.

Lungern ist das letzte Dorf auf der Obwaldner Seite des Brünigpasses. Die Brünig-Passstrasse wurde 1861 eröffnet, 1888 die Bahnstrecke zwischen der Zentralschweiz und dem Brienzersee. Mit diesen Verbindungen kamen auch Touristen. «Am meisten verändert hat sich das Dorf jedoch in den 1950er-Jahren.»

Lungern wurde zu einem ruhigen Dorf

Die einheimischen Bauernfamilien hätten ihre Häuser vermietet – selbst wohnten sie im Keller. «Mit dem verdienten Geld renovierten sie ihre Häuser oder bauten sie neu.»

Historische Bilder von Lungern

1 / 4 Legende: Der Lungerer Ortsteil Obsee, am südlichen Seeende. Hier ist «Mutti» auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Das Bild entstand 1989. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv. Fotograf: Photoramacolor AG 2 / 4 Legende: Die Brünigbahn auf dem Weg nach Lungern. Da die Bahn bereits mit Strom fährt, muss das Bild nach 1941 entstanden sein. https://swiss.nailizakon.com 3 / 4 Legende: Das kolorierte Dia zeigt Lungern im Jahre 1935. «Mutti» war dazumal elf Jahre alt. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv. Fotograf: Leo Wehrli 4 / 4 Legende: Das Hotel Löwen im Dorfzentrum im Jahre 1930. Der Löwen steht noch, ist allerdings seit Jahren leer und baufällig. https://swiss.nailizakon.com

Stark verändert habe sich auch der Tourismus im Dorf. «Früher hat in den Sommerferien ein Orchester gespielt», erinnert sich Mutti, «und auch in den Restaurants und Hotels gab es Musik».

Tempi passati. Heute sind die meisten Lokale zu und die Musik ist verstummt.

Es ist sehr ruhig im Dorf.

Ausländische Touristinnen und Touristen hat es zwar auch heute noch in Lungern, vorwiegend aus Asien. «Diese legen aber überwiegend nur einen kurzen Foto-Zwischenstopp ein», erzählt Mutti. «Und Schweizer Gäste verbringen ihre Zeit gerne für sich alleine im Ferienhaus.»

Legende: Der Kiesweg entlang des Sees ist auch bei Touristinnen und Touristen beliebt. Es gibt viele Plätze, die sehr instagrammable sind. Xenia Zezzi

Im Dorf selbst ist es oft sehr ruhig. Zu ruhig für den Geschmack von Mutti. «Am Vormittag trifft man hin und wieder noch jemand, der einkaufen geht, aber sonst – nichts». Auch an schönsten Tagen sei das Dorf oft wie ausgestorben.

Legende: Vorne: Marie Vogler-Gasser, Jahrgang 1924. Hinten: Porträts ihrer Grosseltern mit Jahrgang 1868 beziehungsweise 1869. zvg/Xenia Zezzi

Auch ein Grossteil des Autoverkehrs ist aus dem Dorf verschwunden. Wie in vielen anderen Dörfern ein zweischneidiges Schwert: «Den Lärm und den Gestank vermisst natürlich niemand», sagt Mutti, aber die Leute auf der Durchreise hätten früher Rast gemacht und damit Leben ins Dorf gebracht.

Legende: ... und dann noch ein Foto nach getaner Interview-Arbeit. Bitte lächeln! zvg/Xenia Zezzi

Meine Grossmutter hat ihr ganzes Leben in Lungern verbracht, seit 100 Jahren wohnt sie hier. Wegziehen wollte sie nie. «Ich selber wollte es nicht – und meinen Mann hätte ich sowieso nicht weggebracht von hier», erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Weg vom kleinen Dorf – in die grossen USA

Anders eine ihr nahe stehende Schwägerin: Diese wanderte in die USA aus, in die Nähe von Chicago, kehrte jedoch regelmässig in den Ferien nach Lungern zurück. «Das musste sie ihrer Mutter versprechen – sonst hätte sie nicht gehen dürfen», erzählt Mutti schmunzelnd.

«Als wir sie in den USA besuchten, konnte ich zwar nachvollziehen, warum es ihr dort so gut gefiel – und warum ihr Lungern zu eng und zu klein war. Für mich selber wäre ein Leben dort jedoch nichts gewesen.» Für sie sei Lungern «immer alles gewesen».