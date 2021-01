Schweizweit gelten ab 9.1. gleiche Basisregeln. Kantone können bei günstiger Lage Schliessungen NICHT lockern. Quelle: Bundesrat, 06.01.21 Das hat der Bundesrat am 6. Januar kommuniziert Öffentliche Veranstaltungen Ausnahmen: Vorschlag (Entscheid am 13.1.): Verlängerung der Schliessung von Restaurants sowie Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen bis 28. Februar. Erhöhter Schutz besonders gefährdeter Personen Weitere Einschränkung von Menschenansammlungen und privaten Veranstaltungen Massnahmenverschärfungen zur Konsultation an Kantone: Verpflichtung zu Home-Office Weitergehende Massnahmen am Arbeitsplatz Ladenschliessungen