Alex Rübel war bis 2020 Direktor des Zürcher Zoos und auch er hat Erfahrung mit der Aufzucht eines Menschenaffen bei sich zu Hause: Der Orang-Utan-Junge Ujian war 1994 zur Welt gekommen und von seiner Mutter verstossen worden. Kurzerhand nahm ihn Rübel zu sich und seiner Familie. «Ujian war wie ein viertes Kind für uns», sagt Rübel gegenüber der «Basler Zeitung». Das Tier habe in den ersten Monaten immer Körperkontakt gesucht, auch in der Nacht. Seine Frau habe den jungen Orang-Utan sogar zum Einkaufen mitnehmen müssen – versteckt. Nach sieben Monaten kam Ujian dann in eine spezielle Aufzuchtstation. Heute lebt der 27-Jährige in einem Zoo in Belgien.