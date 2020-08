Gemäss Kantonsärztin Aglaé Tardin sind innerhalb von sieben Tagen 219 Menschen im Kanton positiv auf das Virus getestet worden. Rund 850 Menschen würden sich derzeit in Isolation befinden. Zudem sei für 2850 Reisende, die sich in einem Risikoland aufgehalten hätten, Quarantäne verfügt worden. Neben privaten Zusammenkünften komme es vor allem in Bars und Restaurants sowie in Sporthallen zu Ansteckungen.