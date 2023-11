Der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey soll der erste Bundesrat der Grünen werden.

Die Grüne Fraktion hat offiziell seine Bundesratskandidatur bestätigt.

Andrey sei ein kompetenter Kandidat, um dem Klima im Bundesrat Gehör zu verschaffen, heisst es.

Der Entscheid sei einstimmig gefallen, teilen die Grünen mit. Mit Andrey will die Partei im Dezember einen der beiden FDP-Sitze in der Regierung angreifen, denn ihrer Meinung nach ist die Zauberformel nicht mehr zeitgemäss. Er sei motiviert, eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten, wird der 47-jährige Andrey in der Mitteilung zitiert. Er wolle auch jenem Teil der Bevölkerung eine Stimme geben, der aktuell nicht in der Regierung vertreten sei.

Legende: Tritt am 13. Dezember für die Grünen an: Gerhard Andrey. Keystone/Adrien Perritaz

Zuvor hatten sich zahlreiche prominente grüne Politikerinnen und Politiker aus dem Rennen genommen, darunter Grünen-Präsident Balthasar Glättli (ZH), Ständerätin Lisa Mazzone (GE), die Tessiner Nationalrätin Greta Gysin, Nationalrätin Irène Kälin (AG), der Glarner Ständerat Mathias Zopfi und der Berner Ex-Regierungsrat Bernhard Pulver.