Emma und Noah waren 2024 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Schweiz.

Bei den Mädchen verdrängte Emma (mal wieder) Mia von der Spitze.

Noah behauptete bei den Buben seinen ersten Platz aus dem Vorjahr.

Legende: Gerade auf die Welt gekommen – schon bekommt man einen Namen. Dabei greifen Schweizer Eltern gern auf Evergreens zurück – wie Emma und Noah. Keystone/Gaetan Bally

Noah – das war im vergangenen Jahr der beliebteste Vorname für neugeborene Knaben in der Schweiz. Bei den Mädchen führt Emma die Rangliste an. Emma überholte damit Mia, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in seiner alljährlichen Namens-Statistik mitteilte. Auf Rang drei bei den Mädchennamen folgte wie im Vorjahr Sofia.

Gar keine Veränderungen gab es den Angaben zufolge bei den Podestplätzen der Namen für Buben: Wie 2023 belegte Liam hinter Noah Platz zwei, auf Platz drei lag Matteo.

Trendnamen bleiben im Trend

Insgesamt setzte sich damit ein langjähriges Muster fort. Der männliche Vorname Noah war bereits in zahlreichen Jahren der beliebteste Babyname, darunter von 2021 bis 2023. Auch Emma war laut BFS oft Spitzenreiter, zuletzt in den Jahren 2018 und 2022.

Landesweit waren Liora und Clément die grössten Aufsteiger: Sie machten gegenüber 2023 416 beziehungsweise 259 Plätze gut. Isabella und James hingegen verloren als grösste Absteiger 64 beziehungsweise 76 Plätze. Zum ersten Mal seit 2019 in den Top 100 sind Mayla und Aurelio.

In der gesamten ständigen Wohnbevölkerung hat sich nichts geändert: Hier blieben Daniel und Maria weiterhin die häufigsten Vornamen. Bei den Familiennamen behaupteten sich Müller, Meier und Schmid schweizweit an der Spitze: Müllers gab es insgesamt 52'889. 32'441 Personen hiessen Meier, 30'219 Schmid.