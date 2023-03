Legende: Als Werbefläche noch immer präsent: die Telecabs SRF/Roger Lange

Die Stilllegung der Swisscom-Telefonkabinen war noch nicht das Ende aller Telefonzellen in der Schweiz: Die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) besitzt derzeit noch 109 runde Glas-Kabinen, Modell «Telecab 2000». Davon stehen 66 in Zürich und 28 in Basel, die übrigen in der Deutschschweiz zwischen Biel und Winterthur. Anrufe daraus in Schweizer Fest- und Mobil-Netze sind gratis, ausser an Bezahl-Nummern.

Das Geschäft der APG mit diesen Kabinen sind nicht die Anrufe, sondern die beleuchteten Werbeflächen. Seit 1930 nutzt das Unternehmen Telefonzellen als Werbertäger, teils an bester Publikumslage.

Entworfen worden waren die Telecabs 1995 von der APG in enger Zusammenarbeit mit Swisscom sowie dem Institut für ganzheitliche Gestaltung (IGGZ) als Ersatz für öffentliche Notrufsäulen entworfen. Die Digitalisierung und der Boom der Smartphones haben seither jedoch auch diese Kabinen weitgehend obsolet gemacht. Laut APG werden einfache Reparaturen noch vorgenommen, zuletzt Anfang März in Zürich. Ersetzt werden Telecabs aber nicht mehr – sie sind also ein Auslaufmodell.